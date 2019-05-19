Фиала: Шведы сильны, но сборная России на ЧМ выглядит еще мощнее

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Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.

«Равная игра получилась (со шведами), мы дважды сравнивали счет, и всякий раз они сразу же забивали снова. Надо было сокращать количество опасных моментов у соперника, а самим лучше использовать свои. Тяжелое поражение. Думаю, завтра игра будет еще быстрее. Шведы сильны, но россияне, по-моему, выглядят мощнее. Нужно будет серьезно поработать, чтобы остановить их атаку», — сказал Фиала журналистам.

«Почему я не забил сегодня? Это хоккей. Вы знаете хоть одного парня, который забивает в каждом матче? Вот и я — нет. Ждем приезда Нино Нидеррайтера, это большой игрок для нас», — отметил игрок.