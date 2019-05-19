Йоси: В сборной России много отличных игроков, одного выделить сложно

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Хоккеисты сборной Швейцарии в субботу уступили шведам в матче чемпионата мира в Словакии со счетом 3:4. В воскресенье швейцарцы сыграют с россиянами.