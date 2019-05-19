Фишер: Постараемся не зарабатывать глупые штрафы в матче с россиянами
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер заявил, что его хоккеисты постараются не зарабатывать глупые удаления в матче против команды России.
Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.
«Для того, чтобы остановить русское большинство в первую очередь надо не удаляться. У сборной России очень квалифицированные нападающие — например (Никита) Гусев и (Никита) Кучеров. Мы постараемся сыграть дисциплинированно, постараемся не зарабатывать глупые удаления», — заявил Фишер журналистам.
Главный тренер швейцарцев рассказал, что нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер присоединится к команде только в понедельник и не сможет сыграть против сборной России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter