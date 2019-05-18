«Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью». Еще одно веселое интервью Кузнецова
Эксклюзивное интервью нападающего сборной России после матча с Латвией (3:1).
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Видимо, что-то случилось...
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— Тяжело играть с похмелья?
— Да почему с
— Вчерашний скандал с публикацией словацких СМИ. Как на вас это сказалось?
— Да эта новость вообще не новинка уже,
— Игра сегодня была непростая, было видно, что для Латвии это был матч жизни и смерти?
— Они перед матчем много говорили, и когда соперник такое делает — ты хочешь не хочешь настраиваешься побольше, повнимательнее. Если честно, в первом периоде они даже в зону к нам не заехали, только «четыре на три» забили. Если мы так будем играть, то все правильно будет в защите. Главное — не удаляться и не давать шансы. Если начинать так, как мы начинали сегодняшнюю встречу, то любому сопернику будет тяжело играть. Не думаю, что у Латвии
— Все ближе и ближе к идеалу в обороне?
— Хотелось бы, конечно, лучше и лучше. Всегда ошибки будут, зависит от того, как мы будем реагировать. Если один
— Казалось, что три шайбы с такой атакой — если не провал, то не очень удачная игра.
— Хорошо, если так, есть к чему стремиться. Моменты создаем, не получается в завершении, пару штанг было и с опасных зон бросаем.
— Сегодня вы избежали штрафа за колющий удар после стычки у ворот.
— Какой колющий удар?
— Сначала вы клюшкой, а потом вас обоих удалили.
— А, да это … Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.
— У вас уже две стычки на турнире.
— Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто оба потолкалась. В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь судьи посчитали так, значит, так правильно. Нужно повнимательнее отнестись.
— Сегодня пойдете в ресторан?
— Каждый день хожу в ресторан, внизу у нас на первом этаже.
— По 160 кружек пьете?
— По 160 литров в одного пью.
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|18 Мая, 13:15
|Зрители 9084
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол