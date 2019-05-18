Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019
Сборная Норвегии встречалась с Италией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 7:1 в пользу скандинавской сборной.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланн. У итальянцев отличился Анджело Мичелли, забросивший первую шайбу команды на нынешнем турнире.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|18 Мая, 17:15
|Зрители 8872
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Клэйтон Беддоуз
|Петтер Торесен
Вратари
|Андреас Бернард
|Хенрик Холм
|1-й период
|Александр Райхенберг (Э. Лесунн, А. Мартинсен)
|15:23
|16:08
|19:14
|2-й период
|Кристиан Булль
|24:15
|Андреас Мартинсен
|26:04
|3-й период
|Матиас Треттенес (М. Улимб, Т. Валькве Ольсен)
|41:47
|42:03
|Анджело Мичели (А. Хельфер, С. Костнер)
|Микаэль Хага (А. Бонсаксен, Т. Валькве Ольсен)
|43:55
|Тобиас Линдстрем (А. Мартинсен)
|47:45
|Сондре Улден (Ю. Холес, М. Улимб)
|49:06
|Мартин Реймарк
|51:39
|Александр Бонсаксен
|53:41
|57:36
|Энтони Бардаро
|Стефан Эспеланд (К. Булль, М. Хага)
|59:08
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол