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Сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира — 2019. На этот раз российская команда переиграла сборную Латвии со счётом — 3:1. Итоги матча подвёл главный тренер российской команды Илья Воробьёв.

«Пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли?»

— Команда одержала победу, но матч в целом получился неоднозначным.

— Неоднозначным? Как мы и думали, была жесткая игра. Соперник боролся за жизнь, за продолжение турнира. В первом периоде много штанг обстучали, но хорошо, что забили три гола во втором.

— Почему команда играла только один период?

— Какой?

— Второй.

— Сколько там по броскам было в первом — 15−5? Штук пять-шесть штанг. Вы считаете, что мы не играли? Мы считаем, что играли.

— Согласны с тем, что в случае с силовыми приёмами Задорова и Орлова наши защитники прошли по краю?

— Мы решили, что вообще не обсуждаем судейство. Жесткая игра была с обеих сторон.

— Продолжите придерживаться этой линии: играть жестко и не бояться больших штрафов?

— Мы на чемпионате мира. В случае с Задоровым так получилось, что игрок сборной Латвии в последний момент развернулся, а Никита, скажем так, оказался чуть-чуть здоровее. Любая команда и любой тренер хочет, чтобы было меньше удалений.

— Первый период был близок к идеалу по игре в обороне?

— Кроме большинства у латвийцев ничего особо не было. Но лучше ответить на этот вопрос 26 мая. Всегда есть над чем работать, есть моменты, которые нужно поправить.

«Дисквалификация Орлова? Человек почти полз, был очень низко»

— Овечкин не мог подстроиться под бросок в касание при игре в большинстве. В этом есть вина Зайцева или Хафизуллина?

— Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.

— То, что меняли Зайцева и Хафизуллина связано с тем, что шайба не доходила до Овечкина?

— Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать.

— Зайцев подрастерял навык игры в большинстве?

— Человек три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время.

— Как считаете, Орлову могут выписать дисквалификацию?

— Человек почти полз, был очень низко, во-вторых, он шёл за шайбой. Был быстрее и мощнее. Если только за это. По моим понятиям — нет.

— В следующей игре дадите сыграть Георгиеву?

— Да.