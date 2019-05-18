Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМ

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Встреча соперников сборной России по группе В, прошедшая в субботу в Братиславе, завершилась победой шведов со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Шайбы в составе шведской сборной забросили Александр Веннберг (19-я минута), Вильям Нюландер (26), Эрик Густафссон (29) и Оливер Экман-Ларссон (52). У швейцарцев отличились Свен Андригетто (5), Жоэль Дженацци (28) и Гаэтан Хас (51).

После пяти матчей шведы и швейцарцы набрали по 12 очков и занимают второе и третье место соответственно.

Следующий матч на турнире сборная Швеции проведет 20 мая против команды Латвии. Швейцарцы днем ранее встретятся со сборной России.