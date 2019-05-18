Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37327980/
18 мая 2019, 20:25 | Чемпионат.com

Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный

Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.

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© Reuters

Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.

Победа в предыдущем матче со сборной Франции (5:2) вывела канадскую команду на второе место в группе В. главными конкурентами «кленовых» за вторую строчку считались как раз немцы, с которыми Канаде предстояло поквитаться и за олимпийский должок. Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Германии обыграла канадцев в полуфинале со счётом 4:3, и хотя там составы команд были совсем другими, это добавляло в нынешнюю интригу дополнительной остроты.

«С французами мы не показали должной резкости и скорости. Нам нужно усердно работать и поправить этот момент. С Германией будет тяжёлый матч, но мы должны быть готовы», — сказал перед игрой нападающий Энтони Манта. В своих ожиданиях он обманулся: никаких проблем сборная Канады не испытала, а немецкая команда предстала разобранным и слабым коллективом.

С самого начала дела у североамериканцев пошли очень неплохо. Уже на второй минуте матча Марко Новак отправился на скамейку штрафников за задержку и Томас Шабо в очередной раз доказал эффективность канадского большинства.

Удачно «убив» меньшинство, канадцы заново принялись раскачивать плотную оборону сборной Германии, и вскоре Марк Стоун удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество. А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как тот же Стоун замкнул трёхходовку с участием Турриса и Строума, сделав счёт 3:0.

Казалось, что подопечные Тони Сёдерхольма несколько незаслуженно уступают столь крупно, но взять себя в руки финалисты Олимпиады в Пхёнчхане смогли лишь на небольшой отрезок. Канадское нарушение численного состава под занавес второго отрезка встречи дало сборной Германии нужный импульс: Ясин Эхлиз точно бросил с дальнего пятачка, однако импульсом для немцев это не стало.

Едва начался третий период, как Тони Манта «нарисовал красоту», затейливо бросив, держа клюшку между ног, а затем сборная Германии просто посыпалась. Стоун оформил хет-трик, Манта сделал дубль, и после пяти минут третьего периода на табло красовались цифры 7:1 — вопрос о победителе стал ясен задолго до финальной сирены.

Гол Энтони Чирелли стал восьмой шайбой, пропущенной сборной Германии, которая с трудом довела матч до конца. На скамейке царило полнейшее разочарование и растерянность, и даже одинокий герой Драйзайтль был практически незаметен.

За счёт этой победы сборная Канады вышла на второе место в группе В, обогнав немцев, и лишь одно очко уступая лидеру — сборной Финляндии. В понедельник команду Алена Виньо ждёт матч с датчанами, а на финише группового этапа состоится североамериканское дерби Канада — США. Немцы же почувствовали, чем отличается Олимпиада-2018 от чемпионата мира, куда съехались хорошие игроки из НХЛ.

Максим Замятин
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18 Мая, 17:15 Зрители 6510 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Канада 8:1
(2:0, 2:1, 4:0)
Германия
Главные тренеры
Ален Виньо Тони Седерхольм
Вратари
Мэттью Мюррей Никлас Тройтле
1-й период
Марко Новак 01:19
02:01 Тома Шабо (Д. Маршессо, Д. Стром)
14:28 Ши Теодор
16:43 Марк Стоун (Д. Нерс, Д. Сиверсон)
17:24 Пьер-Люк Дюбуа
2-й период
Фредерик Тиффельс 25:49
26:02 Марк Стоун (Д. Маршессо, Д. Стром)
28:13 Джонатан Маршессо
31:01
36:33
Ясин Элиз (М. Айзеншмид, Я. Зайденберг) 38:01
38:49 Марк Стоун (П-Л. Дюбуа)
3-й период
Патрик Хагер 40:42
Патрик Хагер 40:42
43:01 Энтони Манта
44:55 Энтони Манта (К. Террис)
45:28 Сэм Райнхарт (Д. Стром)
47:51 Дилан Стром
52:18 Тома Шабо
53:10 Энтони Чирелли (М. Жозеф)
Статистика
12 Штрафное время 18
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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