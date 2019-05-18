«Будет смешно провоцировать русских». Раньше вратарь Латвии был смелее
Кто такой Элвис Мерзликин и что он хочет от нашей сборной.
Вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина в «Коламбусе» называют лучшим голкипером, играющим за пределами НХЛ, и верят, что он сможет заменить Сергея Бобровского. Зимой 2019 года его признали лучшим хоккеистом Латвии. Кроме многообещающего потенциала в хоккее Мерзликин — яркая и интересная личность, за словом в карман он не лезет. А ещё у него — давняя история взаимоотношений со сборной России.
«У Латвии вратарь немного лоханулся»
История эта началась в 2016 году, на дебютном для него чемпионате мира. Элвису на тот момент только исполнилось 22 года, но он был первым номером сборной Латвии. Сначала затащил игру с Швецией в овертайм, отразив 42 броска, но затем попал под каток российской команды, пропустив четыре шайбы (впрочем, Латвия на том ЧМ вообще выступила крайне неудачно, проиграв даже Дании и Норвегии). Артемий Панарин Латвии отгрузил дубль, и после игры пошутил в своём стиле: «Сейчас
Естественно, на следующем чемпионате мира Мерзликина спросили о словах Панарина, и он дал яркое интервью и вызвал Артемия на дуэль.
В Кёльне Мерзликин расстраивался, что на мировое первенство не приедет его любимый игрок — Александр Овечкин.
К сожалению, матч с Россией на ЧМ-2017 вратарь пропустил, хотя изначально планировалось, что он сыграет. ЧМ-2018 Латвия проводила в Хернинге, а наша команда играла в Копенгагене, и новые дуэли и проверки Мерзликина россиянами пришлось отложить до Братиславы.
Сейчас в составе сборной России нет Панарина, зато приехали Овечкин, Малкин, Кучеров, Дадонов, Кузнецов — в общем звёзд хватает, и опасность ждёт соперников на каждом шагу. Однако первым делом мы спросили Элвиса не о них, а о Никите Задорове. Габаритный защитник, который славится своими жёсткими силовыми приёмами, пришёл на ум не случайно. Мерзликин в игре со Швейцарией и сам провёл впечатляющий хит на Кевине Фиале.
— Если Задоров так же пойдёт на вас, сделаете такой же силовой, как со Швейцарией?
— Если он
До игры с Россией на тот момент оставалось много времени, «Чемпионат» спросил у нашего защитника, что он думает о словах латвийского вратаря. Задоров признался, что слышит эту фамилию в первый раз.
«Будет смешно, если я сейчас буду провоцировать русских»
Завтра — новый раунд дуэли Мерзликина против россиян. Латвия накануне потерпела проиграла Чехии, хотя вела 2:0, и практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал. Элвис говорил, что ненавидит проигрывать. В этом я смогла убедиться лично, когда окликнула его в
— Какие ожидания от завтрашнего матча?
— Скорее всего, будет быстрый хоккей. У сборной России хороший состав, все звёзды. Не думаю, что с их стороны будет много ошибок. Ничего, будем готовиться и увидим, как будет.
— Вы в Кёльне сожалели, что Овечкин не приехал. Сейчас он здесь, рады?
— Конечно, рад! Хочется видеть, какие у него броски. Так только по телевизору их видел, сейчас есть шанс.
— Страшно?
— Нет, если бы было страшно, я бы не был вратарём. Конечно, надо будет посмотреть, как он бросает. Я за ним следил и всё время хотел узнать, каково это — получать его вантаймеры в большинстве. Будем играть, увидим.
— У вас на ловушке надпись — You are the king. Это кто написал?
— Это Боб (Хартли). У нас с тренерами традиция на каждом чемпионате мира, они пишут на ловушке и блине. На удачу, чтобы везло. Мне нравится эта традиция.
— Кого будете вызывать на дуэль на этот раз?
— Никого не буду, буду концентрироваться на своей работе. У России хороший состав, будет смешно, если я сейчас буду провоцировать русских. Вы сами знаете, какой у них состав и какой у нас. Мы не забьём шесть голов, забьём два, если нам повезёт, и должны будем хорошо защищаться. Это наша сборная, у нас нет Овечкина, у нас нет Кучерова, нет всех этих звёзд. Мы должны быть осторожными, концентрироваться на своей работе.
Хочется добавить, что сам Элвис — дружелюбный и улыбчивый, и думается, все свои вызовы и подколы в сторону сборной России он посылает из чисто спортивного интереса. Но это лишь добавляет в хоккей красок. Всегда здорово, когда игрок не только зажигает на льду, но и может дать искреннее и яркое интервью.
Елена Кузнецова
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