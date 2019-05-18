Ковальчук: Против латвийцев играли на низких оборотах

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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России в субботу со счетом 3:1 обыграла команду Латвии. В воскресенье россияне сыграют против швейцарцев.

«В большинстве очень много моментов было, надо было забивать, но у них вратарь играл здорово. Главное, что выиграли, двигаемся дальше. Завтра у нас очень серьезный соперник — швейцарцы. Не было такого сегодня, что мы экономили силы, но вышло так, что на низких оборотах играли», — сказал Ковальчук журналистам.

«Латвийцы всегда были крепкой командой. И матчи против нас для них — тройная мотивация. Они здорово блокировали броски, здорово пытались вывести из себя. Боб Хартли, тренер их, молодец, команду заводит всегда здорово», — отметил он.