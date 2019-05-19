Как России занять первое место в группе? Расклады чемпионата мира

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Группа В

После победы Швеции над Швейцарией в нашей группе остался только один вариант, при котором в плей-офф попадет не та четверка, которая занимает ведущие позиции сейчас — если Латвия обыграет «Тре Крунур» в очном матче, а также справится с Норвегией, а шведы еще и проиграют России. Причем все встречи закончатся в основное время. Все реально, кроме одного — успеха команды Боба Хартли в битве со сборной Рикарда Гренборга.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 19.05.2019, 21:15 -:- Швейцария Россия

Сейчас таблица среди лидеров группы выглядит так:

Россия — 15 очков (5 матчей), Чехия — 12 (5), Швеция — 12 (5), Швейцария — 12 (5).

Оставшиеся матчи четверки такие:

19 мая: Австрия — Чехия, Швейцария — Россия. 20 мая. Швеция — Латвия. 21 мая. Чехия — Швейцария, Швеция — Россия.

Скорее всего, чехи наберут три очка в матче с Австрией, а шведы — с Латвией. Рассмотрим, как наша сборная может занять первое место в группе при таком раскладе и различных результатах трех других указанных встреч. Это произойдет, если Россия:

— Обыграет Швецию и наберет хотя бы очко в матче с Швейцарией.

— Обыграет Швецию в основное время и проиграет Швейцарии в основное время, но Чехия наберет хотя бы очко в матче с Швейцарией.

— Обыграет Швейцарию и наберет хотя бы очко в матче с Швецией.

При всех указанных раскладах Россия будет выше соперников либо по числу очков, либо благодаря победе в личной встрече.

Есть и еще один расклад — самый запутанный. При равенстве двух команд по очкам учитывается результат очного матча, однако, если таких команд три или более, то считаются очки, набранные внутри этой «подгруппы», а затем разница шайб и количество голов — также внутри «подгруппы"﻿.

Если Россия проиграет Швеции и обыграет Швейцарию, а Чехия также победит Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три очка. Так что будет считаться разность шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 21.05.2019, 17:15 -:- Словакия Дания

Группа А

После победы Канады над Германией словаки потеряли и без того минимальные шансы обойти североамериканскую сборную. Теперь сборная Крэйга Рэмси может набрать максимум 12 очков, но в личной встрече она уступила и немцам, и «кленовым листьям». Единственный шанс словаков выйти в плей-офф: поражения США и от Германии, и от Канады, причем одно из них должно быть в основное время. Американцев хозяева турнира в очном матче обыграли.

Перейдем к первой четверке.

Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:

Финляндия — 13 очков (5 матчей), Канада — 12 (5), Германия — 12 (5), США — 11 (5). ﻿.

Оставшиеся матчи четверки такие:

19 мая: Германия — США, Франция — Финляндия. 20 мая: Канада — Дания. 21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.

Почти нет сомнений, что Финляндия возьмет три очка в матче с Францией, а Канада — с Данией. Многое в таком случае будет зависеть от способности Германии сотворить сенсацию.

Если немцы проиграют и финнам, и американцам, то расклад прост: Суоми займут первое место в группе, Германия — четвертое, а Канада и США разыграют между собой вторую и третью строчку между собой.

Любая сенсация от Германии может перевернуть ситуацию. От первого места немцев группе до вылета американцев.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