Фишер: Постараемся не зарабатывать глупые штрафы в матче с россиянами

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Швейцарцы в субботу со счетом 3:4 уступили шведам, в воскресенье команда сыграет против сборной России.

«Для того, чтобы остановить русское большинство в первую очередь надо не удаляться. У сборной России очень квалифицированные нападающие — например (Никита) Гусев и (Никита) Кучеров. Мы постараемся сыграть дисциплинированно, постараемся не зарабатывать глупые удаления», — заявил Фишер журналистам.

Главный тренер швейцарцев рассказал, что нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер присоединится к команде только в понедельник и не сможет сыграть против сборной России.