Индрашис: Судьи могли где-то удалить россиян, но тут мы ничего не можем сделать

«Хорошая команда против нас играла, думаю, мы тоже хорошо играли, сражались, бились до конца. Мастерство у соперника повыше, но по игре мы много не уступали.



Удар Орлова в голову Батне? Это вопрос судьям, а не мне. Как они судят, так они судят, мы тут ничего не можем поделать. После игры можно сказать что угодно, так что не будем. Конечно, обидно. Проиграли… Могли где-то в нашу пользу большинство дать, но это хоккей, такая жизнь», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.