«Панарин — ленивый, по-английски двух слов связать не может». Самая незаметная звезда сборной России
Первое большое интервью Владислава Гаврикова после отъезда в «Коламбус» — о дебюте в
плей-офф НХЛ и третьем чемпионате мира в карьере.
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Владислав Гавриков прибыл в расположение сборной после вылета «Коламбуса» от «Бостона» во втором раунде Кубка Стэнли. 23-летний защитник, выигравший в прошлом году Олимпиаду, сразу по окончании сезона для СКА отправился в НХЛ и даже получил шанс сыграть в
«Переживал
из-за перелета и суматохи с вещами»
— У вас третий подряд чемпионат мира в карьере. Почти что ветеран сборной России?
— Не ощущаю себя таким совершенно. У нас тут очень много опытных ребят, кто повидал поболее. Поэтому мне наоборот все интересно, каждый раз как будто в первый, все новое.
— Как быстро успели осознать, что вы в сборной?
— Осознал только когда переоделся на первую игру, а так все время был в дороге и не до конца понимал как все будет, успею ли на матч. Приехал и сразу на игру.
— Джетлаг мучал?
— Сейчас уже перестроился, но первые пару дней было тяжело, спать хотелось, да и общее состояние было не очень. В Америке была ночь, у нас день, организм немножко не понимал.
— В
— Определенного момента не было, просто общее состояние было
— В этом году в сборной собралась
— Перед нами всегда стоят самые высокие задачи, мы должны побеждать. Понятное дело, что сейчас подъехало много ребят из НХЛ. Задачи прежние, но ожидания большие у болельщиков. У нас к себе высокие требования.
— Понимаете, что серебра уже не простят?
— Уверен, что болельщики всегда поддержат. Могут не понять, но думать об этом сейчас даже не хочу. Мы будем прибавлять и показывать хороший хоккей.
«Мы с Бобом тоже Панарина подкалываем»
— Для вас последний месяц получился супернасыщенным. У вас у самого укладывается в голове, что столько событий произошло?
— Оглядываясь назад, сложно представить, что успел везде побывать, все посмотреть. В первую очередь, интересный опыт, который мне в будущем пригодится.
— Как вас приняли в Коламбусе журналисты, партнеры, руководство?
— Все было прекрасно, все понравилось. С самой встречи в аэропорту в день приезда и до последнего интервью с журналистами по окончании сезона. Не говоря уже про команду. Когда я только пришел, ребята все улыбались, приветствовали, говорили, что если мне нужна помощь, обращаться к ним. Естественно, приятно было приехать в такую атмосферу. Плюс я понимал, что у них идет
— Ваша жена сразу же стала общаться с Алисой Знарок и Ольгой Бобровской. Вы тоже с русскими быстро нашли общий язык?
— Девчонки всегда были вместе, они сдружились и сейчас общаются. Я Панарина знал до этого, мы вместе на чемпионате мира в Кельне играли. Серегу Бобровского тоже знал, но не так близко. За это время мы поближе познакомились, вместе ходили на ужины, они нас в гости приглашали. Приятная и теплая была атмосфера, всегда было о чем поговорить, классные ребята.
— Панарин постоянно подкалывает всех?
— Мы с Бобом тоже его подкалываем, не только же ему одному. Все друг друга подкалываем, так интереснее, когда есть шутки. Это поднимает настроение.
— Почему 44-й номер?
— Четвертый был занят, поэтому у меня две четверки.
— Как вам игралось в паре с Давидом Саваром? С кем из русских его можете сравнить?
— Сравнивать ни с кем не буду. Он тоже хороший защитник, самоотверженный, много шайб на себя ловит, помогал мне, подсказывал, как и в каких ситуациях лучше сыграть. Хороший игрок.
— Когда вы узнали, что сыграете с «Бостоном»? Были ли шокированы новостью?
— За день до игры по приезду в Бостон ко мне подошел главный тренер Торторелла и сказал, что я возможно буду играть, так как они хотят заявить 11 нападающих и семь защитников. Но он сказал, что не знает, как это будет выглядеть. Тренер сказал: «Готовься». Я сразу стал спрашивать у ребят, у Панары с Бобом, возможно ли вообще в НХЛ сыграть в 11 форвардов и семь защитников. Мне сказали: «Посмотрим, в любом случае готовься, раз сказали». Я с этим переспал, с утра когда пришел на раскатку, тренер по защитникам подошел ко мне и сказал: «Готовься, мы тебя надеваем седьмым защитником, а там посмотрим, как получится». В итоге я через 15 секунд после начала игры вышел на первую смену.
— Коленки перед выходом на лед тряслись?
