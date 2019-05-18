Хоккеист сборной Латвии Кулда: Классно играть против Малкина
БРАТИСЛАВА, 18 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник сборной Латвии Артурс Кулда заявил, что ему интересно играть против таких хоккеистов, как Евгений Малкин, но латвийской команде было необходимо набирать очки во встрече с россиянами.
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Хоккеисты сборной России в субботу обыграли команду Латвии со счетом 3:1, уступая после первого периода со счетом 0:1. После пяти матчей на счету россиян 15 очков, они лидируют в группе B.
«Мы сегодня играли на победу. Хорошо провели первый и третий периоды. Могли сыграть лучше во втором, но соперник очень сильный, один из фаворитов чемпионата. Против таких игроков, как Малкин, я не играл два года — в последний раз встречались на чемпионате мира в Германии. Интересно и классно играть против них. Но еще лучше было бы забрать
«(Андрей) Василевский — хороший вратарь, претендент на “Везина Трофи”. Помню, как мы с ним вместе играли в Уфе», — добавил он.
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол