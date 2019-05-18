Мерзликин: Последний раз, когда играл против Василевского и Кузнецова, было 0:14

«Почему вновь вели в счёте и уступили? Ты же хоккейный эксперт, должен знать лучше меня (улыбается). Я концентрировался на своей игре. Последний раз, когда я играл против Василевского и Кузнецова, на МЧМ в Калгари, счёт был 0:14. Так что сейчас было хорошо. Счастлив и горд за свою команду, мы хорошо сыграли, хорошо оборонялись, блокировали броски», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).