— Я приехал, наверное, в самое лучшее время для хоккея — это
— На мой взгляд, вы сыграли здорово в первом матче, но в третьем периоде при вас забили два гола.
— Проиграли, и при мне пропустили две шайбы. Это не самое лучшее начало. Но вряд ли я
— В Америке действительно скорости намного выше?
— Они выше
«Я как губка каждый день впитывал все в «Коламбусе»
— Вы подписали контракт, когда «Коламбус» выносил «Тампу». Наверняка сами не ожидали такого исхода событий?
— Да, каждое утро, просыпаясь, смотрел счета и был в приятном шоке.
— Когда вы приехали, Джон Торторелла сказал: «Насколько я понимаю, Гавриков — очень хороший хоккеист. Я не знаю, что будет дальше». Я бы немного обиделась и напряглась на вашем месте.
— Ничего страшного для меня не было. Я понимал, что команда прошла первый раунд, выиграв со счетом 4−0, а я здесь новый человек и мне еще предстоит на тренировках показать себя. Сам Торторелла подходил ко мне и говорил: «Готовься, когда придет твое время, мы тебя поставим». Поэтому я даже особо не переживал.
— Говорят, что Джон Торторелла достаточно своеобразный тренер, может и наорать просто так. Так ли это?
— Я не так много времени в команде, чтобы
— К защитникам в «Коламбусе» строгие требования?
— Ты должен делать все, что говорят тренеры, иначе не имеет смысла играть. Не будешь выполнять требования, не будешь выходить.
— В Америке все восхищались вашим английским, я вот не помню ни одного русского игрока, который бы приехал в США с таким отличным языком.
— Были
— Вы же в последние годы очень много общались со скаутами «Коламбуса» в Питере и все на английском?
—
— Ник Фолиньо говорят, зажигает в раздевалке «Коламбуса»?
— Да, он главный заводила. Есть пара ребят, которые постоянно шутят и громче всех себя ведут в раздевалке. Мне было интересно наблюдать со стороны за ребятами, Ник ведет за собой всех.
— В раздевалке вообще много шуток и подколов?
— Да, конечно, все есть. Я еще не все шутки понимаю
— В стороне не держались?
— Нет. Мне интересно обо всем узнать, послушать, что ребята говорят. Я как губка каждый день впитывал все, что они говорили. Старался быть в теме и не отставать ни от кого.
— Ужин новичка пройдет уже в следующем сезоне?
— Да, получается, что в следующем.
«Панарин — ленивый»
— У Панарина все плохо с английским или он лукавит?
— Да он вообще не разговаривает.
— Действительно ли Бобровский суперхоккейный человек, который тренируется круглыми сутками?
— Да, он очень много тренируется. Немного было раз, когда я приходил, а его еще на арене не было. Обычно он в зале занимался, когда я только приезжал. После тренировок также оставался. Есть чему у него поучиться. Но надо понимать, есть специфика вратарских упражнений. У полевых игроков подготовка сильно отличается.
— Вам не грустно, что на следующий сезон, похоже, в «Блю Джекетс» не останется русских кроме вас?
— Ничего страшного. Туда ты едешь за хоккеем, а не за общением. Если общение есть, то хорошо, но это не главное.
— Когда только приехали в «Коламбус» было ли
— Мне говорили, чтобы я был готов, чтобы тренировался. Они рассчитывали, что я сыграю. Буквально через пару дней, когда уладили все дела с документами, мне позвонил генеральный менеджер, чтобы я искал лед и держал себя в форме. В принципе я это понимал, и поэтому в Питере катался и занимался в зале все время, пока виза и контракт готовились.
— В паузу вы уехали с женой в
— У меня был вопрос с канадской визой. Мы не знали, с кем будем играть во втором раунде: с «Торонто» или «Бостоном». Канадской визы не было, поэтому мы с Настей поехали в
«После вылета СКА сразу позвонили из «Коламбуса»
— Про ваш отъезд из СКА. Гусев планировал свой отъезд заранее, вы же в последний момент решили поступить так же?
— Невозможно это предугадать, ты выходишь на игру, чтобы победить и хочешь бороться за кубок. В мыслях не было о том, что я могу уехать. Потом уже, когда мы проиграли ЦСКА, на следующий день мне позвонили из «Коламбуса» и спросили, готов ли я прилететь, как я физически и морально себя чувствую.
— Вы сразу согласились?
— Естественно. Сказал, что если на меня рассчитывают и хотят, чтобы я играл, то согласен.
— Вы с Гусевым обсуждали
— Мы с ним практически все время были на связи. Он прилетел в Америку чуть раньше, поэтому я интересовался бытовыми моментами, документацией, как все быстро оформляется. По поводу игры Никита сам не знал, будет играть или нет, был в такой же ситуации, как и я. Мне обещали, но я понимал, что могу и не выйти на лед. Он, как и я, тренировался, готовился, надеялся, что сыграет.
