Третьяк объяснил, почему игра с Латвией на ЧМ по хоккею получилась тяжелой

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Встреча группового этапа, состоявшаяся в субботу Братиславе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу россиян, которые вышли в плей-офф турнира. В предыдущей встрече россияне 15 мая разгромили сборную Италии (10:0).

«С победой всех! Была тяжелая игра. Когда два дня отдыхаешь, на матч выходить немножко тяжеловато, так как несколько выбиваешься из колеи. Но победа очень важная сегодня, показали хороший хоккей. Наша команда, естественно, посильнее (латвийцев)», — сказал Третьяк.

Проблемы в первом периоде, по словам главы ФХР, также связаны с перерывом между матчами. «Это потому, что играли в 12 часов дня, до этого было два дня отдыха. Но потом разыгрались и дали понять, что все нормально в команде. Слава богу, без травм и победа», — добавил Третьяк.