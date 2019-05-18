Сборная Канады нанесла немецким хоккеистам первое поражение на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37327704/
18 мая 2019, 19:39 | ТАСС

Сборная Канады нанесла немецким хоккеистам первое поражение на чемпионате мира

КОШИЦЕ /Словакия/, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Германии со счетом 8:1 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовало 6510 зрителей.

Хет-трик в составе канадской команды оформил Марк Стоун (17, 27, 39-я минуты), дублем отметился Энтони Манта (44, 45), по одной шайбе забросили Тома Шабо (3), Сэм Райнхарт (46) и Энтони Сирелли (54). У проигравших отличился Ясин Эхлиз (39). Во втором периоде немцы забросили одну шайбу, реализовав единственный бросок по воротам.

Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман. Стоун стал шестым хоккеистом на текущем чемпионате мира, забросившим три шайбы за одну встречу. До этого хет-трик удалось оформить финну Каапо Какко, норвежцу Кристиану Буллу, датчанину Мортену Поульсену, шведу Антону Ландеру и швейцарцу Кевину Фиале. В воротах сборной Канады Картера Харта, который отыграл предыдущий матч с французами (5:2), заменил Мэтт Мюррей. Ворота немецкой команды защищал Никлас Трётле, голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр не попал в заявку на матч из-за травмы, которую получил во встрече с французами (4:1).

До этой встречи сборные Канады и Германии провели между собой 22 матча на чемпионатах мира, в 20 из которых победу праздновали канадцы (18 — в основное время, два раза — в овертайме). Немецкие хоккеисты одержали одну победу в основное время. Также была зафиксирована одна ничья.

Сборная Канады занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков после пяти матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 13 очков, на третьем месте идут немцы (12), на четвертом — американцы (11). Пятое место занимает сборная Словакии (6), шестое — команда Дании (5). Сборная Франции с одним очком занимает седьмое место, замыкает таблицу команда Великобритании, в активе которой ни одного очка.

В следующем матче сборная Канады 20 мая сыграет с командой Дании, немцы 19 мая встретятся с американцами.
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18 Мая, 17:15 Зрители 6510 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Канада 8:1
(2:0, 2:1, 4:0)
Германия
Главные тренеры
Ален Виньо Тони Седерхольм
Вратари
Мэттью Мюррей Никлас Тройтле
1-й период
Марко Новак 01:19
02:01 Тома Шабо (Д. Маршессо, Д. Стром)
14:28 Ши Теодор
16:43 Марк Стоун (Д. Нерс, Д. Сиверсон)
17:24 Пьер-Люк Дюбуа
2-й период
Фредерик Тиффельс 25:49
26:02 Марк Стоун (Д. Маршессо, Д. Стром)
28:13 Джонатан Маршессо
31:01
36:33
Ясин Элиз (М. Айзеншмид, Я. Зайденберг) 38:01
38:49 Марк Стоун (П-Л. Дюбуа)
3-й период
Патрик Хагер 40:42
Патрик Хагер 40:42
43:01 Энтони Манта
44:55 Энтони Манта (К. Террис)
45:28 Сэм Райнхарт (Д. Стром)
47:51 Дилан Стром
52:18 Тома Шабо
53:10 Энтони Чирелли (М. Жозеф)
Статистика
12 Штрафное время 18
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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