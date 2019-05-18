Латвия слабее России, но ее прибили судьи. Арбитр из Беларуси простил Орлова с Задоровым
Сборную России снова тащат Гусев с Кучеровым.
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«Вот сейчас то и начинается настоящий чемпионат мира», — доводилось слышать накануне матча с Латвией. Нет, не от самих игроков и тренеров сборной России, но от людей их окружающих. Вроде бы и был матч с чехами, но воспринимается он скорее как пробник серьезного хоккея. Теперь же российская команда вступает в такой график, что времени на поглощение 160 кружек пива попросту не остается. Это когда из четырех дней у вас три без игр и еще один — с Италией, можно позволить себе попасть в объектив папарацци. Теперь, когда пошли спаренные матчи, а
Латвия, вроде бы, и не самый опасный соперник. С 2003 года сборную России прибалтийцы не обыгрывали, пропуская от большого соседа минимум четыре шайбы. Вот и на этом чемпионате мира чехи уже оставили в латвийцах шесть пробоин. И это несмотря на то что, место в воротах занимает Элвис Мерзликинс — один из сильнейших вратарей Европы последних лет. Перед тем, как приехать на чемпионат мира, он сидел без игровой практики около двух месяцев, но даже простой в системе «Коламбуса» не лишил экстравагантного голкипера статуса главной надежды Латвии.
В сборной России прекрасно знали, чего ждать от команды Хартли. Для этого латвийцам даже не обязательно было заниматься трештоком. Соперник россиян играет жестко, агрессивно и местами даже грязно. Спросите у Михала Ржепика, которому локоть прилетел в голову. Понимая это, штаб Воробьева оставил вне заявки Капризова, поставив вместо него Плотникова. Стоит ли говорить, что рокировка чистокровного игровичка на опытного силовика — это не что иное, как высказывание: «мы готовы к мясорубке»? И именно Плотников, осознавая свою роль, провел первый силовой прием, разбудив трибуны.
Россия начала матч аккуратно и
Хотите увидеть настоящую сборную России? Сделайте так, чтобы она уступала в счете. С этой задачей справился Владислав Гавриков, который только с фолом смог остановить Микса Индрашиса. Латвийцам хватило меньше минуты, чтобы реализовать большинство! Оскарс Цибульскис, даром что защитник, забил Василевскому в стиле Овечкина. Ирония момента в том, что незадолго до этого сам Овечкин «расколол» Цибульскиса силовым приемом. Месть, как известно, нужно подавать холодной.
Вокруг Александра Великого вообще все крутилось в первом периоде. Овечкин был центральной фигурой как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ценой разбитой губы он заработал для сборной России четыре минуты большинства, но сам во время розыгрыша никак не мог подстроиться под шайбу и бросить в касание. За Никиту Зайцева, который от синей линии раздавал ему передачи, в
Далеко не во всем игра сборной России была складной, но у кого не было проблем с взаимопониманием, так это у Кучерова с Гусевым. Они как чертили, так и продолжали чертить, вызывая головокружение у защитников сборной Латвии. И даже когда у одного Никиты не получился бросок, другой Никита сумел выжать из этого гол. Для этих парней не бывает неудобных позиций и сложных ситуаций. Родился очередной гол имени
Иногда может показаться, что Гусеву с Кучеровым и вовсе никто не нужен. Ощущение то, разумеется, обманчивое и отчасти справедливое только когда эти двое с шайбой. Артем Анисимов идеально справляется с ролью
Сборная России не выполнила свою норму по шайбам в ворота сборной Латвии. В третьем периоде Овечкин и Ко грешили неточными передачами, что для команды такого класса выглядело почти аномально. Порой латыши даже вызывали небольшую панику в обороне российской команды. Однако никакой сенсации не произошло. Вот уже 16 лет россияне обыгрывают Латвию на чемпионатах мира.
Но все могло пройти и не так гладко, удали арбитры во втором периоде Орлова. Попав локтем в голову Оскару Батне, защитник «Вашингтона» вполне мог отправиться вслед за пострадавшим в раздевалку. Вместо этого судьи не выписали Дмитрию даже двух минут. Видимо, они посчитали, что сам пострадавший опустил голову и подставился под удар. Вот только в игре с Чехией Мариса Бичевскиса за похожий прием выгнали до конца матча. Пощадили судьи и Задорова, которому выписали 2+10, хотя его зубодробительный хит тянул на все 5+20. По стечению обстоятельств, один из арбитров, Максим Сидоренко, родом из Беларуси и работает в КХЛ.
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|18 Мая, 13:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол