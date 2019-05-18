Пенная вечеринка. Что происходило в Братиславе в восьмой день ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 не начался Дания
США
тв
Группа B
13:15 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37322311/
18 мая 2019, 8:33 | Спорт РИА Новости

Пенная вечеринка. Что происходило в Братиславе в восьмой день ЧМ

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает о том, что окружало восьмой день чемпионата мира по хоккею.

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© AFP 2019

Серьезный Кузнецов

В пятницу у сборной России был второй день без игр, но тренеры не дали расслабиться ни хоккеистам, ни журналистам и назначили тренировку на 9:30 утра. Меньше всех повезло Ивану Телегину и Кириллу Капризову. Нападающие, которые получают меньше игрового времени, чем остальные игроки сборной, вышли на лед первыми, да еще и в черных свитерах.

Если в активе Телегина есть гол в ворота австрийцев, который он забил первым же касанием, то Капризов пока очков не набрал, хотя в матче с итальянцами ему дали возможность проявить себя в большинстве.

После окончания тренировки к прессе вышли два Евгения — Кузнецов и Малкин. Первый в ответ на предположение, что победа 10:0 над итальянцами и два выходных после нее могут расслабить команду заявил, что такое может расслабить только «дебилов», а не умных людей. А потом добавил, что его просили подойти к интервью посерьезнее.

Малкин тоже не удержался от порции огня, рассказав, что выйти на большинство в одной бригаде с Овечкиным его заставили тренеры: «Согласия на это я не давал».

160 пив

Словацкая пресса «бомбанула» фотогалереей из братиславского ресторана, где игроки сборной России коллективно ужинали и пили пиво. И добавила острую подробность — русские выпили 160 «пив» (именно так — по-словацки), опустошили все запасы заведения, и бедным официанткам пришлось бегать за добавкой в соседнюю пивную. Очень странный ресторан, где около 30 человек, при вполне стандартном употреблении (меньше 3 литров на человека) могут уничтожить весь запас пива…

Написали об этом сразу после победы россиян над чехами, но до нас новости дошли только в пятницу. Причем рассказал об этом Малкин. Правда без конкретики — в долгой беседе с журналистами нападающий вдруг сообщил: «Могут за стеклом в ресторане сфотографировать так, что не заметишь. Но мы и ничего криминального не делаем. Если что-то делаем, все по договоренности с тренерами».

Уже после слов Малкина кто-то из российских журналистов обнаружил ту самую публикацию в словацкой прессе. Если внимательно рассматривать фотогалерею, то можно увидеть не только пиво, но и командный автобус сборной — он привез игроков в ресторан и забрал их оттуда обратно в отель. Это главное свидетельство того, что мероприятие было на сто процентов официальным и согласованным с тренерами. А следов какого-либо криминала на снимках и вовсе нет — культурно посидели и спокойно вернулись в отель.

Сергей Яременко
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