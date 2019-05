«Будет смешно провоцировать русских». Раньше вратарь Латвии был смелее

Вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина в «Коламбусе» называют лучшим голкипером, играющим за пределами НХЛ, и верят, что он сможет заменить Сергея Бобровского. Зимой 2019 года его признали лучшим хоккеистом Латвии. Кроме многообещающего потенциала в хоккее Мерзликин — яркая и интересная личность, за словом в карман он не лезет. А ещё у него — давняя история взаимоотношений со сборной России.

«У Латвии вратарь немного лоханулся»

История эта началась в 2016 году, на дебютном для него чемпионате мира. Элвису на тот момент только исполнилось 22 года, но он был первым номером сборной Латвии. Сначала затащил игру с Швецией в овертайм, отразив 42 броска, но затем попал под каток российской команды, пропустив четыре шайбы (впрочем, Латвия на том ЧМ вообще выступила крайне неудачно, проиграв даже Дании и Норвегии). Артемий Панарин Латвии отгрузил дубль, и после игры пошутил в своём стиле: «Сейчас какую-то подлёдную забил, вратарь немного лоханулся».

Естественно, на следующем чемпионате мира Мерзликина спросили о словах Панарина, и он дал яркое интервью и вызвал Артемия на дуэль.

Цитата Элвис Мерзликин Я же понимаю, что Артемий такой шутник. Он сказал, что я в прошлом году лоханулся, хочу посмотреть, может быть, и в этом лоханусь (улыбается). Но думаю, что в этом году не лоханусь. Жду матча с Россией и бросков Панарина. Артемий — отличный игрок. Возможно, он меня не разочарует и даже забьёт в мои ворота красивый гол. Мне интересно будет сыграть против Панарина и посмотреть, как я смотрюсь на его фоне. Мне нравится вызывать игроков на дуэль, бросать противнику вызов. Хочу, чтобы и Панарин показал отличную игру, и у меня всё получилось. Хоккей — это развлечение.

В Кёльне Мерзликин расстраивался, что на мировое первенство не приедет его любимый игрок — Александр Овечкин.

Цитата Элвис Мерзликин Мне было бы интересно сыграть против него, жаль, что он не приедет. В прошлом году было так, что мы сыграли с Россией и он уже потом приехал. Я из-за этого очень расстроился. Хотел бы проверить на себе его вантаймеры, проверить, сколько мне не хватает до этого уровня. Из тех, кто приехал в Кёльн, было бы интересно сыграть против Панарина — он в чём-то похож на Овечкина.

К сожалению, матч с Россией на ЧМ-2017 вратарь пропустил, хотя изначально планировалось, что он сыграет. ЧМ-2018 Латвия проводила в Хернинге, а наша команда играла в Копенгагене, и новые дуэли и проверки Мерзликина россиянами пришлось отложить до Братиславы.

Сейчас в составе сборной России нет Панарина, зато приехали Овечкин, Малкин, Кучеров, Дадонов, Кузнецов — в общем звёзд хватает, и опасность ждёт соперников на каждом шагу. Однако первым делом мы спросили Элвиса не о них, а о Никите Задорове. Габаритный защитник, который славится своими жёсткими силовыми приёмами, пришёл на ум не случайно. Мерзликин в игре со Швейцарией и сам провёл впечатляющий хит на Кевине Фиале.

— Если Задоров так же пойдёт на вас, сделаете такой же силовой, как со Швейцарией?

— Если он что-то такое мне сделает, придётся ему отвечать. Но я вратарь, меня больше не будут трогать. Это был мой первый силовой приём, а так меня никто трогать не будет. Если понадобится сделать так, как в матче со Швейцарией, то понадобится. Я никому больно не сделал.

До игры с Россией на тот момент оставалось много времени, «Чемпионат» спросил у нашего защитника, что он думает о словах латвийского вратаря. Задоров признался, что слышит эту фамилию в первый раз.

«Будет смешно, если я сейчас буду провоцировать русских»

Завтра — новый раунд дуэли Мерзликина против россиян. Латвия накануне потерпела проиграла Чехии, хотя вела 2:0, и практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал. Элвис говорил, что ненавидит проигрывать. В этом я смогла убедиться лично, когда окликнула его в микст-зоне после чехов. Меня накрыло волной эмоций, которая исходила от вратаря. Он был зол после поражение, но согласился ответить на пару вопросов (был резок, но при этом предельно вежлив). Посмотрим, пропустит ли завтра Элвис вантаймер от Овечкина и не хитанёт ли Задорова. Провоцировать русских он не хочет. Матч обещает быть захватывающим.

— Какие ожидания от завтрашнего матча?

— Скорее всего, будет быстрый хоккей. У сборной России хороший состав, все звёзды. Не думаю, что с их стороны будет много ошибок. Ничего, будем готовиться и увидим, как будет.

— Вы в Кёльне сожалели, что Овечкин не приехал. Сейчас он здесь, рады?

— Конечно, рад! Хочется видеть, какие у него броски. Так только по телевизору их видел, сейчас есть шанс.

— Страшно?

— Нет, если бы было страшно, я бы не был вратарём. Конечно, надо будет посмотреть, как он бросает. Я за ним следил и всё время хотел узнать, каково это — получать его вантаймеры в большинстве. Будем играть, увидим.

— У вас на ловушке надпись — You are the king. Это кто написал?

— Это Боб (Хартли). У нас с тренерами традиция на каждом чемпионате мира, они пишут на ловушке и блине. На удачу, чтобы везло. Мне нравится эта традиция.

— Кого будете вызывать на дуэль на этот раз?

— Никого не буду, буду концентрироваться на своей работе. У России хороший состав, будет смешно, если я сейчас буду провоцировать русских. Вы сами знаете, какой у них состав и какой у нас. Мы не забьём шесть голов, забьём два, если нам повезёт, и должны будем хорошо защищаться. Это наша сборная, у нас нет Овечкина, у нас нет Кучерова, нет всех этих звёзд. Мы должны быть осторожными, концентрироваться на своей работе.

Хочется добавить, что сам Элвис — дружелюбный и улыбчивый, и думается, все свои вызовы и подколы в сторону сборной России он посылает из чисто спортивного интереса. Но это лишь добавляет в хоккей красок. Всегда здорово, когда игрок не только зажигает на льду, но и может дать искреннее и яркое интервью.

