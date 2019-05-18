В сборной России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других?

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Сборная России продолжает уверенную поступь на ЧМ-2019 по хоккею. Пятая подряд победа на групповом этапе одержана над командой Латвии. Наша сборная позволила сопернику открыть счёт, но три шайбы в исполнении Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова во втором периоде предопределили успех россиян. В третьем игровом отрезке Андрей Василевский сделал 16 сэйвов, благодаря чему счёт 3:1 в пользу сборной России остался неизменным до конца матча. Выставляем оценки всем сочетаниям нашей команды.

Вратарь

Андрей Василевский — 8,5.

Наш голкипер провёл очередной сильный матч, отразив в общей сложности 26 бросков по своим воротам. Большая часть из них пришлась на третий период, где полевые игроки сборной России расслабились и стали многое позволять латвийцам. В том, что сопернику не удалось даже сократить разрыв в счёте — прямая заслуга Василевского. Что касается пропущенной шайбы, то обвинить Андрея в ней можно только с очень большой натяжкой. Он, может быть, не лучшим образом сыграл ловушкой, но уж очень своевременным, резким и точным получился бросок у Цибульскиса.

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Защитники

Никита Нестеров (20.49) — Михаил Сергачёв (14.00)-7,0.

Сразу стоит отметить — далеко не лучший матч для нашей сборной в обороне. При всём уважении к сборной Латвии, это не та команда, которой можно позволять возить себя в зоне (пусть и ведя в счёте) и наносить по своим воротам 16 бросков за период. Касается это всех игроков сборной России (не только защитников), надеемся, что это будет хорошим уроком на будущее.

Никита Нестеров провёл больше всех времени на льду у российской команды, регулярно закрывал меньшинство, но не лучшим образом действовал во время единственного взятия ворот латвийцами. Никита слишком пассивно работал по своей зоне в правом круге вбрасывания, и в результате не смог ни перехватить пас Индрашиса на Цибульскиса, ни заблокировать бросок. Кроме этого эпизода, в вину Никите можно поставить удаление на исходе второго периода. Обороняясь в меньшинстве, занервничал, схватил шайбу рукой и отправился в штрафной бокс, оставив команду втроём против пятерых латвийцев. Хорошо, что до выхода четвёртого полевого оставалась лишь 31 секунда и сборная Латвии не успела ничего сделать.

Сергачёв провёл на льду меньше времени, явных ошибок за ним не замечено, но это логично: в проваленном третьем периоде Михаилу досталось всего три с половиной минуты айстайма. Привычно выходил в первой спецбригаде большинства и начал голевую атаку, результатом которой стал гол Никиты Гусева.

Дмитрий Орлов (19.22) — Никита Зайцев (19.54) — 7,5.

Орлов забил очень важную шайбу в самом начале второго периода, бросок у защитника «Вашингтона» вышел на загляденье. Кроме того, Дмитрий ещё дважды тревожил точными попаданиями Элвиса Мерзликина. В третьем периоде Орлов провёл на льду более восьми минут, подменяя отсиживавшего дисциплинарный штраф Никиту Задорова. Во втором периоде Дмитрий мог получить как минимум двухминутное удаление, но судьи простили его после удара в голову Оскару Батне.

Любопытно, как тренерский штаб сборной России использует Никиту Зайцева. В «Торонто» он засиделся в домоседах, а в национальной команде ему дают вволю наиграться в атаке. В принципе, Никита справляется, забивает голы, да и в матче с латвийцами нанёс три броска в створ. Кроме того, сегодня Никита выходил при розыгрыше большинства, но, видимо, за три года необходимый навык Зайцев подрастерял. Например, в одном из эпизодов дважды не смог в простейшей ситуации выложить шайбу под бросок Овечкину.

Динар Хафизуллин (13.43) — Владислав Гавриков (14.25) — 7,0.

Хафизуллин провёл довольно инертный матч, обычно Динар действует на площадке поинтереснее. Был небезгрешен при выполнении прямых обязанностей. Гавриков несколько раз здорово заблокировал броски латвийцев, хотя ошибок у Владислава тоже было достаточно.

Отметился удалением, после которого была заброшена единственная шайба соперников: Гавриков в том эпизоде проиграл позицию Индрашису, и ему ничего не оставалось, кроме как фолить.

Никита Задоров (8.29) — 6,5.

Какими-то полезными действиями Задоров сегодня отметиться не успел, десять минут провел на скамейке штрафников за фол на Букартсе. Никита может сколько угодно говорить, что он стал заложником обстоятельств, но трудно представить, что где бы то ни было за такой жёсткий приём ему не выписали хотя бы двух минут. Хорошо, что его действия обошлись минимальными неприятностями для команды.

Нападающие

Михаил Григоренко (16.52) — Евгений Малкин (18.44) — Евгений Дадонов (17.20) — 6,0.

В очередной раз эта тройка обошлась без заброшенных шайб в основное время. Ребята пытались что-то придумать, провели за матч немало затяжных атак в чужой зоне, но сыграть так остро и креативно, как это получается у Кучерова с Гусевым, пока не выходит. Не приносят пока плодов и индивидуальные усилия Евгения Малкина — в этом матче на счету Джино сразу 7 бросков в створ, но голов на турнире в его копилке по-прежнему нет.

Дадонов отдал великолепную передачу на Гусева в большинстве, в равных составах нападающий «Флориды» совсем не так эффективен. Несколько смен в этом сочетании вместо Григоренко провёл Овечкин, было довольно опасно, но тренерский штаб быстро вернулся к привычному составу троек нападения.

Александр Овечкин (19.25) — Евгений Кузнецов (15.59) — Александр Барабанов (12.59) — 6,5.

Александр Овечкин мог забить не раз и не два, а ведь ещё несколько раз партнёры не могли нормально довести до него шайбу — из своего офиса сегодня Ови так ни разу толком и не пальнул. Видно, что Александр старается играть на команду, и за это ему большой респект. Не жадничает в атаке, отрабатывает в обороне (как лихо оттёр он от шайбы Гегериса на экваторе матча!), зарабатывает удаления.

К Овечкину, который получил самый большой айстайм среди форвардов, больших претензий быть не может, хотя от такого снайпера мы в первую очередь ждём голов.

А вот в целом игра у звена никак не идёт. Снова нет голов ни в равных составах, ни в большинстве, хотя моменты тот же Кузнецов сегодня создавал. Один раз после его умной скидки не забил Орлов, несколько раз к шайбе не успевали Овечкин и Барабанов. Вроде всё правильно делают ребята, но чего-то им каждый раз не хватает, если соперник уровнем выше Италии. К сожалению, Кузнецов снова слабо отыграл на точке вбрасывания. 44,4% — плохие цифры для центрфорварда его уровня.

Барабанов в матче с Латвией потерялся в этом сочетании, так что вопрос с правым крайним для Овечкина и Кузнецова всё ещё открыт. Для Кирилла Капризова не всё потеряно.

Никита Гусев (14.21) — Артём Анисимов (11.04) — Никита Кучеров (13.29) — 8,0.

Лучшая тройка сборной России на турнире, наши палочки-выручалочки. Пока звенья Малкина и Кузнецова ищут свою игру, Гусев с Кучеровым просто делают результат, хотя стабильно проводят на льду меньше времени. Почему-то получается у них, в отличие от других троек, не только опасно атаковать, но ещё и забрасывать шайбы, как в равных составах, так и в большинстве. Вот и в матче с Латвией Гусев с Кучеровым принесли России победу, организовав два гола. При этом на двоих у них — 10 бросков в створ, другие звенья таким количеством совокупных угроз Мерзликину похвастать не могут.

Отметим и Анисимова, который в этот раз не только скромно стоял в сторонке, но и прямо поучаствовал в голах. Его передача на врывающегося в латвийскую зону Кучерова была точна, удобна и своевременна. Никита получил необходимый простор и затем забросил третью шайбу, которая всех успокоила.

Илья Ковальчук (13.45) — Сергей Андронов (15.23) — Сергей Плотников (11.14) — 6,0.

В третьем периоде матча с Латвией был тот самый момент, когда от чекеров нашей сборной и требовалось остановить атакующие порывы соперника, разрушить им цельную игру. В полной мере Андронову и Ко это не удалось, хотя свои микроматчи они и не проиграли по счёту. Но не будем забывать, что многое сделал Василевский.

Плотников, как показалось, не совсем попал в этот матч, и даже удивительно, почему Илья Воробьёв не решился выпустить более мобильного и быстрого Телегина — динамики сборной России порой ощутимо не хватало. Не лучший матч провёл Ковальчук, ни разу не сумевший потревожить Мерзликина броском в створ.

Из положительного отметим 65% выигранныхвбрасываний у Андронова (это было важно, особенно в меньшинстве), а также формальное участие Ковальчука и Плотникова в шайбе Орлова. Но, честно говоря, главным соавтором шайбы Дмитрия стал удачный отскок от борта.

Лев Лукин