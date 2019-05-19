Никитин: Капризов переживает из-за того, что у него не получается игра на ЧМ

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На чемпионате мира Капризов, являющийся лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, провел четыре матча и не набрал ни одного очка. В играх с норвежцами и австрийцами он действовал в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В матче с чехами он играл в тройке с Ильей Ковальчуком и Сергеем Андроновым, а в игре с итальянцами был 13-м нападающим. На последний матч сборной России, против латвийцев, Капризов не был заявлен.

«Чтобы стать большим игроком, нужно уметь проходить через всякие ситуации. Никогда не бывает все просто, и если Капризов выйдет из этой ситуации, то это пойдет ему на пользу, — сказал Никитин. — Конечно, он переживает. Но он человек умный и должен понимать, что все зависит только от него».

В составе сборной России выступает шесть игроков ЦСКА: кроме Капризова, это форварды Иван Телегин (1 шайба + 0 результативных передач), Сергей Андронов (1+0) и Михаил Григоренко (1+1), защитник Никита Нестеров (0+1) и вратарь Илья Сорокин, который лишь однажды был заявлен в качестве запасного.

«Конечно, хочется, чтобы они выступали в сборной ярко. Но здесь важно, чтобы в сборной был коллектив. Все ребята из ЦСКА — командные игроки. Я рад за них, что они попали в такую звездную команду и желаю им выиграть чемпионат мира», — подчеркнул Никитин.