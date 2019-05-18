Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ
БРАТИСЛАВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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Встреча соперников сборной России по группе В, прошедшая в субботу в Братиславе, завершилась победой шведов со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Шайбы в составе шведской сборной забросили Александр Веннберг (19-я минута), Вильям Нюландер (26), Эрик Густафссон (29) и Оливер
После пяти матчей шведы и швейцарцы набрали по 12 очков и занимают второе и третье место соответственно.
Следующий матч на турнире сборная Швеции проведет 20 мая против команды Латвии. Швейцарцы днем ранее встретятся со сборной России.
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|1-й период
|Sven Andrighetto (Гаэтан Хас)
|04:09
|05:28
|Ландер А.
|10:19
|Густафссон Эр.
|Фора М.
|13:44
|Мозер Я.
|18:41
|18:44
|Веннберг А. (Клингберг Й.)
|2-й период
|25:20
|Нюландер В. (Хернквист П.)
|26:40
|Ларссон А.
|Праплан В.
|27:03
|Йоэль Дженацци (Йоси Р., Рето Берра)
|27:58
|28:08
|Густафссон Эр.
|3-й период
|43:01
|Линдблум О.
|Гаэтан Хас (Тристан Шервай, Берчи К.)
|50:27
|51:47
|Экман-Ларссон О. (Нюландер В., Веннберг А.)
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол