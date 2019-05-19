Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче чемпионата мира

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В субботу сборная России обыграла латвийцев со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в плей-офф. Россияне показывают пока стопроцентный результат, одержав победы во всех пяти матчах. Если команда не опустится ниже второго места, то свой четвертьфинальный матч проведет в Братиславе и избежит переезда на незнакомую арену в Кошице.

Что касается состава сборной России, известно, что в воротах в воскресенье сыграет Александр Георгиев. 23-летний голкипер выходил на лед во втором матче чемпионата мира с австрийцами (5:0). Остальные четыре игры провел Андрей Василевский. Других глобальных изменений в сочетаниях не предвидится.

В заключительном матче субботы в группе B швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам (3:4). Таким образом, после пяти матчей лидирует команды России (15 очков), далее следуют сборные Швеции, Швейцарии и Чехии, набравшие по 12 очков. Значительно отстали команды Латвии и Норвегии, в активе которых по шесть баллов. Австрийцы и итальянцы не набрали ни одного очка.

Курашев-младший сыграет при отце

Лучшими бомбардирами швейцарцев являются форварды первой тройки: Нико Хишир, Кевин Фиала и Венсан Праплан. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги прошлого года Хишир из «Нью-Джерси» набрал на этом турнире семь очков. Форвард «Миннесоты» Фиала и нападающий «Берна» Праплан набрали по шесть баллов, причем Праплан отдал пять голевых передач. При этом в матче со шведами никто из этой тройки не отличился.

Обращает также на себя внимание присутствие в составе «крестоносцев» родившегося в Швейцарии сына бывшего защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева Филиппа из «Квебек Рэмпартс», который в этом году сыграл на молодежном чемпионате мира. Курашев-младший уже забил первый свой гол на взрослых чемпионатах мира и отдал две голевые передачи. Отец игрока приехал на матчи в Братиславу, а сам хоккеист заявил, что игру с командой России будет смотреть вся его семья.

Также в составе швейцарцев выступают два игрока из «Нэшвилла» — защитники Янник Вебер и Роман Йоси и форвард «Колорадо» Свен Андригетто, недавно приехавший на чемпионат мира. В понедельник к команде присоединится нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер.

Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Для швейцарцев второе место в прошлом году в Копенгагене являлось прорывом, поскольку с 2014 по 2017 год команда не выходила в полуфинал.

Матч сборных Швейцарии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 21:15 мск.