Как России занять первое место в группе? Расклады чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
США
Группа B
17:15 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37329045/
19 мая 2019, 1:07 | Спорт-Экспресс

Как России занять первое место в группе? Расклады чемпионата мира

Разбираем турнирную ситуацию в обеих группах.

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Группа В 

После победы Швеции над Швейцарией в нашей группе остался только один вариант, при котором в плей-офф попадет не та четверка, которая занимает ведущие позиции сейчас — если Латвия обыграет «Тре Крунур» в очном матче, а также справится с Норвегией, а шведы еще и проиграют России. Причем все встречи закончатся в основное время. Все реально, кроме одного — успеха команды Боба Хартли в битве со сборной Рикарда Гренборга.

Сейчас таблица среди лидеров группы выглядит так:

Россия — 15 очков (5 матчей), Чехия — 12 (5), Швеция — 12 (5), Швейцария — 12 (5).

Оставшиеся матчи четверки такие:

19 мая: Австрия — Чехия, Швейцария — Россия. 20 мая. Швеция — Латвия. 21 мая. Чехия — Швейцария, Швеция — Россия.

Скорее всего, чехи наберут три очка в матче с Австрией, а шведы — с Латвией. Рассмотрим, как наша сборная может занять первое место в группе при таком раскладе и различных результатах трех других указанных встреч. Это произойдет, если Россия:

— Обыграет Швецию и наберет хотя бы очко в матче с Швейцарией.

— Обыграет Швецию в основное время и проиграет Швейцарии в основное время, но Чехия наберет хотя бы очко в матче с Швейцарией.

— Обыграет Швейцарию и наберет хотя бы очко в матче с Швецией.

При всех указанных раскладах Россия будет выше соперников либо по числу очков, либо благодаря победе в личной встрече.

Есть и еще один расклад — самый запутанный. При равенстве двух команд по очкам учитывается результат очного матча, однако, если таких команд три или более, то считаются очки, набранные внутри этой «подгруппы», а затем разница шайб и количество голов — также внутри «подгруппы"﻿.

Если Россия проиграет Швеции и обыграет Швейцарию, а Чехия также победит Швейцарию, то у трех сборных будет по 18 очков. При этом внутри «подгруппы» у каждой из них будут по три очка. Так что будет считаться разность шайб. Сейчас она такова: Россия (3−0), Чехия (5−5), Швеция (2−5). Чтобы остаться на первом месте, нашей сборной будет достаточно не проиграть с разницей более, чем в два гола.

Группа А 

После победы Канады над Германией словаки потеряли и без того минимальные шансы обойти североамериканскую сборную. Теперь сборная Крэйга Рэмси может набрать максимум 12 очков, но в личной встрече она уступила и немцам, и «кленовым листьям». Единственный шанс словаков выйти в плей-офф: поражения США и от Германии, и от Канады, причем одно из них должно быть в основное время. Американцев хозяева турнира в очном матче обыграли.

Перейдем к первой четверке.

Сейчас таблица лидеров группы А выглядит так:

Финляндия — 13 очков (5 матчей), Канада — 12 (5), Германия — 12 (5), США — 11 (5). ﻿.

Оставшиеся матчи четверки такие:

19 мая: Германия — США, Франция — Финляндия. 20 мая: Канада — Дания. 21 мая. Финляндия — Германия, Канада — США.

Почти нет сомнений, что Финляндия возьмет три очка в матче с Францией, а Канада — с Данией. Многое в таком случае будет зависеть от способности Германии сотворить сенсацию.

Если немцы проиграют и финнам, и американцам, то расклад прост: Суоми займут первое место в группе, Германия — четвертое, а Канада и США разыграют между собой вторую и третью строчку между собой.

Любая сенсация от Германии может перевернуть ситуацию. От первого места немцев группе до вылета американцев.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ
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