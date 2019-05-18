Бывший тренер сборной России прилетел на чемпионат мира. Спасать Капризова или помогать Воробьеву?

У сборной Латвии есть необычная и прикольная традиция. Перед каждым матчем на чемпионате мира тренер латвийской команды Артис Аболс спускается в пресс-центр и беседует с местными журналистами. Говорят они на латышском, так что понять ничего нельзя. Представить условного Алексея Кудашова в похожей роли решительно невозможно. Сборная России, обыграв всех на старте, по-прежнему остается достаточно закрытым коллективом. Коллега из ИИХФ приехала вчера из Кошицы и была поражена, как в нашей столичной группе сложно работать. Там ей каждое утро звонил пресс-аташе сборной Канады и предлагал интервью с новым игроком. В Братиславе русские разговаривают мало, латыши строят из себя недотрог, швейцарский менеджер избирательно дает хоккеистов. Радуют только шведы, которые готовы помогать журналистам во всем.

Забавный эпизод произошел после тренировки Тре крунур. Элиас Петтерссон — звезда НХЛ, которая в этом году возьмет «Колдер Трофи», ждал после занятия пока освободятся шведские телевизионщики, чтобы взять у него интервью. Ожидание затянулось, и он начал бить клюшками по полу и злиться: «Мол, вы офигели, что я тут стою и трачу свое время». К нему подошла пресс-аташе сборной, миловидная блондинка с нарощенными ресницами, и так шикнула, что звезда НХЛ мигом замолчала и стала терпеливо ждать своей очереди. Попробуйте перенести эту ситуацию на российские реалии. Ха-ха. Ничего не получится!

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В Братиславу наконец-то пришло лето, и на улицах сразу стало больше болельщиков. «Пацаны, из Челябинска привет», — доносилось до меня. Очень многие приехали с семьями на хоккей. Встретила бывшего спортивного директора «Салавата» Романа Беляева, который теперь будет работать в «Тракторе». Он прилетел в Словакию с ребенком и женой. Поздоровались Дмитрий Рябыкин и Антон Курьянов из омского «Авангарда». Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов щеголял в спортивном костюме «Красная машина». Все обсуждали трансферы, отъезд русских в Америку. Сегодня стало известно, что Егор Рыков подписал контракт с «Рейнджерс» и пополнил длинный список тех, кому играть в России не нравится. Про чемпионат мира как-то говорили мало. Все уже готовятся к плей-офф, а с кем там сыграет команда Воробьева пока непонятно.

В ложе ФХР был замечен Игорь Никитин. Главный тренер ЦСКА работал в сборной с 2011 года, но после чемпионата мира-2018, продлить соглашение ему не предложили. Весьма удивительно, что он теперь сидит рядом с Романом Ротенбергом. Может, приехал реанимировать Капризова, который даже не попал в состав на игру с Латвией? Кирилл вместе с Сорокиным скучал на трибуне. Говорят, 22-летний нападающий очень переживает из-за того, что на этом турнире у него ничего не получается. Вот только сам он виноват, что оказался в такой ситуации. Своим выступлением тренерский штаб он никак не убедил, хотя ему давали ни один шанс. Еще один вариант — Никитин мог быть приглашен руководством, чтобы оценить игру команды с трибуны.

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