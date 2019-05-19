Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
США
Группа B
17:15 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37329116/
19 мая 2019, 1:33 | ТАСС

Российские хоккеисты сыграют против швейцарцев в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в воскресенье на чемпионате мира проведут матч против финалистов турнира 2018 года — команды Швейцарии. В случае победы в основное время подопечные Ильи Воробьева практически обеспечат себе первое место в группе В.

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В субботу сборная России обыграла латвийцев со счетом 3:1 и обеспечила себе выход в плей-офф. Россияне показывают пока стопроцентный результат, одержав победы во всех пяти матчах. Если команда не опустится ниже второго места, то свой четвертьфинальный матч проведет в Братиславе и избежит переезда на незнакомую арену в Кошице.

Что касается состава сборной России, известно, что в воротах в воскресенье сыграет Александр Георгиев. 23-летний голкипер выходил на лед во втором матче чемпионата мира с австрийцами (5:0). Остальные четыре игры провел Андрей Василевский. Других глобальных изменений в сочетаниях не предвидится.

В заключительном матче субботы в группе B швейцарцы потерпели первое поражение на турнире, уступив шведам (3:4). Таким образом, после пяти матчей лидирует команды России (15 очков), далее следуют сборные Швеции, Швейцарии и Чехии, набравшие по 12 очков. Значительно отстали команды Латвии и Норвегии, в активе которых по шесть баллов. Австрийцы и итальянцы не набрали ни одного очка.

Курашев-младший сыграет при отце

Лучшими бомбардирами швейцарцев являются форварды первой тройки: Нико Хишир, Кевин Фиала и Венсан Праплан. Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги прошлого года Хишир из «Нью-Джерси» набрал на этом турнире семь очков. Форвард «Миннесоты» Фиала и нападающий «Берна» Праплан набрали по шесть баллов, причем Праплан отдал пять голевых передач. При этом в матче со шведами никто из этой тройки не отличился.

Обращает также на себя внимание присутствие в составе «крестоносцев» родившегося в Швейцарии сына бывшего защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева Филиппа из «Квебек Рэмпартс», который в этом году сыграл на молодежном чемпионате мира. Курашев-младший уже забил первый свой гол на взрослых чемпионатах мира и отдал две голевые передачи. Отец игрока приехал на матчи в Братиславу, а сам хоккеист заявил, что игру с командой России будет смотреть вся его семья.

Также в составе швейцарцев выступают два игрока из «Нэшвилла» — защитники Янник Вебер и Роман Йоси и форвард «Колорадо» Свен Андригетто, недавно приехавший на чемпионат мира. В понедельник к команде присоединится нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер.

Наилучшим результатом для сборной Швейцарии на чемпионатах мира является второе место (1935, 2013, 2018), также на счету команды восемь бронзовых наград. Для швейцарцев второе место в прошлом году в Копенгагене являлось прорывом, поскольку с 2014 по 2017 год команда не выходила в полуфинал.

Матч сборных Швейцарии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 21:15 мск.
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