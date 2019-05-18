«Папарацци испортили русским хоккеистам отдых». Репортаж из того самого ресторана, где проходил ужин с пивом

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 перерыв Дания 1
США 6
тв
Группа B
13:15 перерыв Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37322351/
18 мая 2019, 12:22 | Спорт-Экспресс

«Папарацци испортили русским хоккеистам отдых». Репортаж из того самого ресторана, где проходил ужин с пивом

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Ресторан азиатской кухни «Iasai», в котором сборная России ужинала после победы победы над Чехией, сейчас является едва ли не самым популярным местом во всей Братиславе. Заведение находится в самом центре Старого города в 10 минутах ходьбы от отеля, где остановились хоккеисты.

Фотографии и видео словацких СМИ с отдохнувшими, улыбающимися спортсменами вызвали настоящий ажиотаж в нашей прессе. Словаки заявили, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива. Весь день российские медиа и болельщики, обсуждая горячую тему, размышляли: много ли это для целой команды? Речь идет о литрах или о бокалах? И насколько нормальна подобная ситуация в самый разгар чемпионата мира?

Однако, по словам официанта ресторана, дело было не совсем так, и эта информация недостоверная. Словацкие журналистов, как минимум, ошиблись с подсчетом бутылок/литров, а хоккеисты приехали не кутить, а просто поужинать. Как отметил работник заведения, многие из них вообще не пили алкоголь.

— Это полная чушь. Все это смешно. Никто здесь не пил 160 бутылок. Некоторые вовсе не брали алкоголь. Когда папарацци пытались проникнуть внутрь, парни разозлились и намекнули на то, что им лучше уйти. Но репортеры подкараулили их на выходе, тем самым испортив ребятам отдых, — отметил официант, пожелавший остаться неизвестным.

© sport24.pluska.sk

Кстати, добирались до «Iasai» хоккеисты на автобусе сборной, ни от кого не скрываясь. А вся «беда» ресторана, предлагающего действительно качественные и вкусные азиатские блюда, — в панорамных окнах, через которые было не так уж и сложно заметить «Красную машину». Парни ужинали прямо посреди главного зала за самым большим общим столом, вмещающим целую команду.

Возможно, ребята после победы над главным соперником группы выглядели уж слишком веселыми, чем и вызвали к себе повышенное внимание со стороны иностранных СМИ. Но сразу после ужина, хоккеисты организованно сели в автобус и уже около девяти вечера были в отеле, хотя следующий день игровым не являлся.

Главный тренер сборной Илья Воробьев резко высказал свое мнение по ситуации:

— Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Сами хоккеисты к этой истории тоже относятся скептически: они считают, что не совершили никаких проступков и им прекрасно удается следовать турнирному режиму.

Что касается ресторана, который полюбился российским спортсменам, — обстановка там приятная, а цены — совсем не завышены. Их можно оценить так: чуть дороже, чем в ресторанах, которые предлагают словацкую кухню.

Средний чек на двоих — около 50 евро. Самое дорогое пиво — 4,50 евро, а порция из восьми ролл — 17,90 евро. Плюс ко всему — они там и правда вкусные.

Несмотря на резко взлетевшую после публикации СМИ популярность заведения, заполненным оно не было, но люди подтягивались за ранее забронированные столы. Российским болельщикам, приехавшим на чемпионат, этот ресторан должен быть точно интересен.

Однако, скорее всего, российскую сборную, которая регулярно посещала это заведение, там больше никто не увидит.

Эта же история о том, как братиславские журналисты испортили хоккеистам отдых, а пиво из азиатского ресторана буквально за день удалось стать популярнее традиционного напитка из любого другого бара столицы Словакии.
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