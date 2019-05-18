Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд
Сборная США уверенно победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1.
Для главного тренера сборной США Джеффа Блэшилла победа стал 18-й с командой США на чемпионатах мира, специалист установил новый рекорд американской команды.
В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.
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Главные тренеры
|Хайнц Элерс
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Симон Нильсен 20:00 (П. Гэлбрайт 20:00)
|Кори Шнайдер
|1-й период
|Алекс Дебринкэт
|04:31
|Фрэнк Ватрано (Н. Хэнифин, Д. Райан)
|10:34
|10:48
|Юлиан Якобсен
|Алекс Дебринкэт (Р. Сутер, П. Кейн)
|11:03
|Клэйтон Келлер (Р. Сутер, Дж. ван Римсдайк)
|14:24
|Крис Крайдер (Д. Хьюз, Дж. Айкел)
|18:49
|2-й период
|24:50
|Ник Олесен (О. Лауридсен, М. Бау-Хансен)
|Крис Крайдер
|24:56
|Алекс Дебринкэт (К. Уайт, П. Кейн)
|31:55
|Дилан Ларкин (Д. Райан)
|33:17
|Райан Сутер
|37:01
|3-й период
|Алекс Дебринкэт
|40:42
|41:01
|Фредерик Сторм
|43:11
|Никлас Йенсен
|Дилан Ларкин
|47:48
|50:01
|Йеспер Йенсен
|Джек Айкел (А. Дебринкэт, П. Кейн)
|51:19
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол