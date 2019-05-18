Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный
Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.
Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.
Победа в предыдущем матче со сборной Франции (5:2) вывела канадскую команду на второе место в группе В. главными конкурентами «кленовых» за вторую строчку считались как раз немцы, с которыми Канаде предстояло поквитаться и за олимпийский должок. Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Германии обыграла канадцев в полуфинале со счётом 4:3, и хотя там составы команд были совсем другими, это добавляло в нынешнюю интригу дополнительной остроты.
«С французами мы не показали должной резкости и скорости. Нам нужно усердно работать и поправить этот момент. С Германией будет тяжёлый матч, но мы должны быть готовы», — сказал перед игрой нападающий Энтони Манта. В своих ожиданиях он обманулся: никаких проблем сборная Канады не испытала, а немецкая команда предстала разобранным и слабым коллективом.
С самого начала дела у североамериканцев пошли очень неплохо. Уже на второй минуте матча Марко Новак отправился на скамейку штрафников за задержку и Томас Шабо в очередной раз доказал эффективность канадского большинства.
Удачно «убив» меньшинство, канадцы заново принялись раскачивать плотную оборону сборной Германии, и вскоре Марк Стоун удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество. А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как тот же Стоун замкнул трёхходовку с участием Турриса и Строума, сделав счёт 3:0.
Казалось, что подопечные Тони Сёдерхольма несколько незаслуженно уступают столь крупно, но взять себя в руки финалисты Олимпиады в Пхёнчхане смогли лишь на небольшой отрезок. Канадское нарушение численного состава под занавес второго отрезка встречи дало сборной Германии нужный импульс: Ясин Эхлиз точно бросил с дальнего пятачка, однако импульсом для немцев это не стало.
Едва начался третий период, как Тони Манта «нарисовал красоту», затейливо бросив, держа клюшку между ног, а затем сборная Германии просто посыпалась. Стоун оформил
Гол Энтони Чирелли стал восьмой шайбой, пропущенной сборной Германии, которая с трудом довела матч до конца. На скамейке царило полнейшее разочарование и растерянность, и даже одинокий герой Драйзайтль был практически незаметен.
За счёт этой победы сборная Канады вышла на второе место в группе В, обогнав немцев, и лишь одно очко уступая лидеру — сборной Финляндии. В понедельник команду Алена Виньо ждёт матч с датчанами, а на финише группового этапа состоится североамериканское дерби Канада — США. Немцы же почувствовали, чем отличается Олимпиада-2018 от чемпионата мира, куда съехались хорошие игроки из НХЛ.
Максим Замятин
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|Ален Виньо
|Тони Седерхольм
|Мэттью Мюррей
|Никлас Тройтле
|1-й период
|Марко Новак
|01:19
|02:01
|Тома Шабо (Д. Маршессо, Д. Стром)
|14:28
|Ши Теодор
|16:43
|Марк Стоун (Д. Нерс, Д. Сиверсон)
|17:24
|Пьер-Люк Дюбуа
|2-й период
|Фредерик Тиффельс
|25:49
|26:02
|Марк Стоун (Д. Маршессо, Д. Стром)
|28:13
|Джонатан Маршессо
|31:01
|36:33
|Ясин Элиз (М. Айзеншмид, Я. Зайденберг)
|38:01
|38:49
|Марк Стоун (П-Л. Дюбуа)
|3-й период
|Патрик Хагер
|40:42
|Патрик Хагер
|40:42
|43:01
|Энтони Манта
|44:55
|Энтони Манта (К. Террис)
|45:28
|Сэм Райнхарт (Д. Стром)
|47:51
|Дилан Стром
|52:18
|Тома Шабо
|53:10
|Энтони Чирелли (М. Жозеф)
|12
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол