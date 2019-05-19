Воробьев: Россиянам пока нет необходимости полностью заполнять заявку на ЧМ по хоккею

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В составе команды на данный момент 24 игрока, заявить на турнир можно до 25 хоккеистов. Игрока можно вносить в заявку за два часа до каждой игры в течение всего турнира. У россиян незаявленным остается защитник Артем Зуб.

«Пока нет необходимости его [Зуба] заявлять, у нас все здоровы. Можно заявлять до конца турнира, за несколько часов до матча», — сказал Воробьев.

На тренировке перед матчем с командой Швейцарии форвард Кирилл Капризов тренировался в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. «Мы вернули Капризова к Овечкину и Кузнецову, так как это шанс, чтобы вернуть ему уверенность», — подчеркнул Воробьев.

Матч Россия — Швейцария пройдет в воскресенье и начнется в 21:15 мск. Россияне уже гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира.