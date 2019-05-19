Никитин: Капризов переживает из-за того, что у него не получается игра на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швейцария - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
США
Группа B
17:15 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37330102/
19 мая 2019, 9:43 | ТАСС

Никитин: Капризов переживает из-за того, что у него не получается игра на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов расстроен своей игрой на чемпионате мира по хоккею, но ему нужно проходить через подобные ситуации. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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На чемпионате мира Капризов, являющийся лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, провел четыре матча и не набрал ни одного очка. В играх с норвежцами и австрийцами он действовал в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В матче с чехами он играл в тройке с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым, а в игре с итальянцами был 13-м нападающим. На последний матч сборной России, против латвийцев, Капризов не был заявлен.

«Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу, — сказал Никитин. — Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него».

В составе сборной России выступает шесть игроков ЦСКА: кроме Капризова, это форварды Иван Телегин (1 шайба + 0 результативных передач), Сергей Андронов (1+0) и Михаил Григоренко (1+1), защитник Никита Нестеров (0+1) и вратарь Илья Сорокин, который лишь однажды был заявлен в качестве запасного.

«Конечно, хочется, чтобы они выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА — командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду и желаю им выиграть чемпионат мира», — подчеркнул Никитин.
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