Сборная Словакии разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Словакии разгромили команду Великобритании в матче группового этапа домашнего чемпионата мира.
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Встреча группа А. прошедшая в субботу в Кошице, завершилась победой словаков со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Андрей Секера (3-я минута), Томаш Татар (3), Мартин Маринчин (10), Михал Чайковский (25), Мариан Студенич (30), Матуш Сукель (36) и Давид Бондра (59). У британцев отличился Майк Хэммонд (18).
Словаки набрали 9 очков и занимают пятое место в группе. Команда Великобритании очков пока не набрала и идет последней.
Следующий матч сборная Словакии проведет 21 мая против команды Дании. Британцы днем ранее сыграют со сборной Франции.
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|18 Мая, 21:15
|Зрители 7440
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Великобритания
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1:7
(1:3, 0:3, 0:1)
|Словакия
Главные тренеры
|Питер Расселл
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Бен Баунс 16:32 (Д. Уистл 16:32)
|Денис Годла
|1-й период
|Андрей Секера (Д. Буц)
|02:04
|Томаш Татар
|02:25
|07:43
|Колин Шилдс
|Мартин Маринчин (М. Криштоф)
|09:02
|Эрик Чернак
|11:42
|17:44
|Майк Хэммонд (М. Ричардсон)
|2-й период
|Михал Чайковски (Р. Паник)
|24:33
|Мариан Студенич (М. Криштоф)
|29:09
|Роберт Лантоши
|33:57
|Матуш Сукель (П. Кох, А. Лишка)
|35:11
|3-й период
|45:00
|Бен О`Коннор
|Давид Бондра (П. Кох, Л. Надь)
|58:00
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол