Латвия слабее России, но ее прибили судьи. Арбитр из Беларуси простил Орлова с Задоровым

«Вот сейчас то и начинается настоящий чемпионат мира», — доводилось слышать накануне матча с Латвией. Нет, не от самих игроков и тренеров сборной России, но от людей их окружающих. Вроде бы и был матч с чехами, но воспринимается он скорее как пробник серьезного хоккея. Теперь же российская команда вступает в такой график, что времени на поглощение 160 кружек пива попросту не остается. Это когда из четырех дней у вас три без игр и еще один — с Италией, можно позволить себе попасть в объектив папарацци. Теперь, когда пошли спаренные матчи, а плей-офф на расстоянии броска Овечкина, снимать сборную России будут только спортивные фотографы.

Латвия, вроде бы, и не самый опасный соперник. С 2003 года сборную России прибалтийцы не обыгрывали, пропуская от большого соседа минимум четыре шайбы. Вот и на этом чемпионате мира чехи уже оставили в латвийцах шесть пробоин. И это несмотря на то что, место в воротах занимает Элвис Мерзликинс — один из сильнейших вратарей Европы последних лет. Перед тем, как приехать на чемпионат мира, он сидел без игровой практики около двух месяцев, но даже простой в системе «Коламбуса» не лишил экстравагантного голкипера статуса главной надежды Латвии.

В сборной России прекрасно знали, чего ждать от команды Хартли. Для этого латвийцам даже не обязательно было заниматься трештоком. Соперник россиян играет жестко, агрессивно и местами даже грязно. Спросите у Михала Ржепика, которому локоть прилетел в голову. Понимая это, штаб Воробьева оставил вне заявки Капризова, поставив вместо него Плотникова. Стоит ли говорить, что рокировка чистокровного игровичка на опытного силовика — это не что иное, как высказывание: «мы готовы к мясорубке»? И именно Плотников, осознавая свою роль, провел первый силовой прием, разбудив трибуны.

Россия начала матч аккуратно и где-то даже робко. Долгое время бросков в створ с Латвией было практически поровну. Шайба до Мерзликина банально недолетала. То Анисимов махнет мимо нее после шикарного паса Кучерова из-за ворот, то тройка Кузнецова увлечется двухминутной позиционной атакой, а Овечкин промажет из убойной позиции. И как только подопечные Воробьева стали более конкретными и начали нагружать Мерзликина… пошли удаления. Сначала обоюдное, а затем и у сборной России.

Хотите увидеть настоящую сборную России? Сделайте так, чтобы она уступала в счете. С этой задачей справился Владислав Гавриков, который только с фолом смог остановить Микса Индрашиса. Латвийцам хватило меньше минуты, чтобы реализовать большинство! Оскарс Цибульскис, даром что защитник, забил Василевскому в стиле Овечкина. Ирония момента в том, что незадолго до этого сам Овечкин «расколол» Цибульскиса силовым приемом. Месть, как известно, нужно подавать холодной.

Вокруг Александра Великого вообще все крутилось в первом периоде. Овечкин был центральной фигурой как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ценой разбитой губы он заработал для сборной России четыре минуты большинства, но сам во время розыгрыша никак не мог подстроиться под шайбу и бросить в касание. За Никиту Зайцева, который от синей линии раздавал ему передачи, в какой-то момент стало страшно. Осознавая авторитет Ови, понимаешь, что за такое можно и в запас угодить. Ну или, по крайней мере, лишиться места в спецбригаде. Впрочем, Хафизуллин, которого пробовали на месте Зайцева, выступил не многим лучше.

Далеко не во всем игра сборной России была складной, но у кого не было проблем с взаимопониманием, так это у Кучерова с Гусевым. Они как чертили, так и продолжали чертить, вызывая головокружение у защитников сборной Латвии. И даже когда у одного Никиты не получился бросок, другой Никита сумел выжать из этого гол. Для этих парней не бывает неудобных позиций и сложных ситуаций. Родился очередной гол имени Кучерова-Гусева, правда, только во втором периоде. К тому моменту сборная России уже отыгралась, причем сделала это просто и без выкрутасов. Дмитрий Орлов нанес бросок от ушей и идеально попал. 1:1!

Иногда может показаться, что Гусеву с Кучеровым и вовсе никто не нужен. Ощущение то, разумеется, обманчивое и отчасти справедливое только когда эти двое с шайбой. Артем Анисимов идеально справляется с ролью человека-невидимки в этом звене. Он вроде бы играет вместе лучшей связкой сборной России, но в протокол как автор передач попадает по большим праздникам. Этот особый случай произошел в игре с Латвией. Именно центрфорвард, заточенный на оборону, протащил шайбу и вовремя поделился ей с Кучеровым. Занятно, что у Никиты снова не получился бросок, но это опять привело к голу. 3:1!

Сборная России не выполнила свою норму по шайбам в ворота сборной Латвии. В третьем периоде Овечкин и Ко грешили неточными передачами, что для команды такого класса выглядело почти аномально. Порой латыши даже вызывали небольшую панику в обороне российской команды. Однако никакой сенсации не произошло. Вот уже 16 лет россияне обыгрывают Латвию на чемпионатах мира.

Но все могло пройти и не так гладко, удали арбитры во втором периоде Орлова. Попав локтем в голову Оскару Батне, защитник «Вашингтона» вполне мог отправиться вслед за пострадавшим в раздевалку. Вместо этого судьи не выписали Дмитрию даже двух минут. Видимо, они посчитали, что сам пострадавший опустил голову и подставился под удар. Вот только в игре с Чехией Мариса Бичевскиса за похожий прием выгнали до конца матча. Пощадили судьи и Задорова, которому выписали 2+10, хотя его зубодробительный хит тянул на все 5+20. По стечению обстоятельств, один из арбитров, Максим Сидоренко, родом из Беларуси и работает в КХЛ.