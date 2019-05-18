«По сравнению с тем, что было раньше, сейчас хоккеисты вообще не пьют!»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
13:15 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
17:15 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
21:15 3-й период Великобритания 1
Словакия 6
тв
Группа B
21:15 3-й период Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37328428/
18 мая 2019, 22:16 | Спорт-Экспресс

«По сравнению с тем, что было раньше, сейчас хоккеисты вообще не пьют!»

Леонид Вайсфельд — о пивном ужине сборной России и судействе в матче с Латвией.

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— Как вам новость словацких СМИ про пивной ужин сборной России?

— Эта новость связана с тем, что на чемпионате мира ничего не происходит, и нечего обсуждать. И в советское время это никого не заинтересовало бы, а сейчас это никого не заинтересовало бы, даже если 300 бокалов было. Все прекрасно понимают, что собрались профессионалы из НХЛ, и никто не будет гробить свое здоровье.

— Почему раньше пили больше?

— По сравнению с тем, что было раньше, сейчас вообще не пьют! Звезды в советское время могли бы выйти пьяные, могли бы выйти трезвые, и все равно на голову выше всех. Я не говорю, что они пили. Но сейчас человек понимает, что если он получает два миллиона долларов, то у него есть шанс получать на следующий год пять миллионов, потом — семь, десять.

— Почему забросили всего три шайбы с такой атакой?

— Без разницы даже, как сборная сыграет со шведами и швейцарцами. Она вышли в плей-офф, и я жду четвертьфинала. Если мы говорим о предпочтительных соперниках, то надо вспомнить, что мы за золотом приехали, а тогда должно быть без разницы, с кем играть.

— Многие специалисты и болельщики считают, что сборную Латвии нагло убили, что Орлов должен быть получать большой штраф и Задоров — побольше. Что скажете о тех эпизодах?

— Мы все боимся, зная, как Задоров играет в НХЛ. Могли же ему пять минут дать?

— Могли, если травма, но ее не было — человек вышел дальше играть. Правда, с моей точки зрения, с Кулдой спорное удаление на Анисимове. Я вообще хочу объяснить, что такое судейство на чемпионате мира. Приезжают первые номера своих стран. Для судей это престижно, и каждый главный и линейный арбитр хочет максимально себя проявить и показать большую работу. Никто не будет размениваться на что-нибудь.

— Отлетевший кусок клюшки Кениньша разбил в кровь в лицо Овечкину, и латвиец получил двойной штраф — 2+2. Сталкивались с таким в карьере?

— Если честно, мне кажется, что они правильное решение приняли, чисто интуитивно. Может есть какие-то рекомендации — я не знаю.

— Судейство на этом ЧМ вам нравится?

— В последние годы, если ничего не бросается в глаза, я не обращаю внимания, и все нормально. Я смотрел на удаление Кулды и подумал, что можно дать, а можно не дать. Понимаю, почему они не дали штраф Орлову.

— Вы видели пас рукой в исполнении форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера в третьем матче финала Запада с «Сент-Луисом». Как такое могли не заметить опытные арбитры?

— Когда Майер делал этот пас рукой, он почти промахнулся, только краем ладошки задел. Думаю, арбитры не были уверены, коснулся ее игрок или нет.

— Но их же было четверо!

— Бывает такое чертовское стечение обстоятельств. Лайнсмены могли переложить ответственность на главных, а у тех обзор мог быть перекрыт. Их же всех сняли с плей-офф, и не думаю, что они этим довольны.

— В серии с «Вегасом» был несчастный случай с «Сан-Хосе», сейчас тоже. Даже Евгений Малкин обратил на это внимание.

— Просто мы все заговоры ищем. Судьи ошиблись, их отстранили.

— Ошибок это не исправит.

Михаил ЗИСЛИС
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18 Мая, 13:15 Зрители 9084 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Латвия 1:3
(1:0, 0:3, 0:0)
Россия
Главные тренеры
Боб Хартли Илья Воробьев
Вратари
Элвис Мерзликинс 39:24 (К. Гудлевскис 39:24-40:00, Э. Мерзликинс 40:00-58:14, Э. Мерзликинс 59:07) Андрей Василевский
1-й период
08:39 Теодорс Блюгерс
Евгений Кузнецов 08:39
Владислав Гавриков 09:35
10:28 Оскар Цибульскис (М. Индрашис)
12:50 Рональд Кениньш
12:50 Рональд Кениньш
2-й период
Дмитрий Орлов (И. Ковальчук, С. Плотников) 20:27
22:54 Артур Кулда
Никита Гусев (Е. Дадонов, Н. Кучеров) 23:50
27:20 Оскар Цибульскис
Никита Кучеров (А. Анисимов) 32:40
Никита Задоров 37:55
Никита Задоров 37:55
Никита Нестеров 39:24
3-й период
59:07 Увис Балинскис
Статистика
12 Штрафное время 18
3 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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