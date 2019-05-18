Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный

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Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.

Победа в предыдущем матче со сборной Франции (5:2) вывела канадскую команду на второе место в группе В. главными конкурентами «кленовых» за вторую строчку считались как раз немцы, с которыми Канаде предстояло поквитаться и за олимпийский должок. Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Германии обыграла канадцев в полуфинале со счётом 4:3, и хотя там составы команд были совсем другими, это добавляло в нынешнюю интригу дополнительной остроты.

«С французами мы не показали должной резкости и скорости. Нам нужно усердно работать и поправить этот момент. С Германией будет тяжёлый матч, но мы должны быть готовы», — сказал перед игрой нападающий Энтони Манта. В своих ожиданиях он обманулся: никаких проблем сборная Канады не испытала, а немецкая команда предстала разобранным и слабым коллективом.

С самого начала дела у североамериканцев пошли очень неплохо. Уже на второй минуте матча Марко Новак отправился на скамейку штрафников за задержку и Томас Шабо в очередной раз доказал эффективность канадского большинства.

Удачно «убив» меньшинство, канадцы заново принялись раскачивать плотную оборону сборной Германии, и вскоре Марк Стоун удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество. А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как тот же Стоун замкнул трёхходовку с участием Турриса и Строума, сделав счёт 3:0.

Казалось, что подопечные Тони Сёдерхольма несколько незаслуженно уступают столь крупно, но взять себя в руки финалисты Олимпиады в Пхёнчхане смогли лишь на небольшой отрезок. Канадское нарушение численного состава под занавес второго отрезка встречи дало сборной Германии нужный импульс: Ясин Эхлиз точно бросил с дальнего пятачка, однако импульсом для немцев это не стало.

Едва начался третий период, как Тони Манта «нарисовал красоту», затейливо бросив, держа клюшку между ног, а затем сборная Германии просто посыпалась. Стоун оформил хет-трик, Манта сделал дубль, и после пяти минут третьего периода на табло красовались цифры 7:1 — вопрос о победителе стал ясен задолго до финальной сирены.

Гол Энтони Чирелли стал восьмой шайбой, пропущенной сборной Германии, которая с трудом довела матч до конца. На скамейке царило полнейшее разочарование и растерянность, и даже одинокий герой Драйзайтль был практически незаметен.

За счёт этой победы сборная Канады вышла на второе место в группе В, обогнав немцев, и лишь одно очко уступая лидеру — сборной Финляндии. В понедельник команду Алена Виньо ждёт матч с датчанами, а на финише группового этапа состоится североамериканское дерби Канада — США. Немцы же почувствовали, чем отличается Олимпиада-2018 от чемпионата мира, куда съехались хорошие игроки из НХЛ.

Максим Замятин