Хишир: У швейцарцев осталось достаточно «топлива» на игру ЧМ против россиян
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная Швейцарии по хоккею после матча чемпионата мира со шведами сохранила достаточно сил на следующую игру с командой России, заявил форвард швейцарцев Нико Хишир.
Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.
«Шведы забили на гол больше, вот и вся разница. Веселая игра получилась, у обеих команд были шансы, болельщики были великолепны — думаю, игра всем понравилась. Конечно, у нас осталось достаточно топлива в баках на игру с россиянами. Сейчас отдохнем и завтра выйдем на следующую игру. Мы уже в
«Конечно, ждем Нино Нидеррайтера, это будет серьезное усиление для нашей команды. Насколько я понимаю, он должен к нас присоединиться в понедельник», — отметил Хишир.
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