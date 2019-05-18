Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Канада 2
Германия 0
тв
Группа B
17:15 перерыв Италия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326675/
18 мая 2019, 17:48 | Чемпионат.com

«Удар Орлова? Игрок почти полз. По моим понятиям — это не дисквалификация»

Илья Воробьёв прокомментировал силовые приёма Орлова и Задорова, и намекнул на возможные изменения в нападении.

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Сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира — 2019. На этот раз российская команда переиграла сборную Латвии со счётом — 3:1. Итоги матча подвёл главный тренер российской команды Илья Воробьёв.

«Пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли?»

— Команда одержала победу, но матч в целом получился неоднозначным.
— Неоднозначным? Как мы и думали, была жесткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.

— Почему команда играла только один период?
— Какой?

— Второй.
— Сколько там по броскам было в первом — 15−5? Штук пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.

— Согласны с тем, что в случае с силовыми приёмами Задорова и Орлова наши защитники прошли по краю?
— Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон.

— Продолжите придерживаться этой линии: играть жестко и не бояться больших штрафов?
— Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался чуть-чуть здоровее. Любая команда и любой тренер хочет, чтобы было меньше удалений.

— Первый период был близок к идеалу по игре в обороне?
— Кроме большинства у латвийцев ничего особо не было. Но лучше ответить на этот вопрос 26 мая. Всегда есть над чем работать, есть моменты, которые нужно поправить.

«Дисквалификация Орлова? Человек почти полз, был очень низко»

— Овечкин не мог подстроиться под бросок в касание при игре в большинстве. В этом есть вина Зайцева или Хафизуллина?
— Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.

— То, что меняли Зайцева и Хафизуллина связано с тем, что шайба не доходила до Овечкина?
— Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать.

— Зайцев подрастерял навык игры в большинстве?
— Человек три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время.

— Как считаете, Орлову могут выписать дисквалификацию?
— Человек почти полз, был очень низко, во-вторых, он шёл за шайбой. Был быстрее и мощнее. Если только за это. По моим понятиям — нет.

— В следующей игре дадите сыграть Георгиеву?
— Да.

— Планируются ли какие-то изменения в нападении?
— Пока думаем над этим.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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