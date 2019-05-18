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«Для начала хочется отметить игру сборной Латвии и игру конкретно их вратаря Мерзликина. Очень достойно сегодня сыграли, вышли на матч не с пораженческим настроем, сражались против сборной России, которая является безусловным фаворитом, и даже открыли счет!

Не думаю, что наша сборная играла в полную силу, с огнем в глазах, но наше мастерство, плотность состава сыграли свою роль. Также четырехминутное удаление у латышей позитивно на нас отразилось, так как соперник устал, мы активно разыгрывали большинство.

Единственный минус — лишний пас, но от этого никуда не уйдешь, еще Тарасов про это говорил. У нас играющая команда, они таким образом хотят друг другу сделать приятно, иногда это получается красиво, иногда можно сыграть проще.

Однако игра мне понравилась, может быть, она была не такая жестокая и скоростная, но взаимодействия наших игроков доставляют мне удовольствие. Готовимся дальше! — сказал Новиков в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.