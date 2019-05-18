Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37327706/
18 мая 2019, 19:55 | Чемпионат.com

Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019

Сборная Норвегии встречалась с Италией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 7:1 в пользу скандинавской сборной.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланн. У итальянцев отличился Анджело Мичелли, забросивший первую шайбу команды на нынешнем турнире.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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18 Мая, 17:15 Зрители 8872 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Италия 1:7
(0:1, 0:0, 1:6)
Норвегия
Главные тренеры
Клэйтон Беддоуз Петтер Торесен
Вратари
Андреас Бернард Хенрик Холм
1-й период
Александр Райхенберг (Э. Лесунн, А. Мартинсен) 15:23
16:08
19:14
2-й период
Кристиан Булль 24:15
Андреас Мартинсен 26:04
3-й период
Матиас Треттенес (М. Улимб, Т. Валькве Ольсен) 41:47
42:03 Анджело Мичели (А. Хельфер, С. Костнер)
Микаэль Хага (А. Бонсаксен, Т. Валькве Ольсен) 43:55
Тобиас Линдстрем (А. Мартинсен) 47:45
Сондре Улден (Ю. Холес, М. Улимб) 49:06
Мартин Реймарк 51:39
Александр Бонсаксен 53:41
57:36 Энтони Бардаро
Стефан Эспеланд (К. Булль, М. Хага) 59:08
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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