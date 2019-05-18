Пять сборных лишились шансов на выход в четвертьфинал ЧМ по итогам пятницы

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Сборная России второй день подряд не проводила матчей. В четверг тренерский штаб предоставил игрокам выходной, для желающих была организована экскурсия по центральному замку Братиславы — Братиславскому граду. В мероприятии принял участие только вратарь Андрей Василевский. Вечером у сборной России был командный ужин.

Подопечные Ильи Воробьева утром в пятницу провела раскатку на тренировочной арене. В занятиях принял участие защитник Артем Зуб, который с самого начала турнира находится с командой в Братиславе, однако в заявку пока не вошел. После тренировки Воробьев в беседе с журналистами сообщил, что ворота российской сборной в субботнем матче с латвийцами будет защищать Андрей Василевский.

Главный тренер также отметил, что встречу пропустит Кирилл Капризов, не набравший пока на чемпионате мира очков за результативность. Его место займет Сергей Плотников, отыгравший на данный момент один матч на турнире. В ночь на пятницу из плей-офф Кубка Стэнли выбыла «Каролина», за которую выступает форвард Андрей Свечников. Воробьев сообщил, что не будет вызывать 19-летнего нападающего в сборную и рассчитывает внести в заявку Зуба.

В этот же день словацкий портал sport24.sk опубликовал фотографии российских хоккеистов в ресторане после матча с командой Чехии (3:0), написав о том, что игроки выпили 160 бокалов пива. Воробьев назвал эту информацию полной чушью, а медицинская служба сборной России в беседе с ТАСС заявила, что штаб доверяет игрокам и следит за их состоянием здоровья.

«Хоккеисты национальной сборной ежедневно проходят обследования для определения состояния здоровья и функциональной готовности при помощи интегральных программных комплексов Firstbeat, а также биохимического анализатора. Регулярно оценивается композиционный состав тела хоккеистов системой биоимпедансометрии Inbody. За всеми изменениями состояния здоровья, функциональной готовности индивидуально каждого игрока следят бдительно и своевременно докладывают в штаб команды. Мы доверяем хоккеистам, при такой методике все интриги исключены», — рассказали в медслужбе.

Словаки сохраняют шансы на плей-офф

Сборная Словакии после сенсационной победы над командой США (4:1) в первом туре потерпела три поражения подряд — от финнов (2:4), канадцев (5:6) и немцев (2:3). Причем две последние встречи хозяева чемпионата проиграли, пропустив шайбы в концовках. На протяжении всего турнира словацкая команда демонстрирует симпатичную игру.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 17.05.2019, 17:15 3:6 Франция Словакия

Французы, в составе которых по различным причинам на нынешнем чемпионате не выступают несколько лидеров — нападающие Пьер-Эдуар Белльмар, Антуан Руссель и Стефан Да Коста, а также защитник Йоанн Овитю, потерпели поражения во всех пяти встречах. Однако на счету команды есть одно очко, добытое благодаря ничейному результату в основное время матча против сборной Дании, завершившегося победой скандинавов в серии буллитов (5:4 Б). Единственным представителем НХЛ в заявке является 19-летний форвард «Коламбуса» Александр Тексье.

Словаки с первых минут захватили инициативу и к концу стартового периода воплотили преимущество в заброшенные шайбы, поведя со счетом 2:0. После третьего гола в начале второй двадцатиминутки хозяева расслабились, позволив французам отыграть две шайбы. В заключительной трети матча сборная Словакии собралась и забросила трижды, на что команда Франции ответила одним точным броском.

У словаков голом и двумя результативными передачами отметился нападающий Рихард Паник, по два очка записали на свой счет защитник Эрик Чернак (1+1), а также форвард Томаш Татар (0+2). Первую шайбу на турнире в свой актив занес игрок обороны московского «Динамо» Михал Чайковски.

В составе французов выделялась связка Тексье и Антони Реша. Представитель НХЛ забросил шайбу и сделал результативную передачу, набрав первые очки на турнире. Реш, выступающий за немецкий «Швеннингер», отметился третьим голом на чемпионате мира. После того, как словаки отличись шестой раз, в составе французской команды произошла замена вратаря — вместо Флориана Арди на лед вышел Анри Корантен Бис.

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Битва за выживание

С турнирной точки зрения самым важным матчем пятницы было противостояние сборных Норвегии и Австрии. Обе команды подходили к игре без набранных очков по итогам четырех туров. В составах сборных значатся два представителя НХЛ — Михаэль Раффль («Филадельфия») у австрийцев и Андреас Мартинсен («Чикаго») у норвежцев.

Героем встречи можно считать защитника команды Норвегии Кристиана Булла, который забросил три шайбы и стал автором первого хет-трика среди игроков обороны на нынешнем чемпионате мира. Матч проходил в равной борьбе, однако австрийцам на протяжении большей части времени приходилось отыгрываться. Скандинавы открыли счет через две минуты после стартового вбрасывания, австрийцы ответили в начале второго периода.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 17.05.2019, 17:15 3:5 Австрия Норвегия

Ближе к концу второй двадцатиминутки норвежские хоккеисты снова вышли вперед. Однако самым богатым на голы стал третий период. Австрийцы сравняли счет в середине игрового отрезка, а после этого быстро пропустили две шайбы. За 51 секунду до конца встречи, когда тренерский штаб сборной Австрии заменил вратаря шестым полевым игроком, команде удалось сократить отставание до минимума, но спустя восемь секунд норвежцы забросили шайбу в пустые ворота.

В составе австрийцев плохо проявил себя лидер команды Раффль, который запомнился только грубым приемом против нападающего норвежца Матиса Олимба в первом периоде. Форвард временно на льду не появлялся, но после перерыва вышел на площадку. Раффль же закончил матч с показателем полезности «-1».

Сборная Норвегии неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата мира с 2006 года, австрийцы вернулись в элиту в прошлом году. Команда Австрии не может победить норвежцев на мировых первенствах с 1999 года, тогда встреча в утешительном раунде завершилась со счетом 3:0. Позже сборная Норвегии трижды обыгрывала хоккеистов из Австрии, последний раз это произошло в Кошице 4 мая 2011 года (5:0).

Символично, что свою первую победу на текущем чемпионате мира скандинавская команда одержала в День независимости Норвегии, который совпадает с Днем конституции страны. Несмотря на успех, сборная, как и их соперник, по итогам игрового дня лишились шансов на выход в плей-офф.

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Какко без очков

В двух вечерних матчах сенсаций не произошло. Сборная Финляндии уверенно переиграла команду Великобритании со счетом 5:0.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 17.05.2019, 21:15 5:0 Финляндия Великобритания

Британцы сумели не пропустить в первом периоде во многом благодаря хорошей игре вратаря Бена Боунса. Во второй трети матча финны забросили три безответные шайбы. Ассистентом первой из них стал вратарь команды Юсси Олкинуора, который провел свою первую встречу на чемпионатах мира, 28-летний голкипер следующий сезон проведет во владивостокском «Адмирале».

В третьем периоде финны действовали в экономном режиме. За три с лишним минуты до конца встречи британцы заменили вратаря шестым полевым игроком, а Кристиан Куусела отправил шайбу в пустые ворота. В самом конце третьего периода Микко Лехтонен реализовал численное преимущество и установил окончательный счет.

Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира 18-летний Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна передача), не отметился результативными действиями.

Сборная Великобритании потерпела пятое поражение подряд и лишилась шансов на выход в четвертьфинал. Свою последнюю победу в высшем дивизионе чемпионата мира команда одержала над финнами в 1962 года (7:5). На мировых первенствах соперники провели третий матч, в первой игре, прошедшей в 1951 году, тоже сильней были британцы — 6:3. Последний раз сборная Великобритании выступала в элитном дивизионе чемпионата мира в 1994 году, где проиграла все матчи.

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Итальянцы снова не забросили

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 17.05.2019, 21:15 8:0 Чехия Италия

Уверенную победу одержала сборная Чехии, которая разгромила итальянцев со счетом 8:0. Итальянская команда оказывала достойное сопротивление чехам до середины матча, когда на 28-й минуте защитник Радко Гудас забросил шайбу броском с середины площадки. После этого игра итальянцев развалилась и чешские хоккеисты в течение двух минут и десяти секунд отличились трижды. В заключительной трети матча чехи забросили еще три шайбы, а итальянцы так и не сумели отметиться, оставив данную графу пустой пятую встречу подряд.

В составе сборной Чехии два гола и результативную передачу на свой счет записал нападающий Дмитрий Яшкин, который набрал первые очки на турнире. Аналогичные показатели у форварда Михала Фролика, вышедшего на первое место в списке бомбардиров чемпионата (5+5). В своих дебютных матчах на мировом первенстве нападающий Милан Гулаш забросил шайбу, а голкипер Павел Францоуз отразил все 15 бросков.

Сборная Италии не набрала очков после пяти матчей и лишилась шансов на выход в плей-офф. Итальянская команда в субботу проведет важную встречу в борьбе за выживание с норвежцами. Именно поэтому ворота итальянцев в матче с чехами защищал не основной голкипер Доминик Бернард, а его сменщик Марко де Филиппо Ройя.

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Турнирные расклады и статистика

В турнирной таблице группы A, матчи которой проходят в Кошице, лидирует сборная Финляндии (13 очков). На втором месте располагается команда Германии (12), третьими идут канадцы (9), четвертыми — американцы (8). Пятую позицию занимает сборная Словакии (6), шестую — команда Дании (5). Французы набрали 1 очко, а британцы — 0.

Сборные Словакии и Дании имеют небольшие шансы побороться за место в четвертьфинале, если добьются побед в своих оставшихся матчах, а американцы или канадцы, которые в последнем туре встречаются друг с другом, допустят осечки. Вероятная встреча за право остаться в элитном дивизионе, скорее всего, будет сыграна между сборными Великобритании и Франции. Она состоится 20 мая.

Турнирную таблицу группы В возглавляет сборная России, набравшая 12 очков. Россияне опережают швейцарцев по дополнительным показателям, столько же очков набрали и чехи, которые провели на матч больше. В активе шведов 9 очков, латвийская команда набрала 6 очков, а норвежцы — 4. Итальянцы и австрийцы очков не набирали.

Победа сборной Латвии над командами России или Швеции даст ей шанс вклиниться в борьбу за выход в четвертьфинал.

Список бомбардиров возглавил чешский нападающий Михал Фролик (5+5), он опережает россиянина Никиту Кучерова (3+7), шведа Вильяма Нюландера (3+7) и своего соотечественника Якуба Ворачека (2+8) за счет большего количества заброшенных шайб. На пятом месте идет канадец Энтони Манта (4+5), а на шестом — россиянин Никита Гусев (2+6). Самым результативным защитником является чех Филип Гронек (3+4). Лучшими снайперами остались финн Каапо Какко и россиянин Евгений Дадонов, в активе которых по шесть заброшенных шайб.