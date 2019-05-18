Орлов: Я не «грязный» игрок и не хотел бить латвийца в матче ЧМ

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Россияне в субботу со счетом 3:1 обыграли латвийцев. Во втором периоде Батня получил повреждение после силового приема Орлова и ушел в раздевалку. Россиянин не был наказан арбитрами.

«По эпизоду с Батней если говорить, то я не хотел бить его, я не “грязный” игрок. Надеюсь, никаких дисквалификаций не последует», — сказал Орлов журналистам.