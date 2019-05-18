Третьяк объяснил, почему игра с Латвией на ЧМ по хоккею получилась тяжелой
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Матч против команды Латвии на чемпионате мира по хоккею в Словакии сложился для сборной России непросто, так как игроки несколько выбились из колеи после двухдневного перерыва, заявил РИА Новости президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Встреча группового этапа, состоявшаяся в субботу Братиславе, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу россиян, которые вышли в
«С победой всех! Была тяжелая игра. Когда два дня отдыхаешь, на матч выходить немножко тяжеловато, так как несколько выбиваешься из колеи. Но победа очень важная сегодня, показали хороший хоккей. Наша команда, естественно, посильнее (латвийцев)», — сказал Третьяк.
Проблемы в первом периоде, по словам главы ФХР, также связаны с перерывом между матчами. «Это потому, что играли в 12 часов дня, до этого было два дня отдыха. Но потом разыгрались и дали понять, что все нормально в команде. Слава богу, без травм и победа», — добавил Третьяк.
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|18 Мая, 13:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
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|12
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|18
|3
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|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
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|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
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