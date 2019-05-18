Гусев: Есть проблемы со льдом, шайба прыгает. Даже у Овечкина броски не идут

«Сказалось раннее начало матча, всё-таки 12 утра. Должны были лучше начать, но получилось, как получилось. Чем удивили латвийцы? Мы знали, что они будут делать, знали, что будут играть агрессивно. Вроде бы мы всё правильно сделали. Моя шайба в большинстве? Женя Дадонов хорошо поборолся, мне оставалось только попасть в пустые ворота.

Следующий матч уже завтра? Мы не берегли силы. Когда тренер говорил, мы выкладывались на сто процентов. Играть день за днём? Почему бы и нет, ты всегда в форме, в игре, я только за. Сегодня я моментов 7 мог забить. Не мог со льдом справиться — то шайба подпрыгнет, то перепрыгнет. Надо было реализовывать свои моменты, тогда игралось бы гораздо легче. Проблемы со льдом? Не знаю, видно ли это с трибуны, но шайба постоянно подпрыгивает. Тебе отдают пас, ты хочешь бросить, а она прыгает и не всегда получается. Даже у Овечкина в большинстве не получается бросок. Мне Кучеров тоже раза три хорошо отдавал, но шайба летит не туда или просто подпрыгивает.

Остались только сильные соперники — шведы и швейцарцы? Так это же здорово. Чем интереснее матчи, тем лучше для нас", — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.