«По сравнению с тем, что было раньше, сейчас хоккеисты вообще не пьют!»
Леонид Вайсфельд — о пивном ужине сборной России и судействе в матче с Латвией.
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— Как вам новость словацких СМИ про пивной ужин сборной России?
— Эта новость связана с тем, что на чемпионате мира ничего не происходит, и нечего обсуждать. И в советское время это никого не заинтересовало бы, а сейчас это никого не заинтересовало бы, даже если 300 бокалов было. Все прекрасно понимают, что собрались профессионалы из НХЛ, и никто не будет гробить свое здоровье.
— Почему раньше пили больше?
— По сравнению с тем, что было раньше, сейчас вообще не пьют! Звезды в советское время могли бы выйти пьяные, могли бы выйти трезвые, и все равно на голову выше всех. Я не говорю, что они пили. Но сейчас человек понимает, что если он получает два миллиона долларов, то у него есть шанс получать на следующий год пять миллионов, потом — семь, десять.
— Почему забросили всего три шайбы с такой атакой?
— Без разницы даже, как сборная сыграет со шведами и швейцарцами. Она вышли в
— Многие специалисты и болельщики считают, что сборную Латвии нагло убили, что Орлов должен быть получать большой штраф и Задоров — побольше. Что скажете о тех эпизодах?
— Мы все боимся, зная, как Задоров играет в НХЛ. Могли же ему пять минут дать?
— Могли, если травма, но ее не было — человек вышел дальше играть. Правда, с моей точки зрения, с Кулдой спорное удаление на Анисимове. Я вообще хочу объяснить, что такое судейство на чемпионате мира. Приезжают первые номера своих стран. Для судей это престижно, и каждый главный и линейный арбитр хочет максимально себя проявить и показать большую работу. Никто не будет размениваться на
— Отлетевший кусок клюшки Кениньша разбил в кровь в лицо Овечкину, и латвиец получил двойной штраф — 2+2. Сталкивались с таким в карьере?
— Если честно, мне кажется, что они правильное решение приняли, чисто интуитивно. Может есть
— Судейство на этом ЧМ вам нравится?
— В последние годы, если ничего не бросается в глаза, я не обращаю внимания, и все нормально. Я смотрел на удаление Кулды и подумал, что можно дать, а можно не дать. Понимаю, почему они не дали штраф Орлову.
— Вы видели пас рукой в исполнении форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера в третьем матче финала Запада с «Сент-Луисом». Как такое могли не заметить опытные арбитры?
— Когда Майер делал этот пас рукой, он почти промахнулся, только краем ладошки задел. Думаю, арбитры не были уверены, коснулся ее игрок или нет.
— Но их же было четверо!
— Бывает такое чертовское стечение обстоятельств. Лайнсмены могли переложить ответственность на главных, а у тех обзор мог быть перекрыт. Их же всех сняли с
— В серии с «Вегасом» был несчастный случай с «Сан-Хосе», сейчас тоже. Даже Евгений Малкин обратил на это внимание.
— Просто мы все заговоры ищем. Судьи ошиблись, их отстранили.
— Ошибок это не исправит.
Михаил ЗИСЛИС
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|18 Мая, 13:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Боб Хартли
|Илья Воробьев
|Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07)
|Андрей Василевский
|1-й период
|08:39
|Теодорс Блюгерс
|Евгений Кузнецов
|08:39
|Владислав Гавриков
|09:35
|10:28
|Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
|12:50
|Рональд Кениньш
|12:50
|Рональд Кениньш
|2-й период
|Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников)
|20:27
|22:54
|Артур Кулда
|Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров)
|23:50
|27:20
|Оскар Цибульскис
|Никита Кучеров (А. Анисимов)
|32:40
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Задоров
|37:55
|Никита Нестеров
|39:24
|3-й период
|59:07
|Увис Балинскис
|12
|Штрафное время
|18
|3
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
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