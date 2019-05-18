«Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью». Еще одно веселое интервью Кузнецова

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— Тяжело играть с похмелья?

— Да почему с похмелья-то?

— Вчерашний скандал с публикацией словацких СМИ. Как на вас это сказалось?

— Да эта новость вообще не новинка уже, как-то комментировать это неправильно.

— Игра сегодня была непростая, было видно, что для Латвии это был матч жизни и смерти?

— Они перед матчем много говорили, и когда соперник такое делает — ты хочешь не хочешь настраиваешься побольше, повнимательнее. Если честно, в первом периоде они даже в зону к нам не заехали, только «четыре на три» забили. Если мы так будем играть, то все правильно будет в защите. Главное — не удаляться и не давать шансы. Если начинать так, как мы начинали сегодняшнюю встречу, то любому сопернику будет тяжело играть. Не думаю, что у Латвии где-то что-то не получилось. Больше причина была в том, что мы в начале играли правильно.

— Все ближе и ближе к идеалу в обороне?

— Хотелось бы, конечно, лучше и лучше. Всегда ошибки будут, зависит от того, как мы будем реагировать. Если один кто-то напарит, главное, чтобы остальные четыре хоккеиста помогали ему, работали слаженно в обороне, а не так, чтобы показывали пальцем друг на друга. Моменты всегда будут у соперника — надо их минимизировать.

— Казалось, что три шайбы с такой атакой — если не провал, то не очень удачная игра.

— Хорошо, если так, есть к чему стремиться. Моменты создаем, не получается в завершении, пару штанг было и с опасных зон бросаем. Как-то пока не так направлены на ворота, как должны быть.

— Сегодня вы избежали штрафа за колющий удар после стычки у ворот.

— Какой колющий удар?

— Сначала вы клюшкой, а потом вас обоих удалили.

— А, да это … Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.

— У вас уже две стычки на турнире.

— Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто оба потолкалась. В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь судьи посчитали так, значит, так правильно. Нужно повнимательнее отнестись.

— Сегодня пойдете в ресторан?

— Каждый день хожу в ресторан, внизу у нас на первом этаже.

— По 160 кружек пьете?

— По 160 литров в одного пью.