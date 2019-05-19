Римейк финала Олимпиады или США? Расклады для России на ¼ ЧМ
С кем сыграет сборная России и придётся ли ей перебираться из Братиславы в Кошице?
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Сборная Россия по хоккею выиграла уже пять матчей подряд на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений. Более того, наша команда не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех матчах в основное время. Какое место российская сборная может занять в группе и на кого выйти в четвертьфинале? Рассказываем о всех раскладах.
Россия — единственная команда из группы B, не потерпевшая ни одного поражения. Шведы уже успели уступить чехам, швейцарцы проиграли шведам. Чехи, соответственно, проиграли нам. А как обстоят дела в группе A?
Россия — Германия (вероятность 80%)
Пока что самым очевидным соперником наших в четвертьфинале выглядит сборная Германии. А что, почему бы не повторить вариант с финалом Олимпиады в Пхёнчхане? Правда, пока у России не в лучшей форме находится автор победного гола корейских Игр Кирилл Капризов, но эта ситуация исправима.
Сейчас немцы третьи в группе A, команды из которой играют в Кошице, однако в следующем туре Германии встречаться с США, а здесь шансы на победу очевидно выше у североамериканцев. Далее у немцев — матч с финнами, где тоже многое ясно. Германия (учитывая тот факт, что Россия при подобном раскладе останется в Братиславе, а немцам придётся уезжать из Кошице) — идеальный вариант для хоккеистов Ильи Воробьёва.
Россия — США (вероятность 60%)
На данный момент четвёртое место в группе A занимает сборная США во главе с главным тренером «Детройта» Джеффом Блэшиллом. В активе «звёздно-полосатых» 11 набранных очков после пяти матчей. Да, американцы неожиданно проиграли словакам в первой встрече, однако хозяева турнира уже успели растерять очки и не попадут (вряд ли в этом многие сомневаются) в
В таком случае, россиянам нужно будет стать вторыми, чтобы сыграть с американцами. Такой расклад возможен, но сейчас ситуация складывается иначе. В более позитивном ключе.
Россия — Канада (вероятность 40%)
Нельзя исключать и встречу с канадцами. Но как же не хочется встречаться с «кленовыми листьями» уже в четвертьфинале! Уж больно много мы обжигались на этой стадии. Учитывая тот факт, что канадцы, скорее всего, будут первыми или вторыми (даже несмотря на крутой очный матч с США в самой концовке), России (если наша команда будет третьей или четвёртой) придётся ехать в Кошице на четвертьфинал. Конечно, подобного расклада хочется всячески избежать.
Россияне обжили раздевалку в Братиславе, в столице Словакии находится отель сборной. Ни одна из команд не захочет просто так менять место дислокации в преддверии
Россия — Финляндия (20%)
Хочет ли сборная играть в четвертьфинале с Финляндией? Скорее нет, чем да. Но сейчас этот расклад наименее вероятен. Финляндия занимает первое место в группе A. У Суоми 13 очков, впереди — игры с Францией и Германией. Сложно представить, чтобы коллектив Юкки Ялонена упустил очки в этих двух встречах. Уж больно хорош юный талант Какко, да и соперники заметно ниже классом. Ко всему прочему сложно поверить, что Россия займёт четвёртое место в группе B. Даже учитывая тот факт, что у шведов, швейцарцев и чехов по 12 очков. Но ведь у нас их уже 15!
Даже несмотря на то, что на чемпионате мира у Суоми далеко не самый сильный состав (поговаривают о конфликте между федерацией и ведущими игроками из НХЛ), сборная Суоми всё равно держит уровень. Собственно говоря, странно было бы ждать Финляндию за пределами первой четвёрки.
Павел Панышев
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