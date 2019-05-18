Бывший тренер сборной России прилетел на чемпионат мира. Спасать Капризова или помогать Воробьеву?
Репортаж из Братиславы, где «Красная машина» продолжает побеждать.
У сборной Латвии есть необычная и прикольная традиция. Перед каждым матчем на чемпионате мира тренер латвийской команды Артис Аболс спускается в
Забавный эпизод произошел после тренировки Тре крунур. Элиас Петтерссон — звезда НХЛ, которая в этом году возьмет «Колдер Трофи», ждал после занятия пока освободятся шведские телевизионщики, чтобы взять у него интервью. Ожидание затянулось, и он начал бить клюшками по полу и злиться: «Мол, вы офигели, что я тут стою и трачу свое время». К нему подошла
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В Братиславу
В ложе ФХР был замечен Игорь Никитин. Главный тренер ЦСКА работал в сборной с 2011 года, но после чемпионата мира-2018, продлить соглашение ему не предложили. Весьма удивительно, что он теперь сидит рядом с Романом Ротенбергом. Может, приехал реанимировать Капризова, который даже не попал в состав на игру с Латвией? Кирилл вместе с Сорокиным скучал на трибуне. Говорят, 22-летний нападающий очень переживает
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В этот раз русских болельщиков было больше, чем фанатов соперника. Но шведы, швейцарцы и чехи, которые тоже пришли на игру,
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол