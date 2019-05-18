Хоккеист сборной Латвии Кулда: Классно играть против Малкина

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Хоккеисты сборной России в субботу обыграли команду Латвии со счетом 3:1, уступая после первого периода со счетом 0:1. После пяти матчей на счету россиян 15 очков, они лидируют в группе B.

«Мы сегодня играли на победу. Хорошо провели первый и третий периоды. Могли сыграть лучше во втором, но соперник очень сильный, один из фаворитов чемпионата. Против таких игроков, как Малкин, я не играл два года — в последний раз встречались на чемпионате мира в Германии. Интересно и классно играть против них. Но еще лучше было бы забрать какие-то очки. У нас были моменты в третьем периоде — если бы реализовали, все могло сложиться по-другому», — сказал Кулда журналистам.

«(Андрей) Василевский — хороший вратарь, претендент на “Везина Трофи”. Помню, как мы с ним вместе играли в Уфе», — добавил он.