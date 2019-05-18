Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326303/
18 мая 2019, 16:24 | Чемпионат.com

Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд

Сборная США уверенно победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1.

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Для главного тренера сборной США Джеффа Блэшилла победа стал 18-й с командой США на чемпионатах мира, специалист установил новый рекорд американской команды.

В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.
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18 Мая, 13:15 Зрители 6184 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Дания 1:7
(0:4, 1:2, 0:1)
США
Главные тренеры
Хайнц Элерс Джефф Блэшилл
Вратари
Симон Нильсен 20:00 (П. Гэлбрайт 20:00) Кори Шнайдер
1-й период
Алекс Дебринкэт 04:31
Фрэнк Ватрано (Н. Хэнифин, Д. Райан) 10:34
10:48 Юлиан Якобсен
Алекс Дебринкэт (Р. Сутер, П. Кейн) 11:03
Клэйтон Келлер (Р. Сутер, Дж. ван Римсдайк) 14:24
Крис Крайдер (Д. Хьюз, Дж. Айкел) 18:49
2-й период
24:50 Ник Олесен (О. Лауридсен, М. Бау-Хансен)
Крис Крайдер 24:56
Алекс Дебринкэт (К. Уайт, П. Кейн) 31:55
Дилан Ларкин (Д. Райан) 33:17
Райан Сутер 37:01
3-й период
Алекс Дебринкэт 40:42
41:01 Фредерик Сторм
43:11 Никлас Йенсен
Дилан Ларкин 47:48
50:01 Йеспер Йенсен
Джек Айкел (А. Дебринкэт, П. Кейн) 51:19
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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