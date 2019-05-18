Стал известен состав сборной Латвии на матч с Россией

Начало — в 13:15 мск.



Подопечные Боба Хартли выйдут на игру в следующем составе:



Мерзликин (Гудлевскис);.

Кулда — Цибульскис, Балцерс — Блюгерс — Кениньш;.

Зиле — Сотниекс, Дарзиньш — Мейя — Индрашис;.

Балинскис — Якс, Рих. Букартс — Бичевскис — Роб. Букартс;.

Гегерис — Батня — Маренис, Дзиерикалс.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).