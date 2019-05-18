Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче со швейцарцами

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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в воскресенье сыграют против швейцарцев. Вратарь Андрей Василевский ранее провел четыре игры на турнире, Георгиев — одну.

«Георгиев будет играть против сборной Швейцарии в воскресенье», — сказал Воробьев журналистам.