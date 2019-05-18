История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира
Сегодня, 18 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России.
Начало — в 13:15 мск. Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.
|ЧМ
|Место проведения
|Счет
|Авторы голов
|1998
|Базель
|Россия 7:5 Латвия
|Ковалев (3), Петренко, Сарматин, Назаров, Скопинцев — Керч, Ниживий (2), Чудинов, Сейейс
|2000
|Санкт-Петербург
|Россия 2:3 Латвия
|О. Петров, Буре — Беляевский, Семенов (2)
|2003
|Турку
|Россия 1:2 Латвия
|Фролов — Тамбиев, Романовский
|2009
|Берн
|Россия 6:1 Латвия
|Курьянов (2), Терещенко, Твердовский (2), Фролов — Васильев
|2012
|Стокгольм
|Россия 5:2 Латвия
|Никулин, Малкин (2), Попов, Кузнецов — Индрашис, Даугавиньш
|2013
|Хельсинки
|Россия 6:0 Латвия
|Бирюков, Медведев, Радулов, Рясенский, Ковальчук, К. Петров
|2014
|Минск
|Россия 4:1 Латвия
|Тихонов (2), Широков, Калинин — Индрашис
|2016
|Москва
|Россия 4:0 Латвия
|Панарин (2), Дадонов, Шипачев
|2017
|Кельн
|Россия 5:0 Латвия
|Киселевич, Телегин, Наместников, Кучеров, Белов
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