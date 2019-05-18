Гусев: Есть проблемы со льдом, шайба прыгает. Даже у Овечкина броски не идут
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победный матч ЧМ-2019 со сборной Латвии (3:1).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Сказалось раннее начало матча,
Следующий матч уже завтра? Мы не берегли силы. Когда тренер говорил, мы выкладывались на сто процентов. Играть день за днём? Почему бы и нет, ты всегда в форме, в игре, я только за. Сегодня я моментов 7 мог забить. Не мог со льдом справиться — то шайба подпрыгнет, то перепрыгнет. Надо было реализовывать свои моменты, тогда игралось бы гораздо легче. Проблемы со льдом? Не знаю, видно ли это с трибуны, но шайба постоянно подпрыгивает. Тебе отдают пас, ты хочешь бросить, а она прыгает и не всегда получается. Даже у Овечкина в большинстве не получается бросок. Мне Кучеров тоже раза три хорошо отдавал, но шайба летит не туда или просто подпрыгивает.
Остались только сильные соперники — шведы и швейцарцы? Так это же здорово. Чем интереснее матчи, тем лучше для нас", — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
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- Гол
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