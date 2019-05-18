Латвия — Россия: Овечкину рассекли губу, Кениньшу дали четыре минуты штрафа
В первом периоде матча между сборными России и Латвии на чемпионате мира нападающему Александру Овечкину клюшкой рассекли губу.
Игрок латвийской сборной Рональд Кениньш получил четыре минуты штрафного времени.
Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Барабанов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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