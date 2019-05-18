Стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с латвийцами
БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч пятого тура группового этапа чемпионата мира против команды Латвии. Об этом в субботу сообщила
пресс-служба Федерации хоккея России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
По сравнению с предыдущим матчем против команды Италии (10:0), в состав российской команды не произошло изменений.
Состав выглядит следующим образом:
вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев;.
Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.
Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов;.
Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;.
Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Кирилл Капризов, Иван Телегин.
Матч Россия — Латвия пройдет в Братиславе в субботу, начало — 13:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter