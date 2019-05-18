«Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью». Еще одно веселое интервью Кузнецова

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37326865/
18 мая 2019, 18:00 | Спорт-Экспресс

«Каждый день хожу в ресторан. По 160 литров в одного пью». Еще одно веселое интервью Кузнецова

Эксклюзивное интервью нападающего сборной России после матча с Латвией (3:1).

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— Тяжело играть с похмелья?

— Да почему с похмелья-то?

— Вчерашний скандал с публикацией словацких СМИ. Как на вас это сказалось?

— Да эта новость вообще не новинка уже, как-то комментировать это неправильно.

— Игра сегодня была непростая, было видно, что для Латвии это был матч жизни и смерти?

— Они перед матчем много говорили, и когда соперник такое делает — ты хочешь не хочешь настраиваешься побольше, повнимательнее. Если честно, в первом периоде они даже в зону к нам не заехали, только «четыре на три» забили. Если мы так будем играть, то все правильно будет в защите. Главное — не удаляться и не давать шансы. Если начинать так, как мы начинали сегодняшнюю встречу, то любому сопернику будет тяжело играть. Не думаю, что у Латвии где-то что-то не получилось. Больше причина была в том, что мы в начале играли правильно.

— Все ближе и ближе к идеалу в обороне?

— Хотелось бы, конечно, лучше и лучше. Всегда ошибки будут, зависит от того, как мы будем реагировать. Если один кто-то напарит, главное, чтобы остальные четыре хоккеиста помогали ему, работали слаженно в обороне, а не так, чтобы показывали пальцем друг на друга. Моменты всегда будут у соперника — надо их минимизировать.

— Казалось, что три шайбы с такой атакой — если не провал, то не очень удачная игра.

— Хорошо, если так, есть к чему стремиться. Моменты создаем, не получается в завершении, пару штанг было и с опасных зон бросаем. Как-то пока не так направлены на ворота, как должны быть.

— Сегодня вы избежали штрафа за колющий удар после стычки у ворот.

— Какой колющий удар?

— Сначала вы клюшкой, а потом вас обоих удалили.

— А, да это … Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.

— У вас уже две стычки на турнире.

— Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто оба потолкалась. В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь судьи посчитали так, значит, так правильно. Нужно повнимательнее отнестись.

— Сегодня пойдете в ресторан?

— Каждый день хожу в ресторан, внизу у нас на первом этаже.

— По 160 кружек пьете?

— По 160 литров в одного пью.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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