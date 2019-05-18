Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира
Сборная России одержала пятую подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьева обыграли сборную Латвии со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
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На девятой минуте встречи команды заработали обоюдное удаление, Евгений Кузнецов и Теодор Блюгерс были наказаны за грубость. А через минуту российская команда осталась в меньшинстве, удален был Владислав Гавриков. Сборная Латвии успешно воспользовалась численным преимуществом и на 11-й минуте игры открыла счет. Отличился Оскарс Цибульскис. Стоит отметить, что до этого гола сборная России не пропускала три матча подряд.
За семь минут до конца периода латвийский хоккеист попал клюшкой в лицо Александру Овечкину. Форвард получил рассечение, а сборная России — четыре минуты игры в большинстве. Однако подопечные Ильи Воробьева не смогли сравнять счет, несмотря на подавляющее преимущество на льду. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Латвии.
Уже через полминуты после начала второго периода сборная России сравняла счет в матче. Шайбу с передачи Ильи Ковальчука забросил Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал первым на турнире. А на четвертой минуте периода российские хоккеисты вышли вперед, реализовав «большинство». После передачи Евгения Дадонова шайбу в ворота Элвиса Мерзликина отправил Никита Гусев.
На 13-й минуте периода Никита Кучеров увеличил преимущество российской команды, сделав счет в матче 3:1. Голевой пас себе в актив записал Артем Анисимов.
За две минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве. За толчок соперника на борт на 2+10 минуты был удален Никита Задоров. За тридцать пять секунд до перерыва российские хоккеисты остались втроем после удаления Никиты Нестерова, но забросить до конца периода латвийские хоккеисты не смогли.
Третий период сборная России начала в меньшинстве и успешно отразила все атаки латвийской команды. Менее чем за две минуты до конца встречи главный тренер сборной Латвии Боб Хартли снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, но латвийские хоккеисты не смогли реализовать это преимущество, а за минуту до конца игры и вовсе остались в меньшинстве. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.
Таким образом, команда Ильи Воробьева набрала 15 очков в пяти матчах и гарантировала себе выход в
В воскресенье 19 мая сборная России сыграет с командой Швейцарии. Матч начнется в 21:15 мск.
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол