Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче чемпионата мира
БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в воскресенье на чемпионате мира проведут матч против финалистов турнира 2018 года — команды Швейцарии. В случае победы в основное время подопечные Ильи Воробьева практически обеспечат себе первое место в группе В.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу сборная России обыграла латвийцев со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в
Что касается состава сборной России, известно, что в воротах в воскресенье сыграет Александр Георгиев. 23-летний голкипер выходил на лед во втором матче чемпионата мира с австрийцами (5:0). Остальные четыре игры провел Андрей Василевский. Других глобальных изменений в сочетаниях не предвидится.
В заключительном матче субботы в группе B швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам (3:4). Таким образом, после пяти матчей лидирует команды России (15 очков), далее следуют сборные Швеции, Швейцарии и Чехии, набравшие по 12 очков. Значительно отстали команды Латвии и Норвегии, в активе которых по шесть баллов. Австрийцы и итальянцы не набрали ни одного очка.
Курашев-младший сыграет при отце
Лучшими бомбардирами швейцарцев являются форварды первой тройки: Нико Хишир, Кевин Фиала и Венсан Праплан. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги прошлого года Хишир из «Нью-Джерси» набрал на этом турнире семь очков. Форвард «Миннесоты» Фиала и нападающий «Берна» Праплан набрали по шесть баллов, причем Праплан отдал пять голевых передач. При этом в матче со шведами никто из этой тройки не отличился.
Обращает также на себя внимание присутствие в составе «крестоносцев» родившегося в Швейцарии сына бывшего защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева Филиппа из «Квебек Рэмпартс», который в этом году сыграл на молодежном чемпионате мира.
Также в составе швейцарцев выступают два игрока из «Нэшвилла» — защитники Янник Вебер и Роман Йоси и форвард «Колорадо» Свен Андригетто, недавно приехавший на чемпионат мира. В понедельник к команде присоединится нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер.
Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Для швейцарцев второе место в прошлом году в Копенгагене являлось прорывом, поскольку с 2014 по 2017 год команда не выходила в полуфинал.
Матч сборных Швейцарии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 21:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter