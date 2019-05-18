«Орлова простили, когда он ударил локтем». В Латвии критикуют судейство в матче с Россией

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DELFI: «Латвия свела к минимуму свои шансы на выход в четвертьфинал»

Сборная России владела подавляющим преимуществом на первых минутах, но латвийцы выдержали стартовый натиск, а затем реализовали большинство. Оскар Цибульскис открыл счет в матче броском из круга для вбрасывания на 11-й минуте. До этого россияне четыре минуты играли впятером против четырех латвийцев, но удалением Рональда Кениньша команда Ильи Воробьева не воспользовалась.

Зато во втором периоде россиянам удалось отправить сразу три шайбы в ворота Элвиса Мерзликина. Россиянам уже в начале двадцатиминутки удалось сравнять счет и выйти вперед благодаря голам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров установил окончательный счет.

Россияне выиграли пятый из пяти матчей на групповом этапе чемпионата мира. Сборная Латвии потерпела третье поражение и свела к минимуму свои шансы на выход в четвертьфинал. Для попадания в плей-офф команде Боба Хартли теперь нужно выигрывать оба оставшихся матча в группе: 20 мая латвийцы сыграют со шведами, а на следующий день — с норвежцами.

LA.LV: «Все попытки разбились о надежную игру Василевского»

Во втором периоде россиянам понадобилось всего 27 секунд, чтобы Орлов сравнял счет. Через пару минут Артур Кулда заработал удаление, которое реализовал Никита Гусев и вывел Россию вперед. Сборная Латвии постарался немедленно восстановить равновесие, но ни одна атака не увенчалась успехом. В середине второго периода Никита Кучеров установил окончательный счет в матче.

Латвия пыталась бороться, активно прессинговала соперника в чужой зоне, создавала моменты в атаке, но все попытки разбились о надежную игру Андрея Василевского.

Sportacentrs.com: «Решения арбитров вызывали вопросы и раньше»

Решения арбитров вызывали вопросы и раньше. Этот матч тоже не стал исключением. Орлова явно простили, когда он ударил соперника локтем. Хотя бы не пропустили грубый силовой прием в исполнении Никиты Задорова. За свое нарушение россиянин получил 2+10.

В третьем периоде было очевидно, что россияне сбивают темп игры. Латвия даже больше владела шайбой, но Василевский играл надежно, а нападающие не могли поставить перед ним неразрешимых задач. Пусть латвийские нападающие и проводили больше времени в зоне россиян, но чаще им приходилось бороться за шайбу у бортов.

Даже если и удавалась какая-то комбинация и появлялся момент для броска, то на пути шайбы почти всегда встал российский защитник. Замена голкипера на шестого полевого тоже ничего не дала. Как результат — третье поражение сборной на чемпионате мире.

LSM.lv: «Сборная Латвии заставила соперника себя уважать»

После окончания матча автор единственного гола Латвии Оскар Цибульскис признался, что команда боролась и сделала все возможное, чтобы победить, но сил немного не хватило. Возможно, нужно было чаще бросать по воротам, добавил Оскар.

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс настаивал, что команда смогла навязать россиянам более серьезное сопротивление, чем сборная Чехии. Даже соперники признали это. Как считает вратарь, такая похвала стоит многого.

Тренер Артис Аболс рассказывал, что штаб подробно изучил игру соперника. Тем не менее, класс звезд российской сборной, большинство из которых представляют Национальную хоккейную лигу, сказал свое слово. Но сборная Латвии заставила соперника себя уважать.