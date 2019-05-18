Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На девятой минуте встречи команды заработали обоюдное удаление, Евгений Кузнецов и Теодор Блюгерс были наказаны за грубость. А через минуту российская команда осталась в меньшинстве, удален был Владислав Гавриков. Сборная Латвии успешно воспользовалась численным преимуществом и на 11-й минуте игры открыла счет. Отличился Оскарс Цибульскис. Стоит отметить, что до этого гола сборная России не пропускала три матча подряд.

За семь минут до конца периода латвийский хоккеист попал клюшкой в лицо Александру Овечкину. Форвард получил рассечение, а сборная России — четыре минуты игры в большинстве. Однако подопечные Ильи Воробьева не смогли сравнять счет, несмотря на подавляющее преимущество на льду. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Латвии.

Уже через полминуты после начала второго периода сборная России сравняла счет в матче. Шайбу с передачи Ильи Ковальчука забросил Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал первым на турнире. А на четвертой минуте периода российские хоккеисты вышли вперед, реализовав «большинство». После передачи Евгения Дадонова шайбу в ворота Элвиса Мерзликина отправил Никита Гусев.

На 13-й минуте периода Никита Кучеров увеличил преимущество российской команды, сделав счет в матче 3:1. Голевой пас себе в актив записал Артем Анисимов.

За две минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве. За толчок соперника на борт на 2+10 минуты был удален Никита Задоров. За тридцать пять секунд до перерыва российские хоккеисты остались втроем после удаления Никиты Нестерова, но забросить до конца периода латвийские хоккеисты не смогли.

Третий период сборная России начала в меньшинстве и успешно отразила все атаки латвийской команды. Менее чем за две минуты до конца встречи главный тренер сборной Латвии Боб Хартли снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, но латвийские хоккеисты не смогли реализовать это преимущество, а за минуту до конца игры и вовсе остались в меньшинстве. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Таким образом, команда Ильи Воробьева набрала 15 очков в пяти матчах и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира — даже в случае поражений в оставшихся матчах группового этапа сборная России выйдет в четвертьфинал турнира.

В воскресенье 19 мая сборная России сыграет с командой Швейцарии. Матч начнется в 21:15 мск.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B3slEyLfRhw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>