Задоров: Не хотел травмировать Букартса, просто играл жестко

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты сборной России в субботу обыграли команду Латвии со счетом 3:1. После пяти матчей на счету россиян 15 очков, они лидируют в группе B и обеспечили себе выход в плей-офф. Задоров в конце второго периода получил штраф 2+10 минут за неправильный силовой прием против латвийского нападающего Рихардса Букартса.

«Мы хорошо провели два первых периода, а третий провалили — это испортило картину матча. Нужно всегда выходить собранными и готовыми. В другой лиге (НХЛ) мне бы не дали “2+10” за такое нарушение. Он видел, что я ехал. Я стал заложником ситуации. Не хотел травмировать соперника, просто играл жестко. Лайнсмен мне сразу сказал, что это 10 минут», — сказал Задоров журналистам.

«Латвия — хорошая, дисциплинированная команда. Они до конца играли по системе, напрягали нас. Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский) потащил. Все могло пойти в другую сторону. Хотя у нас тоже были моменты. В первые два периода мы их переиграли, а потом расслабились», — заявил Задоров.