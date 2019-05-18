Бывший тренер сборной России прилетел на чемпионат мира. Спасать Капризова или помогать Воробьеву?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326330/
18 мая 2019, 16:45 | Sport24

Бывший тренер сборной России прилетел на чемпионат мира. Спасать Капризова или помогать Воробьеву?

Репортаж из Братиславы, где «Красная машина» продолжает побеждать.

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У сборной Латвии есть необычная и прикольная традиция. Перед каждым матчем на чемпионате мира тренер латвийской команды Артис Аболс спускается в пресс-центр и беседует с местными журналистами. Говорят они на латышском, так что понять ничего нельзя. Представить условного Алексея Кудашова в похожей роли решительно невозможно. Сборная России, обыграв всех на старте, по-прежнему остается достаточно закрытым коллективом. Коллега из ИИХФ приехала вчера из Кошицы и была поражена, как в нашей столичной группе сложно работать. Там ей каждое утро звонил пресс-аташе сборной Канады и предлагал интервью с новым игроком. В Братиславе русские разговаривают мало, латыши строят из себя недотрог, швейцарский менеджер избирательно дает хоккеистов. Радуют только шведы, которые готовы помогать журналистам во всем.

Забавный эпизод произошел после тренировки Тре крунур. Элиас Петтерссон — звезда НХЛ, которая в этом году возьмет «Колдер Трофи», ждал после занятия пока освободятся шведские телевизионщики, чтобы взять у него интервью. Ожидание затянулось, и он начал бить клюшками по полу и злиться: «Мол, вы офигели, что я тут стою и трачу свое время». К нему подошла пресс-аташе сборной, миловидная блондинка с нарощенными ресницами, и так шикнула, что звезда НХЛ мигом замолчала и стала терпеливо ждать своей очереди. Попробуйте перенести эту ситуацию на российские реалии. Ха-ха. Ничего не получится!

***

В Братиславу наконец-то пришло лето, и на улицах сразу стало больше болельщиков. «Пацаны, из Челябинска привет», — доносилось до меня. Очень многие приехали с семьями на хоккей. Встретила бывшего спортивного директора «Салавата» Романа Беляева, который теперь будет работать в «Тракторе». Он прилетел в Словакию с ребенком и женой. Поздоровались Дмитрий Рябыкин и Антон Курьянов из омского «Авангарда». Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов щеголял в спортивном костюме «Красная машина». Все обсуждали трансферы, отъезд русских в Америку. Сегодня стало известно, что Егор Рыков подписал контракт с «Рейнджерс» и пополнил длинный список тех, кому играть в России не нравится. Про чемпионат мира как-то говорили мало. Все уже готовятся к плей-офф, а с кем там сыграет команда Воробьева пока непонятно.

В ложе ФХР был замечен Игорь Никитин. Главный тренер ЦСКА работал в сборной с 2011 года, но после чемпионата мира-2018, продлить соглашение ему не предложили. Весьма удивительно, что он теперь сидит рядом с Романом Ротенбергом. Может, приехал реанимировать Капризова, который даже не попал в состав на игру с Латвией? Кирилл вместе с Сорокиным скучал на трибуне. Говорят, 22-летний нападающий очень переживает из-за того, что на этом турнире у него ничего не получается. Вот только сам он виноват, что оказался в такой ситуации. Своим выступлением тренерский штаб он никак не убедил, хотя ему давали ни один шанс. Еще один вариант — Никитин мог быть приглашен руководством, чтобы оценить игру команды с трибуны.

***

В этот раз русских болельщиков было больше, чем фанатов соперника. Но шведы, швейцарцы и чехи, которые тоже пришли на игру, почему-то поддерживали Латвию. Большинство из них и не поняло, почему у русской публики вызывали такой восторг песни «На лабутенах» группы «Ленинград» и хиты Сердючки. Вперемешку с «Калинкой» это звучало необычно. Русским людям это нравилось, как и результат «Красной машины». В Братиславе она пока не проигрывает.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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