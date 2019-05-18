Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37325438/
18 мая 2019, 15:35 | Sportmail.ru

Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира

Сборная России одержала пятую подряд победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьева обыграли сборную Латвии со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

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На девятой минуте встречи команды заработали обоюдное удаление, Евгений Кузнецов и Теодор Блюгерс были наказаны за грубость. А через минуту российская команда осталась в меньшинстве, удален был Владислав Гавриков. Сборная Латвии успешно воспользовалась численным преимуществом и на 11-й минуте игры открыла счет. Отличился Оскарс Цибульскис. Стоит отметить, что до этого гола сборная России не пропускала три матча подряд.

За семь минут до конца периода латвийский хоккеист попал клюшкой в лицо Александру Овечкину. Форвард получил рассечение, а сборная России — четыре минуты игры в большинстве. Однако подопечные Ильи Воробьева не смогли сравнять счет, несмотря на подавляющее преимущество на льду. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Латвии.

Уже через полминуты после начала второго периода сборная России сравняла счет в матче. Шайбу с передачи Ильи Ковальчука забросил Дмитрий Орлов, для которого этот гол стал первым на турнире. А на четвертой минуте периода российские хоккеисты вышли вперед, реализовав «большинство». После передачи Евгения Дадонова шайбу в ворота Элвиса Мерзликина отправил Никита Гусев.

На 13-й минуте периода Никита Кучеров увеличил преимущество российской команды, сделав счет в матче 3:1. Голевой пас себе в актив записал Артем Анисимов.

За две минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве. За толчок соперника на борт на 2+10 минуты был удален Никита Задоров. За тридцать пять секунд до перерыва российские хоккеисты остались втроем после удаления Никиты Нестерова, но забросить до конца периода латвийские хоккеисты не смогли.

Третий период сборная России начала в меньшинстве и успешно отразила все атаки латвийской команды. Менее чем за две минуты до конца встречи главный тренер сборной Латвии Боб Хартли снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, но латвийские хоккеисты не смогли реализовать это преимущество, а за минуту до конца игры и вовсе остались в меньшинстве. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Таким образом, команда Ильи Воробьева набрала 15 очков в пяти матчах и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира — даже в случае поражений в оставшихся матчах группового этапа сборная России выйдет в четвертьфинал турнира.

В воскресенье 19 мая сборная России сыграет с командой Швейцарии. Матч начнется в 21:15 мск.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?