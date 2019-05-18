Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019

Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 7:1 в пользу скандинавской сборной.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланн. У итальянцев отличился Анджело Мичелли, забросивший первую шайбу команды на нынешнем турнире.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).