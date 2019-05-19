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Швейцария — вторая, а Швеция — четвёртая. Бывает и такое

К пятому матчу на турнире сборные Швеции и Швейцарии подошли в не самом привычном турнирном положении. Швейцарская сборная занимала второе место в группе, тогда как подопечные Рикарда Грёнборга замыкали четвёрку лучших. Всему виной провал шведской сборной в первый день чемпионата, когда «Тре крунур» уступили Чехии (2:5). Провал заключался не столько в поражении, сколько в содержании игры. В стартовом матче у шведов не получилось ровным счётом ничего. К игре с Швейцарией действующим чемпионам мира удалось хорошо потренироваться на далеко не самых сильных соперниках. Италия, Норвегия и Австрия разгромлены с общим счётом 27:2.

В свою очередь швейцарская команда избежала потерь на старте, выиграв все четыре матча в основное время. Впрочем, все главные противостояния для швейцарцев были впереди. После встречи со Швецией команде Патрика Фишера предстоит сыграть со сборными России и Чехии. Именно в этих матчах и определится окончательная расстановка сил в группе B. Хотя четвёрку четвертьфиналистов из братиславской группы можно назвать уже сейчас. Сборной Латвии после поражения в матче с Россией может помочь только чудо.

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Звёздные шведы уже в игре, Нидеррайтер на подходе

В предыдущем матче с Австрией шведская сборная получила существенное подкрепление из НХЛ. Тот матч стал дебютным на этом мировом первенстве для защитника «Далласа» Йона Клингберга и нападающего0 «Колорадо» Габриэля Ландескога. Форвард «лавин» стартовал на чемпионате мира сверхудачно. Нападающий отметился голом в первой же смене на турнире, а позже отметился ещё и двумя результативными передачами. Для Клингберга встреча сложилась не так ярко. Звёздный защитник допускал просчёты в защите, да и в атаке запорол несколько опасных моментов, став одним из редких хоккеистов в составе победителей, кому не удалось набрать очков. Однако в том, что Йон будет одним из ключевых игроков в шведской сборной, можно не сомневаться. Именно Клингберг был признан лучшим защитником чемпионата мира 2018 года.

Швейцарская сборная получит звёздное усиление к заключительному матчу на групповом этапе. 20 мая в Словакию прилетает Нино Нидеррайтер. Форвард «Каролины» освободился для участия в турнире после поражения «ураганов» в полуфинале Кубка Стэнли в Восточной конференции. Нидеррайтер не стал ссылаться на усталость после напряжённого сезона и согласился помочь национальной команде в самых важных матчах турнира.

У шведов лучшие защитники? В атаке они играют сильнее, чем в обороне

В игре со Швецией швейцарцам пришлось обходиться ещё без Нидеррайтера. Команды начали без малейшего намёка на раскачку. Уже спустя 20 секунд после стартового вбрасывания швейцарцы могли открывать счёт, однако Хенрик Лундквист сначала парировал бросок Кристофа Берчи, а затем справимся и с добиванием от Лукаса Фрика. Следом капитан «Трекрунур» Оливер Экман-Ларссон угодил в каркас ворот.

Защиту шведской сборной принято считать сильнейшей на турнире. В команде Грёнборга действительно собраны потрясающие атакующие защитники, однако при выполнении своих прямых обязанностей у них периодически возникают большие проблемы. Вот и на этот раз швейцарцы воспользовались неудачным подключением в атаку Эрика Густафссона. Номинальные гости смогли убежать в контратаку левым краем. Гаэтан Хас низом перевёл шайбу на дальнюю штангу, откуда Свен Андригетто с неудобной руки поразил цель. К слову, австрийцы пробили Лундквиста после аналогичной ошибки шведских защитников. Да и чехи не раз и не два ловили шведов в подобных контратаках.

До перерыва команды обменялись возможностями при игре в большинстве. Сначала две попытки не реализовали швейцарцы. Одно из удалений на счету всё того же Густафссона, которому пришлось нарушать правила после очередного неудачного подключения в атаку. Конец периода был уже за шведами, и в этом им сильно помогли сами швейцарцы.

Микаэль Фора и Симон Мозер последовательно заработали одинаковые удаления в чужой зоне — за игру высоко поднятой клюшкой. Шведы опасно комбинировали в первом большинстве, а забили уже во втором. Клингберг набросил от синей, шайба задела Александра Веннберга и срикошетила в ворота.

Нюландер провалил сезон в «Торонто», зато шикарен в сборной

Старт второго периода, по аналогии с первым отрезком, прошёл в обоюдоострых атаках. Вся разница заключалась в том, что в этот раз забили шведы. Патрик Хёрнквист здорово сработал на пятаке, в результате чего шайба отскочила к Нюландеру, который свой момент реализовал.

Для 23-летнего форварда минувший сезон в НХЛ можно описать простым словом — катастрофа. Талантливый швед слишком сильно увлёкся контрактным спором с «Торонто». В результате переговоров, тянувшихся до декабря, ему удалось выбить из клуба контракт со средним кэпхитом в $ 6,96 млн. Вот только отработать свою зарплату в этом сезоне он не сумел и близко. Восемь шайб в 61 матче — это приличная статистика для игрока четвёртого звена, но уж точно не для игрока уровня Нюландера. В национальной команде дела у хоккеиста сходу пошли намного лучше. На турнире в Братиславе он отличился уже четырежды в пяти матчах.

Подопечные Фишера сумели быстро отыграться. Роман Йози по левому борту разогнался, доставил шайбу к воротам, откуда Йоэль Дженацци бросил под перекладину. Однако шведы смогли вернуть себе преимущество ещё быстрее. На всё про всё им потребовалось 30 секунд. Игроки Грёнборга провели резкую атаку, Нюландер от правого края низом отпасовал к дальней штанге, а Густафссон с выгодной позиции уже не промахнулся. Защитник «Чикаго» сполна реабилитировался за ошибки в стартовом периоде.

Россия лидирует, но соперники на хвосте

В заключительной трети швейцарцы создали несколько очень опасных моментов и могли сравнять счёт. Самый реальный шанс имел Хас. Он подобрал шайбу на ползоне атаки, чуть прокатил к воротам и бросил — Лундквист ловушкой шайбу отбил. Спустя несколько минут шведам не помог и король Хенрик. Неугомонный Хас всё-таки нашёл способ отличиться. Швейцарскому форварду удался идеальный бросок в тот момент, когда Антон Ландер покидал штрафной бокс.

И вновь, как и во втором периоде, зацепиться за ничейный результат швейцарцам не удалось. Решающее слово сказал капитан шведской дружины. Экман-Ларссон удачно подключился к атаке и направил шайбу в дальний угол ворот. Когда у шведских защитников проходят подключения, справиться с этой командой становится тяжело любому сопернику. Голевой передачей в этой атаке отметился Нюландер, благодаря чему смог опередить Никиту Кучерова в гонке бомбардиров. В активе шведского форварда 13 очков, на счету россиянина 12 баллов.

На чемпионате мира осталась единственная сборная, не знающая вкуса поражений. Это сборная Россия. Именно с подопечными Ильи Воробьёва швейцарцам предстоит сразиться в следующей игре (19 мая). Что до шведов, то они догнали Чехию и Швейцарию в турнирной таблице. Всем командам осталось провести по два матча, а игра между Россией и Швецией в заключительный день группового этапа станет настоящим украшением чемпионата мира. Только после неё определятся все четвертьфинальные пары.

Сергей Емельянов