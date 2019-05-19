Фиала: Шведы сильны, но сборная России на ЧМ выглядит еще мощнее
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная Швеции привезла сильную команду на чемпионат мира по хоккею в Словакию, но российская сборная выглядит еще мощнее, заявил форвард швейцарцев Кевин Фиала.
Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.
«Равная игра получилась (со шведами), мы дважды сравнивали счет, и всякий раз они сразу же забивали снова. Надо было сокращать количество опасных моментов у соперника, а самим лучше использовать свои. Тяжелое поражение. Думаю, завтра игра будет еще быстрее. Шведы сильны, но россияне,
«Почему я не забил сегодня? Это хоккей. Вы знаете хоть одного парня, который забивает в каждом матче? Вот и я — нет. Ждем приезда Нино Нидеррайтера, это большой игрок для нас», — отметил игрок.
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