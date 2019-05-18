Гусев: Есть проблемы со льдом, шайба прыгает. Даже у Овечкина броски не идут

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326300/
18 мая 2019, 16:22 | Чемпионат.com

Гусев: Есть проблемы со льдом, шайба прыгает. Даже у Овечкина броски не идут

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победный матч ЧМ-2019 со сборной Латвии (3:1).

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«Сказалось раннее начало матча, всё-таки 12 утра. Должны были лучше начать, но получилось, как получилось. Чем удивили латвийцы? Мы знали, что они будут делать, знали, что будут играть агрессивно. Вроде бы мы всё правильно сделали. Моя шайба в большинстве? Женя Дадонов хорошо поборолся, мне оставалось только попасть в пустые ворота.

Следующий матч уже завтра? Мы не берегли силы. Когда тренер говорил, мы выкладывались на сто процентов. Играть день за днём? Почему бы и нет, ты всегда в форме, в игре, я только за. Сегодня я моментов 7 мог забить. Не мог со льдом справиться — то шайба подпрыгнет, то перепрыгнет. Надо было реализовывать свои моменты, тогда игралось бы гораздо легче. Проблемы со льдом? Не знаю, видно ли это с трибуны, но шайба постоянно подпрыгивает. Тебе отдают пас, ты хочешь бросить, а она прыгает и не всегда получается. Даже у Овечкина в большинстве не получается бросок. Мне Кучеров тоже раза три хорошо отдавал, но шайба летит не туда или просто подпрыгивает.
Остались только сильные соперники — шведы и швейцарцы? Так это же здорово. Чем интереснее матчи, тем лучше для нас", — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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