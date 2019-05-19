Защитник сборной России назвал свой вариант концовки «Игры престолов»
Защитник ЦСКА и сборной России Никита Нестеров выразил предположение о том, что персонаж сериала «Игра Престолов» Джон Сноу займет железный трон.
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— «Игру престолов» смотрите?
— Да, конечно. Вот посмотрел пятую серию восьмого сезона.
— Кто займет железный трон?
— Так финальная же еще не вышла!
— Скажите свой прогноз.
— Думаю, что Джон Сноу.
— Расстроились, когда он умер в конце пятого сезона?
— А он умирал? (смеется). Я сразу перемотал просто.
— Кто умрет в следующей серии первым?
— Думаю, что Мать Драконов. (Алена Гребенькова, Игорь Еронко).
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