Пенная вечеринка. Что происходило в Братиславе в восьмой день ЧМ

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Серьезный Кузнецов

В пятницу у сборной России был второй день без игр, но тренеры не дали расслабиться ни хоккеистам, ни журналистам и назначили тренировку на 9:30 утра. Меньше всех повезло Ивану Телегину и Кириллу Капризову. Нападающие, которые получают меньше игрового времени, чем остальные игроки сборной, вышли на лед первыми, да еще и в черных свитерах.

Если в активе Телегина есть гол в ворота австрийцев, который он забил первым же касанием, то Капризов пока очков не набрал, хотя в матче с итальянцами ему дали возможность проявить себя в большинстве.

После окончания тренировки к прессе вышли два Евгения — Кузнецов и Малкин. Первый в ответ на предположение, что победа 10:0 над итальянцами и два выходных после нее могут расслабить команду заявил, что такое может расслабить только «дебилов», а не умных людей. А потом добавил, что его просили подойти к интервью посерьезнее.

Малкин тоже не удержался от порции огня, рассказав, что выйти на большинство в одной бригаде с Овечкиным его заставили тренеры: «Согласия на это я не давал».

160 пив

Словацкая пресса «бомбанула» фотогалереей из братиславского ресторана, где игроки сборной России коллективно ужинали и пили пиво. И добавила острую подробность — русские выпили 160 «пив» (именно так — по-словацки), опустошили все запасы заведения, и бедным официанткам пришлось бегать за добавкой в соседнюю пивную. Очень странный ресторан, где около 30 человек, при вполне стандартном употреблении (меньше 3 литров на человека) могут уничтожить весь запас пива…

Написали об этом сразу после победы россиян над чехами, но до нас новости дошли только в пятницу. Причем рассказал об этом Малкин. Правда без конкретики — в долгой беседе с журналистами нападающий вдруг сообщил: «Могут за стеклом в ресторане сфотографировать так, что не заметишь. Но мы и ничего криминального не делаем. Если что-то делаем, все по договоренности с тренерами».

Уже после слов Малкина кто-то из российских журналистов обнаружил ту самую публикацию в словацкой прессе. Если внимательно рассматривать фотогалерею, то можно увидеть не только пиво, но и командный автобус сборной — он привез игроков в ресторан и забрал их оттуда обратно в отель. Это главное свидетельство того, что мероприятие было на сто процентов официальным и согласованным с тренерами. А следов какого-либо криминала на снимках и вовсе нет — культурно посидели и спокойно вернулись в отель.

Сергей Яременко