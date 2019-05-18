Индрашис: Судьи могли где-то удалить россиян, но тут мы ничего не можем сделать
Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис поделился впечатлениями от поражения в матче со сборной России (1:3) на чемпионате мира.
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«Хорошая команда против нас играла, думаю, мы тоже хорошо играли, сражались, бились до конца. Мастерство у соперника повыше, но по игре мы много не уступали.
Удар Орлова в голову Батне? Это вопрос судьям, а не мне. Как они судят, так они судят, мы тут ничего не можем поделать. После игры можно сказать что угодно, так что не будем. Конечно, обидно. Проиграли… Могли
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
Вратари
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
Статистика
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол