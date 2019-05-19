«Конечно, чехи испугались Россию. Вы наш состав в атаке видели?»
Интервью защитника ЦСКА и сборной России Никиты Нестерова.
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ЦСКА, Кубок Гагарина
— ЦСКА наконец выиграл Кубок Гагарина. Какие ощущения были, когда держали приз в руках?
— Когда держал Кубок, было ощущение… Тяжести. Он немало весит (смеется). Впечатления после победы? Конечно, только хорошие. ЦСКА давно не выигрывал — мы долго шли к этой победе. Было очень приятно сделать это, особенно при всей моей семье, они тоже были на стадионе. Это мой первый серьезный трофей, если не считать олимпийское золото.
— В следующем сезоне будет уже необходимо защищать титул.
— Конечно. Цель у нас все так же одна — Кубок Гагарина.
— Состав ЦСКА станет еще сильнее — армейцы уже подписали Иржи Секача из «Ак Барса».
— Усилится не только ЦСКА. Много хороших команд — нам будет непросто.
— Как проведете день с Кубком Гагарина?
— Еще не готовился к этому. Повезу Кубок в Челябинск. Заедем в мою школу, потом — на
— Когда Евгений Кузнецов привез Кубок Стэнли в Челябинск, пришло пять тысяч человек. Как думаете, сколько придет к вам?
— Не знаю. Человек сто. Это же не Кубок Стэнли. Шучу. Думаю, только моих друзей тысяч пять будет.
— Многие защитники жалуются, что на их долю выпадает самое сложное, а вся слава достается форвардам. Вас это беспокоит?
— Защитники тоже бывают разные: атакующие и домоседы. Нападающие, конечно, более заметны: забивают голы, набирают много очков. Но защитники делают очень много работы для успеха команды. Оборона — ключевой фактор победы.
— Вы — атакующий защитник, и все ждали гораздо больше, чем 18 очков в регулярке. Что пошло не так?
— Я все оставил на
— Было
— Он научил меня правильным действиям в обороне: не обыгрывать последним, не терять шайбу, играть просто, надежно.
— В КХЛ в обороне играют не так, как в НХЛ. Если идет выход «три в два», — вы никогда не выдергиваетесь. За океаном защитники играют намного активней.
— Там и поляна меньше. А здесь нападающие отрабатывают, всегда жду их (смеется).
— Где сложнее обороняться: в сборной или в ЦСКА?
— Думаю, что в сборной. Здесь уровень выше. Плюс новая команда, и иногда мы теряем игроков. Нужно постоянно перестраиваться.
Сборная, Италия
— В этом году у сборной России очень звездный состав. Как вам играть с такими мастерами? Легче или наоборот сложнее?
— Команда на льду, конечно, звездная, но в быту все — абсолютно обычные ребята: общаемся, поддерживаем друг друга. У всех одна цель, мы к ней вместе идем.
— Вас сразу же поставили играть с Михаилом Сергачевым. Быстро сработались?
— Мы играли с Мишей в «Монреале» в одном матче. Я знаю его давно. Знаю, как он играет.
— Вы уже олимпийский чемпион. А многие энхаэловцы только мечтают об этом. Не подкалываете их?
— А что их подкалывать? Они не приехали, а я вот приехал.
— В сборной, помимо вас, еще несколько армейцев. Но что Кирилл Капризов, что Илья Сорокин сейчас не играют. Не жалко чемпионов Кубка Гагарина на скамейку сажать?
— Действительно сильная сборная — конкуренция заоблачная. Думаю, все сами все понимают. Надеюсь, они сыграют еще. Все впереди.
— Наверняка вам как защитнику интересно на тренировках с таким звездным нападением. Вы говорили, что против Никиты Кучерова играть тяжело. Как сейчас?
— Сейчас трудности возникают со всеми. А вообще я не люблю тренироваться.
— Как Аллен Айверсон?
— А кто это?
— Знаменитый баскетболист. Он говорил: «зачем нужны тренировки, когда есть матчи».
— Типа того. Но баскетбол я не смотрю.
— У сборной перед игрой с Латвией были выходные. Тяжело настраиваться на игру после перерыва?
— Я абсолютно спокойно ко всему отношусь. Все по плану: раскатился, пообедал, поспал, поехал на игру. Все по классике.
— Можете назвать себя суеверным?
— Зависит от ситуации. В
— Кто был самым суеверным их тех, с кем вы играли?
— Думаю, Дима Рябыкин. Но об этом спросите у него лучше сами.
— За другими сборными следите?
— Не особо. Смотрел матч Чехия — Латвия. Хорошая, агрессивная игра. Все команды сильные. Настраиваться нужно серьезно на каждого соперника. Прежде всего, нам нужно концентрироваться на обороне. Нападающие в сборной хорошие: свои шайбы забьем. Главное — не пропускать.
— После пропущенных шайб Василевский вам
— Вася — лучший вратарь. Ничего лишнего и сложного он нам не говорит, чтобы не забивать голову. Но мы общаемся с ним, взаимодействуем.
— Интересно было с Италией играть?
— Конечно. Они выиграли в своем дивизионе и попали к нам. Значит, были достойны этого.
— Овечкин после матча пожалел парней.
— Мне тоже жалко пацанов. 10:0. В футбол нужно было с ними сыграть. На самом деле, было очень сложно настроиться на Италию. Хорошо, что никто не получил травмы в этой игре, так как все были расслабленные. Нашим ребятам удалось взять себя в руки.
— Как вам сэйв Овечкина? Красиво спас Дадонова?
— Видел его потом в инстаграме. Нормальный такой сэйв (смеется).
— Может быть, Василевскому стоило поменяться местами с итальянским вратарем? Было бы веселее.
— Думаю, Вася был бы против. Он же на этом чемпионате все рекорды бьет.
— Запомнился вам матч с чехами? Они вышли на игру немного испуганными.
— Вы наш состав в нападении видели? Конечно, они испугались. Куда там.
— Считается, что звезд тренировать сложнее.
— В большом спорте — все профессионалы. Если хочешь добиться
— В НХЛ с тренером разговаривать не принято.
— Кто вам это сказал? Ну да, Малкин с тренером не разговаривает — это точно.
— Тренеры разные бывают. У вас в «Монреале» были Мишель Террьен, Клод Жюльен.
— Думаете, Андрей Марков с ними не разговаривал?
— Ну, а вы разговаривали?
— Если есть Марков, зачем мне разговаривать?
НХЛ, контракт
— Монреаль сильно отличается от Тампы?
— В Тампе все только и делают, что валяются на пляже. А Монреаль — хороший хоккейный город. Очень приятно было там играть, отличные болельщики.
— Вас повсюду узнавали?
— Ну, иногда. Но с назойливыми канадскими фанатами я не встречался.
— По НХЛ скучаете? Вернуться не хочется?
— Какой вопрос у вас. Отвечу на него в следующий раз.
— Через год у вас заканчивается контракт. А там еще и потолок зарплат в КХЛ.
— Я сейчас за океаном — неограниченный свободный агент. Но у меня еще контракт с ЦСКА. Так что пока я никуда не уезжаю. Армейское руководство может не волноваться.
— Какой у вас уровень английского?
— My English is okay. Maybe it's little bit низко (смеется). Нужно добавлять. Тяжело в России учить английский. Нужна постоянная практика, в Америке это сделать гораздо легче. Я освоил язык там только в последний год. Потому что когда приехал в НХЛ, в команде было очень много русских. Вот и общался с ними.
— С кем ближе всего?
— С Кучером, с Васей. Еще у нас был Коробов Дима, Артем Сергеев. С американцами не общался. Менталитет у них совершенно другой. Немного понимали друг друга с чехами. Да со всеми нормально: пришел, потренировался, ушел. Мне же с ними детей не крестить.
— Кузнецов сказал, что эта сборная у вас супердружная.
— Это правда. Мы всегда ходим толпами. Постоянно общаемся с Кузей, Капризом (он живет в соседнем номере), Григой, Орлом, Зайцем, Малычем… Да со всеми.
— С ними можно и детей покрестить?
— (Смеется). Да, обязательно.
Блиц
— Если бы не хоккей, какой вид спорта вы бы выбрали?
— Думаю, никакой. Только хоккей.
— Футбол смотрите?
— Иногда смотрю. Но не болею ни за кого.
— Любимый хоккеист?
— Их много, в основном, — защитники. Гончар, Зубов, Лидстрем — все в порядке.
— Три вещи, без которых не представляете свою жизнь?
— Жена, дети, хоккей.
— Самая вредная привычка?
— Вредная привычка? Я лучше промолчу.
— Есть татуировки?
— Да, есть. (Показывает руку в татуировках, одна из которых — символ олимпиады — пять колец). Эту набил в честь победы в Пхенхчане.
— «Игру Престолов» смотрите?
— Да, конечно. Вот посмотрел пятую серию восьмого сезона.
— Кто займет железный трон?
— Так финальная же еще не вышла!
— Скажите свой прогноз.
— Думаю, что Джон Сноу.
— Расстроились, когда он умер в конце пятого сезона?
— А он умирал? (смеется). Я сразу перемотал просто.
— Кто умрет в следующей серии первым?
— Думаю, что Мать Драконов.
Игорь Еронко, Алена Гребенькова
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