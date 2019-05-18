Сборная США разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326074/
18 мая 2019, 15:42 | ТАСС

Сборная США разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США одержали победу над командой Дании со счетом 7:1 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 6184 зрителя.

В составе американской команды дублем отметился Алекс Дебринкат (12 и 32-я минуты), по шайбе забросили Френк Ватрано (11), Клейтон Келлер (15), Крис Крайдер (19), Дилан Ларкин (34) и Джейк Айкел. У сборной Дании отличился Ник Ольсен (25). В составе сборной Дании результативную передачу отдал Матиас Бау, который является самым атлетичным игроком на нынешнем чемпионате мира, его рост — 201 см, вес — 108 кг, у американцев к двум заброшенным шайбам голевой пас добавил Дебринкат. Одним из линейных арбитров, которые обслуживали встречу, был российский специалист Дмитрий Шишло.

Первое очко на турнире набрал лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года 18-летний Джек Хьюз. Он сделал голевую передачу в эпизоде с голом Крайдера. В матче с датчанами Хьюз впервые на турнире вышел на позиции крайнего, а не центрального нападающего в тройке с Айкелом и Крайдером, также во второй игре подряд в заявке команды США отсутствует Джонни Годро. Американцы забросили четыре шайбы в ворота Симона Нильсена после 11 бросков.

Перед началом второго периода в составе сборной Дании произошла замена вратаря, впервые на турнире на льду появился 33-летний Патрик Гэлбрейт. Ворота сборной США в этой встрече защищал Тэтчер Демко, в прошлом матче (с командой Великобритании,) основным голкипером был Кори Шнайдер. У датчан в заявке не оказалось лучшего игрока команды, нападающего Ларса Эллера, который в трех матчах набрал пять очков (2 гола + 3 передачи), и, по информации норвежского комментатора TV2 Джимми Бёгорда, имел договоренность с Федерацией хоккея Дании о проведении всего трех матчей на турнире за национальную команду.

До этого матча команды встречались в рамках мировых первенств семь раз, в пяти матчах победила команда США, дважды успех праздновали датчане. Самая крупная победа американцев над датской командой была зафиксирована в 2004 году — 8:3. Лучшим достижением сборной Дании на чемпионатах мира является восьмое место (2010, 2016). Команда США дважды становилась чемпионом мира (1933, 1960).

Американцы с восемью очками после пяти матчей занимают третье место в группе, набрав 11 очков. Датчане расположились на шестой строчке, имея в своем активе пять очков. В следующем туре сборная США 19 мая сыграет с немцами, датская команда днем позже встретится с канадцами.
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18 Мая, 13:15 Зрители 6184 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Дания 1:7
(0:4, 1:2, 0:1)
США
Главные тренеры
Хайнц Элерс Джефф Блэшилл
Вратари
Симон Нильсен 20:00 (П. Гэлбрайт 20:00) Кори Шнайдер
1-й период
Алекс Дебринкэт 04:31
Фрэнк Ватрано (Н. Хэнифин, Д. Райан) 10:34
10:48 Юлиан Якобсен
Алекс Дебринкэт (Р. Сутер, П. Кейн) 11:03
Клэйтон Келлер (Р. Сутер, Дж. ван Римсдайк) 14:24
Крис Крайдер (Д. Хьюз, Дж. Айкел) 18:49
2-й период
24:50 Ник Олесен (О. Лауридсен, М. Бау-Хансен)
Крис Крайдер 24:56
Алекс Дебринкэт (К. Уайт, П. Кейн) 31:55
Дилан Ларкин (Д. Райан) 33:17
Райан Сутер 37:01
3-й период
Алекс Дебринкэт 40:42
41:01 Фредерик Сторм
43:11 Никлас Йенсен
Дилан Ларкин 47:48
50:01 Йеспер Йенсен
Джек Айкел (А. Дебринкэт, П. Кейн) 51:19
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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