Гавриков: Попытаюсь забить Мерзликину, но у защитников немного другая работа

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Игра состоится сегодня, 18 мая, начало — в 13:15 мск.

«Конечно, постараюсь забить Мерзликину, но не потому, что он мой одноклубник. Забивать всегда приятно, но у защитников немножко другая работа. Наши нападающие — большие мастера, выжимают голы из ничего. Главное, дать им этот шанс и хорошо сыграть в обороне», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.