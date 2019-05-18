«Орлова простили, когда он ударил локтем». В Латвии критикуют судейство в матче с Россией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37327730/
18 мая 2019, 19:57 | Спорт-Экспресс

«Орлова простили, когда он ударил локтем». В Латвии критикуют судейство в матче с Россией

Латвийские СМИ подводят итоги матча национальной сборной против команды России на ЧМ-2019.

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DELFI: «Латвия свела к минимуму свои шансы на выход в четвертьфинал»

Сборная России владела подавляющим преимуществом на первых минутах, но латвийцы выдержали стартовый натиск, а затем реализовали большинство. Оскар Цибульскис открыл счет в матче броском из круга для вбрасывания на 11-й минуте. До этого россияне четыре минуты играли впятером против четырех латвийцев, но удалением Рональда Кениньша команда Ильи Воробьева не воспользовалась.

Зато во втором периоде россиянам удалось отправить сразу три шайбы в ворота Элвиса Мерзликина. Россиянам уже в начале двадцатиминутки удалось сравнять счет и выйти вперед благодаря голам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров установил окончательный счет.

Россияне выиграли пятый из пяти матчей на групповом этапе чемпионата мира. Сборная Латвии потерпела третье поражение и свела к минимуму свои шансы на выход в четвертьфинал. Для попадания в плей-офф команде Боба Хартли теперь нужно выигрывать оба оставшихся матча в группе: 20 мая латвийцы сыграют со шведами, а на следующий день — с норвежцами.

LA.LV: «Все попытки разбились о надежную игру Василевского»

Во втором периоде россиянам понадобилось всего 27 секунд, чтобы Орлов сравнял счет. Через пару минут Артур Кулда заработал удаление, которое реализовал Никита Гусев и вывел Россию вперед. Сборная Латвии постарался немедленно восстановить равновесие, но ни одна атака не увенчалась успехом. В середине второго периода Никита Кучеров установил окончательный счет в матче.

Латвия пыталась бороться, активно прессинговала соперника в чужой зоне, создавала моменты в атаке, но все попытки разбились о надежную игру Андрея Василевского.

Sportacentrs.com: «Решения арбитров вызывали вопросы и раньше»

Решения арбитров вызывали вопросы и раньше. Этот матч тоже не стал исключением. Орлова явно простили, когда он ударил соперника локтем. Хотя бы не пропустили грубый силовой прием в исполнении Никиты Задорова. За свое нарушение россиянин получил 2+10.

В третьем периоде было очевидно, что россияне сбивают темп игры. Латвия даже больше владела шайбой, но Василевский играл надежно, а нападающие не могли поставить перед ним неразрешимых задач. Пусть латвийские нападающие и проводили больше времени в зоне россиян, но чаще им приходилось бороться за шайбу у бортов.

Даже если и удавалась какая-то комбинация и появлялся момент для броска, то на пути шайбы почти всегда встал российский защитник. Замена голкипера на шестого полевого тоже ничего не дала. Как результат — третье поражение сборной на чемпионате мире.

LSM.lv: «Сборная Латвии заставила соперника себя уважать»

После окончания матча автор единственного гола Латвии Оскар Цибульскис признался, что команда боролась и сделала все возможное, чтобы победить, но сил немного не хватило. Возможно, нужно было чаще бросать по воротам, добавил Оскар.

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликинс настаивал, что команда смогла навязать россиянам более серьезное сопротивление, чем сборная Чехии. Даже соперники признали это. Как считает вратарь, такая похвала стоит многого.

Тренер Артис Аболс рассказывал, что штаб подробно изучил игру соперника. Тем не менее, класс звезд российской сборной, большинство из которых представляют Национальную хоккейную лигу, сказал свое слово. Но сборная Латвии заставила соперника себя уважать.
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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