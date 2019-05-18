Сборная Словакии разгромила команду Великобритании в матче чемпионата мира

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Встреча группа А. прошедшая в субботу в Кошице, завершилась победой словаков со счетом 7:1 (3:1, 3:0, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Андрей Секера (3-я минута), Томаш Татар (3), Мартин Маринчин (10), Михал Чайковский (25), Мариан Студенич (30), Матуш Сукель (36) и Давид Бондра (59). У британцев отличился Майк Хэммонд (18).

Словаки набрали 9 очков и занимают пятое место в группе. Команда Великобритании очков пока не набрала и идет последней.

Следующий матч сборная Словакии проведет 21 мая против команды Дании. Британцы днем ранее сыграют со сборной Франции.

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