«По сравнению с тем, что было раньше, сейчас хоккеисты вообще не пьют!»

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— Как вам новость словацких СМИ про пивной ужин сборной России?

— Эта новость связана с тем, что на чемпионате мира ничего не происходит, и нечего обсуждать. И в советское время это никого не заинтересовало бы, а сейчас это никого не заинтересовало бы, даже если 300 бокалов было. Все прекрасно понимают, что собрались профессионалы из НХЛ, и никто не будет гробить свое здоровье.

— Почему раньше пили больше?

— По сравнению с тем, что было раньше, сейчас вообще не пьют! Звезды в советское время могли бы выйти пьяные, могли бы выйти трезвые, и все равно на голову выше всех. Я не говорю, что они пили. Но сейчас человек понимает, что если он получает два миллиона долларов, то у него есть шанс получать на следующий год пять миллионов, потом — семь, десять.

— Почему забросили всего три шайбы с такой атакой?

— Без разницы даже, как сборная сыграет со шведами и швейцарцами. Она вышли в плей-офф, и я жду четвертьфинала. Если мы говорим о предпочтительных соперниках, то надо вспомнить, что мы за золотом приехали, а тогда должно быть без разницы, с кем играть.

— Многие специалисты и болельщики считают, что сборную Латвии нагло убили, что Орлов должен быть получать большой штраф и Задоров — побольше. Что скажете о тех эпизодах?

Цитата — Орлову должны были дать 2+10. Он не получил штраф, потому что в позиции, которой находился судья, невозможно увидеть этот момент. Естественно, у нас миллион просмотров с лучших камер. Дальний арбитр на себя не взял ответственность, ближний находился со спины. Латвиец еще и подлез туда, хоть и атака в голову со стороны Орлова была. Все же это очень сложный момент. Ну, пропустили — бывает.

— Мы все боимся, зная, как Задоров играет в НХЛ. Могли же ему пять минут дать?

— Могли, если травма, но ее не было — человек вышел дальше играть. Правда, с моей точки зрения, с Кулдой спорное удаление на Анисимове. Я вообще хочу объяснить, что такое судейство на чемпионате мира. Приезжают первые номера своих стран. Для судей это престижно, и каждый главный и линейный арбитр хочет максимально себя проявить и показать большую работу. Никто не будет размениваться на что-нибудь.

— Отлетевший кусок клюшки Кениньша разбил в кровь в лицо Овечкину, и латвиец получил двойной штраф — 2+2. Сталкивались с таким в карьере?

— Если честно, мне кажется, что они правильное решение приняли, чисто интуитивно. Может есть какие-то рекомендации — я не знаю.

— Судейство на этом ЧМ вам нравится?

— В последние годы, если ничего не бросается в глаза, я не обращаю внимания, и все нормально. Я смотрел на удаление Кулды и подумал, что можно дать, а можно не дать. Понимаю, почему они не дали штраф Орлову.

— Вы видели пас рукой в исполнении форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера в третьем матче финала Запада с «Сент-Луисом». Как такое могли не заметить опытные арбитры?

— Когда Майер делал этот пас рукой, он почти промахнулся, только краем ладошки задел. Думаю, арбитры не были уверены, коснулся ее игрок или нет.

— Но их же было четверо!

— Бывает такое чертовское стечение обстоятельств. Лайнсмены могли переложить ответственность на главных, а у тех обзор мог быть перекрыт. Их же всех сняли с плей-офф, и не думаю, что они этим довольны.

— В серии с «Вегасом» был несчастный случай с «Сан-Хосе», сейчас тоже. Даже Евгений Малкин обратил на это внимание.

— Просто мы все заговоры ищем. Судьи ошиблись, их отстранили.

— Ошибок это не исправит.

Цитата — Судейство в спортивных лигах субъективное и зависит от человеческого фактора. Не зря ВАР вводят в футболе, потому что сложно усмотреть, ошибки тоже случаются.

Михаил ЗИСЛИС