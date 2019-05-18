Стал известен состав сборной Латвии на матч с Россией
Сегодня, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России.
Начало — в 13:15 мск.
Подопечные Боба Хартли выйдут на игру в следующем составе:
Мерзликин (Гудлевскис);.
Кулда — Цибульскис, Балцерс — Блюгерс — Кениньш;.
Зиле — Сотниекс, Дарзиньш — Мейя — Индрашис;.
Балинскис — Якс, Рих. Букартс — Бичевскис — Роб. Букартс;.
Гегерис — Батня — Маренис, Дзиерикалс.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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