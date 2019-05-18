«Удар Орлова? Игрок почти полз. По моим понятиям — это не дисквалификация»
Илья Воробьёв прокомментировал силовые приёма Орлова и Задорова, и намекнул на возможные изменения в нападении.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира — 2019. На этот раз российская команда переиграла сборную Латвии со счётом — 3:1. Итоги матча подвёл главный тренер российской команды Илья Воробьёв.
«Пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли?»
— Команда одержала победу, но матч в целом получился неоднозначным.
— Неоднозначным? Как мы и думали, была жесткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.
— Почему команда играла только один период?
— Какой?
— Второй.
— Сколько там по броскам было в первом — 15−5? Штук
— Согласны с тем, что в случае с силовыми приёмами Задорова и Орлова наши защитники прошли по краю?
— Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон.
— Продолжите придерживаться этой линии: играть жестко и не бояться больших штрафов?
— Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался
— Первый период был близок к идеалу по игре в обороне?
— Кроме большинства у латвийцев ничего особо не было. Но лучше ответить на этот вопрос 26 мая. Всегда есть над чем работать, есть моменты, которые нужно поправить.
«Дисквалификация Орлова? Человек почти полз, был очень низко»
— Овечкин не мог подстроиться под бросок в касание при игре в большинстве. В этом есть вина Зайцева или Хафизуллина?
— Что значит вина?
— То, что меняли Зайцева и Хафизуллина связано с тем, что шайба не доходила до Овечкина?
— Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать.
— Зайцев подрастерял навык игры в большинстве?
— Человек три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время.
— Как считаете, Орлову могут выписать дисквалификацию?
— Человек почти полз, был очень низко,
— В следующей игре дадите сыграть Георгиеву?
— Да.
— Планируются ли
— Пока думаем над этим.
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол