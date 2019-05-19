Римейк финала Олимпиады или США? Расклады для России на ¼ ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
США
Группа B
17:15 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37329101/
19 мая 2019, 1:27 | Чемпионат.com

Римейк финала Олимпиады или США? Расклады для России на ¼ ЧМ

С кем сыграет сборная России и придётся ли ей перебираться из Братиславы в Кошице?

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/14

Сборная Россия по хоккею выиграла уже пять матчей подряд на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений. Более того, наша команда не потеряла ни одного очка, одержав победы во всех матчах в основное время. Какое место российская сборная может занять в группе и на кого выйти в четвертьфинале? Рассказываем о всех раскладах.

Россия — единственная команда из группы B, не потерпевшая ни одного поражения. Шведы уже успели уступить чехам, швейцарцы проиграли шведам. Чехи, соответственно, проиграли нам. А как обстоят дела в группе A?

Россия — Германия (вероятность 80%)

Пока что самым очевидным соперником наших в четвертьфинале выглядит сборная Германии. А что, почему бы не повторить вариант с финалом Олимпиады в Пхёнчхане? Правда, пока у России не в лучшей форме находится автор победного гола корейских Игр Кирилл Капризов, но эта ситуация исправима.

Сейчас немцы третьи в группе A, команды из которой играют в Кошице, однако в следующем туре Германии встречаться с США, а здесь шансы на победу очевидно выше у североамериканцев. Далее у немцев — матч с финнами, где тоже многое ясно. Германия (учитывая тот факт, что Россия при подобном раскладе останется в Братиславе, а немцам придётся уезжать из Кошице) — идеальный вариант для хоккеистов Ильи Воробьёва.

Россия — США (вероятность 60%)

На данный момент четвёртое место в группе A занимает сборная США во главе с главным тренером «Детройта» Джеффом Блэшиллом. В активе «звёздно-полосатых» 11 набранных очков после пяти матчей. Да, американцы неожиданно проиграли словакам в первой встрече, однако хозяева турнира уже успели растерять очки и не попадут (вряд ли в этом многие сомневаются) в плей-офф.

Практически наверняка североамериканцы обыграют в следующем туре серебряных призёров корейской Олимпиады немцев и выйдут на третье место в группе.

В таком случае, россиянам нужно будет стать вторыми, чтобы сыграть с американцами. Такой расклад возможен, но сейчас ситуация складывается иначе. В более позитивном ключе.

Россия — Канада (вероятность 40%)

Нельзя исключать и встречу с канадцами. Но как же не хочется встречаться с «кленовыми листьями» уже в четвертьфинале! Уж больно много мы обжигались на этой стадии. Учитывая тот факт, что канадцы, скорее всего, будут первыми или вторыми (даже несмотря на крутой очный матч с США в самой концовке), России (если наша команда будет третьей или четвёртой) придётся ехать в Кошице на четвертьфинал. Конечно, подобного расклада хочется всячески избежать.

Россияне обжили раздевалку в Братиславе, в столице Словакии находится отель сборной. Ни одна из команд не захочет просто так менять место дислокации в преддверии плей-офф. Да, «кленовые листья» перед турниром лишились ключевого центрального форварда Джона Тавареса, видны проблемы во вратарской линии. Однако Канада может выстрелить в любой момент, да и игроков, способных забить, в составе североамериканской сборной хватает. Например, Энтони Манта назабивал уже семь шайб, выйдя на первое место в гонке снайперов. Позади даже Евгений Дадонов и Каапо Какко. Канада по-прежнему выглядит грозной силой.

Россия — Финляндия (20%)

Хочет ли сборная играть в четвертьфинале с Финляндией? Скорее нет, чем да. Но сейчас этот расклад наименее вероятен. Финляндия занимает первое место в группе A. У Суоми 13 очков, впереди — игры с Францией и Германией. Сложно представить, чтобы коллектив Юкки Ялонена упустил очки в этих двух встречах. Уж больно хорош юный талант Какко, да и соперники заметно ниже классом. Ко всему прочему сложно поверить, что Россия займёт четвёртое место в группе B. Даже учитывая тот факт, что у шведов, швейцарцев и чехов по 12 очков. Но ведь у нас их уже 15!

Финны с вероятностью в 90% остаются на четвертьфинал в Кошице, а затем, если выиграют у четвёртой команды нашей группы, будут перебираться в Братиславу.

Даже несмотря на то, что на чемпионате мира у Суоми далеко не самый сильный состав (поговаривают о конфликте между федерацией и ведущими игроками из НХЛ), сборная Суоми всё равно держит уровень. Собственно говоря, странно было бы ждать Финляндию за пределами первой четвёрки.

Павел Панышев
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Самая красивая хоккейная болельщица в России!

Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!

Игроки сборной России отреагировали на сейв Овечкина!

Бойфренд опубликовал откровенное фото фигуристки Туктамышевой!
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?