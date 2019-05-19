Хоккеист сборной Канады забил на чемпионате мира броском между ногами
Хоккеист сборной Канады Энтони Манта забил в ворота немцев на чемпионате мира броском между ногами.
По ходу третьего периода Манта совершил перехват в зоне немецкой команды, вышел один на один с голкипером и отправил шайбу в дальний угол, проведя клюшку между ногами во время броска.
Манта оформил дубль, канадцы одержали победу со счетом 8:1. После пяти туров «кленовые листья» занимают второе место в таблице группы А, уступая только финнам.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Турнир продлится до 26 мая.
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Главные тренеры
|Ален Виньо
|Тони Седерхольм
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Никлас Тройтле
|1-й период
|Марко Новак
|01:19
|02:01
|Тома Шабо (Д. Маршессо, Д. Стром)
|14:28
|Ши Теодор
|16:43
|Марк Стоун (Д. Нерс, Д. Сиверсон)
|17:24
|Пьер-Люк Дюбуа
|2-й период
|Фредерик Тиффельс
|25:49
|26:02
|Марк Стоун (Д. Маршессо, Д. Стром)
|28:13
|Джонатан Маршессо
|31:01
|36:33
|Ясин Элиз (М. Айзеншмид, Я. Зайденберг)
|38:01
|38:49
|Марк Стоун (П-Л. Дюбуа)
|3-й период
|Патрик Хагер
|40:42
|Патрик Хагер
|40:42
|43:01
|Энтони Манта
|44:55
|Энтони Манта (К. Террис)
|45:28
|Сэм Райнхарт (Д. Стром)
|47:51
|Дилан Стром
|52:18
|Тома Шабо
|53:10
|Энтони Чирелли (М. Жозеф)
Статистика
|12
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол