Йокихарью: Какко очень хорош, он доминирует в зоне соперника

В пяти матчах чемпионата мира Какко набрал 7 (6+1) очков.



«Какко очень хорош. Очень хороший хоккеист. Это очевидно. Все это видят. Он может прибавить в нужный момент, забросить шайбу, и это очень важно для команды. Он был очень хорош уже в молодёжке. С тех пор он ещё прибавил, поверил в себя и сейчас показывает очень хороший хоккей — держит шайбу, закрывает её корпусом. Её очень сложно у него отобрать. Он доминирует в зоне соперника», — приводит слова Йокихарью официальный сайт Национальной хоккейной лиги.