— Гусева круто встретили в Вегасе, на тренировке были болельщиками с его баннерами. Как у вас все прошло?
— Приняли хорошо, писали: «Добро пожаловать в «Коламбус» и все такое. На улице не с первых дней узнавали, но потом подходили, желали удачи. У нас была открытая тренировка перед вторым раундом, на нее пришло очень много народу. Я на тренировках даже не привык к такому вниманию. Не знаю, сколько человек было, в районе 12−15 тысяч. Сейчас уже цифру не вспомню. У меня был такой же вопрос, как у нашего главного тренера: Почему никто не работает? Это было утро понедельника, по идее все должны быть в офисах, а пришло столько народу. Это было безумно приятно. И просто даже в такой атмосфере тренироваться было круто.
— Нервно
— Нет, наоборот, приятно. Выходишь на тренировку как обычно, при этом пришли болельщики, поддерживали, постоянно кричали, когда
— Как вообще оцените свой сезон? В чем прибавили?
— Всегда хочется чуть больше. Набрал побольше очков, но это
— Как вам играть в большинстве, в прошлом вы в основном в меньшинстве выходили?
— В меньшинстве я всегда играю, готов играть там всегда. В большинстве не так часто выхожу. Понимаю, что сейчас в сборной и в «Коламбусе» точно играть не буду, поэтому настраивал себя на меньшинство.
— Вы с Хафизуллиным играли в сезоне, в сборной периодически выходите в одной паре. Понимаете друг друга с полуслова?
— В сборной мы играем все со всеми, тут нет никакой проблемы, если первый раз в паре выходишь, все тут игроки очень высокого уровня: могут отдать пас, видят поле, понимают партнера. С Динаром в СКА долгое время играли, нет никаких проблем, замечательный игрок.
«От “Калинки — малинки” не устал»
— Нестеров сейчас давал интервью — сказал, что с Италией можно было сыграть в футбол, потому что это интереснее.
— Я не знаю, как они играют в футбол — я имею в виду хоккеистов, но можно и в футбол сыграть. Почему нет? Но то, что они попали на чемпионат мира — заслуживает уважения. Они вышли из второго дивизиона. Значит, у них все равно хорошая команда. Понятное дело, что им пока тяжело с нами на равных играть весь матч. Могут только короткие отрезки. Но для них это все равно опыт. И они за счет этого опыта добавят.
— Как себя мотивировать в таких матчах на условный третий период, когда ты прекрасно понимаешь, что игра сделана, но не бросать же играть?
— Не всегда получается так, что игра сделана после первого периода. Потому что может быть пара неудачных отскоков, потеряется уверенность, и соперник, наоборот, на кураже будет играть. Поэтому все равно нужно до конца доводить такие матчи. И при этом опять же — нужно нарабатывать
— Разве можно
— Всегда можно
— Ждете ли вы матча со Швецией? И насколько важно выиграть группу? Принципиальный момент?
— У нас еще одна игра до них. И у Латвии хорошая команда, у швейцарцев — очень достойная. Шведы, понятно, сильны, важно их победить, но нам важно выиграть все матчи. И не важно, кто будет соперником.
— Как планируете провести лето? Где будете готовиться к сезону?
— Если честно, пока даже не задумывался. Потому что у меня будет другая подготовка. Надо будет посоветоваться с ребятами из НХЛ, узнать, кто как готовился. А там уже будет видно.
— Поедете ли в лагерь новичков?
—
— Сколько времени дадите себе на отпуск?
— Месяц — в принципе. Но все равно ты никогда не лежишь просто без дела. Всегда можно пойти поиграть в теннис, в футбол, в волейбол, в бадминтон или
— А вы ощущаете здесь в Братиславе большое внимание к сборной? Со стороны болельщиков, например, фотографов.
— Фотографы — нет, болельщики — да, конечно. Русские подходят, фотографируются — у отеля нас постоянно ждут люди, так же и на арене. Атмосфера чемпионата чувствуется.
— Если сравнивать с прошлыми двумя чемпионатами мира по обстановке и атмосфере?
— Все примерно одинаково. Интересно видеть большой колорит болельщиков в разных майках. Начиная от Италии и Австрии, заканчивая Чехией, Россией, Швецией. Болельщики отдыхают, веселятся, болеют.
— Не устали еще от «Калинки — малинки», которая каждый год играет после каждого гола?
— Не знаю. Это же все равно такая русская песня, которую болельщикам, живущим в Европе, должно быть по кайфу слышать, когда мы забиваем гол.
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