Латвия слабее России, но ее прибили судьи. Арбитр из Беларуси простил Орлова с Задоровым

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326099/
18 мая 2019, 15:46 | Sport24

Латвия слабее России, но ее прибили судьи. Арбитр из Беларуси простил Орлова с Задоровым

Сборную России снова тащат Гусев с Кучеровым.

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© РИА "Новости"
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«Вот сейчас то и начинается настоящий чемпионат мира», — доводилось слышать накануне матча с Латвией. Нет, не от самих игроков и тренеров сборной России, но от людей их окружающих. Вроде бы и был матч с чехами, но воспринимается он скорее как пробник серьезного хоккея. Теперь же российская команда вступает в такой график, что времени на поглощение 160 кружек пива попросту не остается. Это когда из четырех дней у вас три без игр и еще один — с Италией, можно позволить себе попасть в объектив папарацци. Теперь, когда пошли спаренные матчи, а плей-офф на расстоянии броска Овечкина, снимать сборную России будут только спортивные фотографы.

Латвия, вроде бы, и не самый опасный соперник. С 2003 года сборную России прибалтийцы не обыгрывали, пропуская от большого соседа минимум четыре шайбы. Вот и на этом чемпионате мира чехи уже оставили в латвийцах шесть пробоин. И это несмотря на то что, место в воротах занимает Элвис Мерзликинс — один из сильнейших вратарей Европы последних лет. Перед тем, как приехать на чемпионат мира, он сидел без игровой практики около двух месяцев, но даже простой в системе «Коламбуса» не лишил экстравагантного голкипера статуса главной надежды Латвии.

В сборной России прекрасно знали, чего ждать от команды Хартли. Для этого латвийцам даже не обязательно было заниматься трештоком. Соперник россиян играет жестко, агрессивно и местами даже грязно. Спросите у Михала Ржепика, которому локоть прилетел в голову. Понимая это, штаб Воробьева оставил вне заявки Капризова, поставив вместо него Плотникова. Стоит ли говорить, что рокировка чистокровного игровичка на опытного силовика — это не что иное, как высказывание: «мы готовы к мясорубке»? И именно Плотников, осознавая свою роль, провел первый силовой прием, разбудив трибуны.

Россия начала матч аккуратно и где-то даже робко. Долгое время бросков в створ с Латвией было практически поровну. Шайба до Мерзликина банально недолетала. То Анисимов махнет мимо нее после шикарного паса Кучерова из-за ворот, то тройка Кузнецова увлечется двухминутной позиционной атакой, а Овечкин промажет из убойной позиции. И как только подопечные Воробьева стали более конкретными и начали нагружать Мерзликина… пошли удаления. Сначала обоюдное, а затем и у сборной России.

Хотите увидеть настоящую сборную России? Сделайте так, чтобы она уступала в счете. С этой задачей справился Владислав Гавриков, который только с фолом смог остановить Микса Индрашиса. Латвийцам хватило меньше минуты, чтобы реализовать большинство! Оскарс Цибульскис, даром что защитник, забил Василевскому в стиле Овечкина. Ирония момента в том, что незадолго до этого сам Овечкин «расколол» Цибульскиса силовым приемом. Месть, как известно, нужно подавать холодной.

Вокруг Александра Великого вообще все крутилось в первом периоде. Овечкин был центральной фигурой как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ценой разбитой губы он заработал для сборной России четыре минуты большинства, но сам во время розыгрыша никак не мог подстроиться под шайбу и бросить в касание. За Никиту Зайцева, который от синей линии раздавал ему передачи, в какой-то момент стало страшно. Осознавая авторитет Ови, понимаешь, что за такое можно и в запас угодить. Ну или, по крайней мере, лишиться места в спецбригаде. Впрочем, Хафизуллин, которого пробовали на месте Зайцева, выступил не многим лучше.

Далеко не во всем игра сборной России была складной, но у кого не было проблем с взаимопониманием, так это у Кучерова с Гусевым. Они как чертили, так и продолжали чертить, вызывая головокружение у защитников сборной Латвии. И даже когда у одного Никиты не получился бросок, другой Никита сумел выжать из этого гол. Для этих парней не бывает неудобных позиций и сложных ситуаций. Родился очередной гол имени Кучерова-Гусева, правда, только во втором периоде. К тому моменту сборная России уже отыгралась, причем сделала это просто и без выкрутасов. Дмитрий Орлов нанес бросок от ушей и идеально попал. 1:1!

Иногда может показаться, что Гусеву с Кучеровым и вовсе никто не нужен. Ощущение то, разумеется, обманчивое и отчасти справедливое только когда эти двое с шайбой. Артем Анисимов идеально справляется с ролью человека-невидимки в этом звене. Он вроде бы играет вместе лучшей связкой сборной России, но в протокол как автор передач попадает по большим праздникам. Этот особый случай произошел в игре с Латвией. Именно центрфорвард, заточенный на оборону, протащил шайбу и вовремя поделился ей с Кучеровым. Занятно, что у Никиты снова не получился бросок, но это опять привело к голу. 3:1!

Сборная России не выполнила свою норму по шайбам в ворота сборной Латвии. В третьем периоде Овечкин и Ко грешили неточными передачами, что для команды такого класса выглядело почти аномально. Порой латыши даже вызывали небольшую панику в обороне российской команды. Однако никакой сенсации не произошло. Вот уже 16 лет россияне обыгрывают Латвию на чемпионатах мира.

Но все могло пройти и не так гладко, удали арбитры во втором периоде Орлова. Попав локтем в голову Оскару Батне, защитник «Вашингтона» вполне мог отправиться вслед за пострадавшим в раздевалку. Вместо этого судьи не выписали Дмитрию даже двух минут. Видимо, они посчитали, что сам пострадавший опустил голову и подставился под удар. Вот только в игре с Чехией Мариса Бичевскиса за похожий прием выгнали до конца матча. Пощадили судьи и Задорова, которому выписали 2+10, хотя его зубодробительный хит тянул на все 5+20. По стечению обстоятельств, один из арбитров, Максим Сидоренко, родом из Беларуси и работает в КХЛ.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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