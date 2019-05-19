Йоси: В сборной России много отличных игроков, одного выделить сложно
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник сборной Швейцарии Роман Йоси заявил, что ему сложно выделить самого опасного хоккеиста в российской команде, поскольку в ней много отличных игроков.
Хоккеисты сборной Швейцарии в субботу уступили шведам в матче чемпионата мира в Словакии со счетом 3:4. В воскресенье швейцарцы сыграют с россиянами.
«Хорошо, что матч против россиян будем вечерним. Надо отдохнуть и быть готовыми, для нас это будет очень важная игра. Тяжело сказать, кто самый опасный в составе сборной России. У них так много крутых игроков, так что нельзя выделить
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