Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд

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Для главного тренера сборной США Джеффа Блэшилла победа стал 18-й с командой США на чемпионатах мира, специалист установил новый рекорд американской команды.



В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.