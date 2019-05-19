Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
БРАТИСЛАВА, 19 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России в воскресенье сыграет против команды Швейцарии.
Полностью сочетания звеньев на тренировке в воскресенье выглядели следующим образом:
вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;.
синие: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;.
белые: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.
красные: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;.
желтые: Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Александр Барабанов.
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