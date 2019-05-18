История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира

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Начало — в 13:15 мск. Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.