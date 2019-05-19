Хишир: У швейцарцев осталось достаточно «топлива» на игру ЧМ против россиян

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Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.

«Шведы забили на гол больше, вот и вся разница. Веселая игра получилась, у обеих команд были шансы, болельщики были великолепны — думаю, игра всем понравилась. Конечно, у нас осталось достаточно топлива в баках на игру с россиянами. Сейчас отдохнем и завтра выйдем на следующую игру. Мы уже в плей-офф, так что в последних двух матчах в группе хотим просто играть в свой хоккей, чтобы набраться уверенности перед решающими матчами», — сказал Хишир журналистам.

«Конечно, ждем Нино Нидеррайтера, это будет серьезное усиление для нашей команды. Насколько я понимаю, он должен к нас присоединиться в понедельник», — отметил Хишир.