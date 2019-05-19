Защитник сборной России назвал свой вариант концовки «Игры престолов»

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— «Игру престолов» смотрите?

— Да, конечно. Вот посмотрел пятую серию восьмого сезона.

— Кто займет железный трон?

— Так финальная же еще не вышла!

— Скажите свой прогноз.

— Думаю, что Джон Сноу.

— Расстроились, когда он умер в конце пятого сезона?

— А он умирал? (смеется). Я сразу перемотал просто.

— Кто умрет в следующей серии первым?

— Думаю, что Мать Драконов. ​ (Алена Гребенькова, Игорь Еронко).